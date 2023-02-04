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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 186 постов • 18 подписчиков подписаться
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Пассажиры рейса Пхукет - Москва сняли на видео как лопаются покрышки у их самолёта

Пассажиры рейса Пхукет - Москва сняли на видео как лопаются покрышки у их самолёта

Автор:
04 февраля 2023 20:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   покрышки   происшествие   пхукет   самолет   тайланд   шасси   
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У пассажиров самолета, который должен был лететь из Таиланда в Россию, прибавилось седых волос на голове после того, как прямо во время взлета у воздушного судна взорвалось колесо.

Рейс ZF 3604 Пхукет – Москва в субботу не смог вылететь во Внуково. Как рассказали изданию TourDom.ru туристы, находившиеся на борту: «Самолёт, как обычно, начал разгон, и через какое-то время мы почувствовали толчок и посторонний звук. Начали экстренно тормозить. Поняли, что что-то произошло с технической частью. Сначала сидели в самолете. Потом командир объявил, что к месту стоянки его отбуксировать невозможно. Когда вышли, все увидели пробитое колесо».

Один из путешественников случайно заснял на видео эпизод, в котором лопаются покрышки шасси.
Экипаж принял решение прервать взлёт.

Автобусы для пассажиров были поданы прямо на ВПП. Их увезли в здание аэропорта, где они повторно прошли паспортный контроль и стали ждать выдачи багажа. Самолет, по словам пассажиров, все же был отбуксирован со взлетной полосы. А вот получить чемоданы оказалось непросто: «Представитель авиакомпании сказал, что багаж достать не могут».

Как пишет Telegram-канал «Авиаторщина», в момент происшествия воздушное судно уже успело разогнаться до 190 км/ч. Пострадавших нет. На борту было 309 пассажиров и 12 членов экипажа.

Пассажиров вернули в аэропорт. Вылет рейса перенесли на воскресенье.

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Метки: Москва   покрышки   происшествие   пхукет   самолет   тайланд   шасси   
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15  комментариев
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1k
КАКАнгел Час назад
Я не понимаю чем люди не довольны ? думаю большинство довольно таким вариантом . (Ну да иногда колеса взрываются - я даже больше удивляюсь когда они не взрываются учитывая нагрузку на них это великое чудо)
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306
Liberman 17 минут назад
А чё ныть то? Ну лопнуло колесо, их на шасси 4...
Начали ныть что пришлось заночевать в порту?
Ну да, самолёт бы и взлетел и приземлился без проблем...
Но как бэ... Это неисправность, и пилот обязан был оттормозить, коли скорость не набрал шоб с полосы не вылететь.
Все ровно. Радуйтесь что так. А не на 300 км/ч поехали по полям,снося заборы.
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614
Бывалый Полчаса назад
А чего, у летуна-водилы запаски не было?
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4k
Горожанин 43 минуты назад
Экипаж - молодец, ноющие пассажиры - триньдец.
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40k
Бабай 54 минуты назад
Колесо лопнуло на взлёте? Сколько раз видел разувающиеся самолёты, но ни разу на взлёте. Это до какого состояния надо доэксплуатировать резину?
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35k
Опаньки 55 минут назад
повезло... еще немного и уже взлетная была бы
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1k
SamSim Час назад
это только начало
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Ну и где лопающееся колесо?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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