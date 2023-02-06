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Москвич хотел украсть из Мавзолея тело Ленина

Москвич хотел украсть из Мавзолея тело Ленина

Автор:
06 февраля 2023 21:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная площадь   Ленин   Москва   кража   мавзолей   происшествие   тело   
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Ограбление века едва не произошло в Москве в ночь на 6 февраля. Как сообщили в правоохранительных органах, при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея на Красной площади был задержан 42-летний мужчина. Весна еще не наступила, а обострения уже здесь.

Подозрительный тип долго кружил в районе Мавзолея, затем набрался смелости, подошел к усыпальнице советского вождя и начал дергать дверь, пытаясь войти внутрь. В конце концов, он был задержан стражами правопорядка.

Как выяснилось позже, 42-летний похититель-неудачник находился в неадекватном состоянии.

На допросе говорил невнятно и постоянно пытался сбежать, но потом всё же рассказал, что хотел украсть тело Ленина. Однако объяснить причину своего поступка он так и не смог.

В итоге, полицейские вызвали медиков, которые установили у незадачливого похитителя обострение психического заболевания. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет мужчина злоупотреблял алкоголем и часто проводил время в компании случайных знакомых, с которыми распивал спиртное.

Как напоминает LIFE.ru, советский вождь умер 21 января 1924 года.

Буквально на следующий день, 22 января тело было забальзамировано. Строительство Мавзолея при этом завершили лишь 1930 году. Сейчас здание с телом В.И. Ленина включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью.

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Метки: Красная площадь   Ленин   Москва   кража   мавзолей   происшествие   тело   
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9  комментариев
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17k
Bill 51 минуту назад
А он потом приколотил гвоздем свои яйца к Красной Площади? Если нет - то вообще не интересный перфоманс.
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408
Николай Пауков 14 минут назад
Думаю у него были более серьезные планы. Про Ленина просто отмазался для отвода глаз потому, что в это поверить гораздо проще чем в правду и планов по открытию портала на Солнце он не выдал.
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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925
Александр Зотов Полчаса назад
вопрос "накуа" остаётся открытым
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51
Vir Полчаса назад
Вспомнился Харламов из фильма "Самый лучший фильм", когда он Ленина ворует)
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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21k
BiZ Полчаса назад
не в ту дверь ломился
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1k
Просто прохожий 38 минут назад
Ну больные есть в любой стране.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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