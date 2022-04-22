В Москве парень рухнул с 13 этажа на дерево

Врачи оценивают шансы пациента на восстановление, как высокие.

Что могло привести к падению, по понятным обстоятельствам, пока неизвестно.

Между тем, после отправки пострадавшего в больницу, спасателям МЧС пришлось спасать из квартиры, в которой проживал мужчина, ещё и его домашних питомцев - кошку и собаку, оставшихся, надеемся временно, без хозяина.

Ребята справились с работой на отлично.

Будем надеяться, что семья в скором времени воссоединится.