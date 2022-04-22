В Москве парень рухнул с 13 этажа на дерево

Происшествие произошло в Москве. 31-летнего мужчину обнаружили на дереве во дворе дома на улице Никитина. Ветки, сломавшиеся при падении, пробили ему грудь и бедро.
Полтора часа спасатели МЧС снимали пострадавшего с дерева, на которое он упал, после чего, чудом оставшийся в живых "парашютист" был отправлен в больницу. Об происшествии сообщает телеграм-канал MASH.
Сейчас парень находится в отделении реанимации и приходит в себя после серьезной и долгой операции по извлечению веток из тела.
Врачи оценивают шансы пациента на восстановление, как высокие.
Что могло привести к падению, по понятным обстоятельствам, пока неизвестно.
Между тем, после отправки пострадавшего в больницу, спасателям МЧС пришлось спасать из квартиры, в которой проживал мужчина, ещё и его домашних питомцев - кошку и собаку, оставшихся, надеемся временно, без хозяина.
Ребята справились с работой на отлично.
Будем надеяться, что семья в скором времени воссоединится.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как предметы врастают в деревья
- Необычные деревья из разных уголков планеты
- 25 деревьев, которые похожи на что-то совсем другое
- 25 по-настоящему необычных деревьев
- Москвич так активно праздновал 23 февраля, что сломал половой орган
Понравилось18
--------
а где он ветки выпиливал?