Пассажиры рейса Пхукет - Москва сняли на видео как лопаются покрышки у их самолёта

У пассажиров самолета, который должен был лететь из Таиланда в Россию, прибавилось седых волос на голове после того, как прямо во время взлета у воздушного судна взорвалось колесо.
Рейс ZF 3604 Пхукет – Москва в субботу не смог вылететь во Внуково. Как рассказали изданию TourDom.ru туристы, находившиеся на борту: «Самолёт, как обычно, начал разгон, и через какое-то время мы почувствовали толчок и посторонний звук. Начали экстренно тормозить. Поняли, что что-то произошло с технической частью. Сначала сидели в самолете. Потом командир объявил, что к месту стоянки его отбуксировать невозможно. Когда вышли, все увидели пробитое колесо».
Один из путешественников случайно заснял на видео эпизод, в котором лопаются покрышки шасси.
Экипаж принял решение прервать взлёт.
Автобусы для пассажиров были поданы прямо на ВПП. Их увезли в здание аэропорта, где они повторно прошли паспортный контроль и стали ждать выдачи багажа. Самолет, по словам пассажиров, все же был отбуксирован со взлетной полосы. А вот получить чемоданы оказалось непросто: «Представитель авиакомпании сказал, что багаж достать не могут».
Как пишет Telegram-канал «Авиаторщина», в момент происшествия воздушное судно уже успело разогнаться до 190 км/ч. Пострадавших нет. На борту было 309 пассажиров и 12 членов экипажа.
Пассажиров вернули в аэропорт. Вылет рейса перенесли на воскресенье.
Источник:
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Начали ныть что пришлось заночевать в порту?
Ну да, самолёт бы и взлетел и приземлился без проблем...
Но как бэ... Это неисправность, и пилот обязан был оттормозить, коли скорость не набрал шоб с полосы не вылететь.
Все ровно. Радуйтесь что так. А не на 300 км/ч поехали по полям,снося заборы.
https://dzen.ru/a/YyIxKtDLPT22LecGhttps://dzen.ru/a/YyIxKtDLPT22LecG
До скорости V1 можно прервать взлет, после ее набора нельзя - остатка полосы нам не хватит для остановки, неизбежно выкатывание.
Скорость V1 ни в коем случае не является константой - для каждого взлета каждого самолета с каждой ВПП она рассчитывается заново с учетом многих факторов. От чего она зависит? Смотрим:
1. Тип ВС и его техсостояние. Очевидно, что для тяжеленного Ан-124 и легкой Цессны эта скорость будет отличаться. Менее очевидно то, что, например, исправность ВСУ влияет на динамические характеристики самолета - при ее неисправности приходится отбирать мощность от маршевых двигателей. А вот реверс - напомню - при расчете тормозного пути не учитывается.
2. Длина ВПП. Вроде бы всем очевидно, что если на короткой ВПП отрыв самолета произойдет ближе к ее концу, то на длинной это будет только середина? То есть, чтобы оставить одинаковое расстояние на торможение, на длинной ВПП можно прервать взлет буквально в последний момент, то на короткой придется это делать в середине разбега.
3. Состояние ВПП. Тот самый пресловутый коэффициент сцепления. Каждый водитель знает - торможение на сухом чистом асфальте и на гололеде это "две большие разницы". Пусть откровенного гололеда аэродромные службы стараются не допускать, но... Тормозной путь на сухой ВПП, влажной ВПП, мокрой ВПП и ВПП покрытой слоем осадков (дождя или снега) может отличаться в несколько раз. Несмотря на наличие реверса. То есть начинать торможение на мокрой ВПП придется раньше (на меньшей скорости) чем на сухой. Иначе - выкатывание
4. Взлетная масса. Мы же помним что масса это не что иное, как мера инертности тела? Отсюда логичный вывод - легкий самолет быстро набирает скорость (используя для этого меньший участок ВПП) и хорошо тормозит. А тяжелый - наоборот.
5. Погода. Температура, ветер - все это оказывает влияние на характеристики взлета, а заодно и на расчет V1. Но тут все неоднозначно... В холодную погоду двигаиели тянут лучше - это плюс. А вот шины держат хуже - это минус...