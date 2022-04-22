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В Москве парень рухнул с 13 этажа на дерево

В Москве парень рухнул с 13 этажа на дерево

Автор:
22 апреля 2022 17:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Травма   дерево   мужчина   падение   происшествие   
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Происшествие произошло в Москве. 31-летнего мужчину обнаружили на дереве во дворе дома на улице Никитина. Ветки, сломавшиеся при падении, пробили ему грудь и бедро.

Полтора часа спасатели МЧС снимали пострадавшего с дерева, на которое он упал, после чего, чудом оставшийся в живых "парашютист" был отправлен в больницу. Об происшествии сообщает телеграм-канал MASH.

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Сейчас парень находится в отделении реанимации и приходит в себя после серьезной и долгой операции по извлечению веток из тела.

Врачи оценивают шансы пациента на восстановление, как высокие.

Что могло привести к падению, по понятным обстоятельствам, пока неизвестно.

Между тем, после отправки пострадавшего в больницу, спасателям МЧС пришлось спасать из квартиры, в которой проживал мужчина, ещё и его домашних питомцев - кошку и собаку, оставшихся, надеемся временно, без хозяина.

Ребята справились с работой на отлично.

Будем надеяться, что семья в скором времени воссоединится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Травма   дерево   мужчина   падение   происшествие   
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6  комментариев
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Товарищ! Выпиливая ветки - не выпились сам!
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7k
Tamdima 40 минут назад
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106
Александр Зотов 2 часа назад
на которое он упал, выпиливая ветки,
--------
а где он ветки выпиливал?
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Кто сказал, что 13 не счастливое число? Вон, прилетел с 13-го и даже есть шансы пожить еще
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KlyaksaZ

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