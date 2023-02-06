Москвич хотел украсть из Мавзолея тело Ленина

Подозрительный тип долго кружил в районе Мавзолея, затем набрался смелости, подошел к усыпальнице советского вождя и начал дергать дверь, пытаясь войти внутрь. В конце концов, он был задержан стражами правопорядка.

Как выяснилось позже, 42-летний похититель-неудачник находился в неадекватном состоянии.

На допросе говорил невнятно и постоянно пытался сбежать, но потом всё же рассказал, что хотел украсть тело Ленина. Однако объяснить причину своего поступка он так и не смог.

В итоге, полицейские вызвали медиков, которые установили у незадачливого похитителя обострение психического заболевания. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет мужчина злоупотреблял алкоголем и часто проводил время в компании случайных знакомых, с которыми распивал спиртное.

Как напоминает LIFE.ru, советский вождь умер 21 января 1924 года.

Буквально на следующий день, 22 января тело было забальзамировано. Строительство Мавзолея при этом завершили лишь 1930 году. Сейчас здание с телом В.И. Ленина включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.



