Пассажиры рейса Пхукет - Москва сняли на видео как лопаются покрышки у их самолёта

Рейс ZF 3604 Пхукет – Москва в субботу не смог вылететь во Внуково. Как рассказали изданию TourDom.ru туристы, находившиеся на борту: «Самолёт, как обычно, начал разгон, и через какое-то время мы почувствовали толчок и посторонний звук. Начали экстренно тормозить. Поняли, что что-то произошло с технической частью. Сначала сидели в самолете. Потом командир объявил, что к месту стоянки его отбуксировать невозможно. Когда вышли, все увидели пробитое колесо».