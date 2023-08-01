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Знаменитый экстремал погиб, сорвавшись с 68-го этажа

Знаменитый экстремал погиб, сорвавшись с 68-го этажа

Автор:
01 августа 2023 09:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Гонконг   Реми Лучиди   падение   происшествие   руфер   экстремал   
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Французский каскадер Реми Лучиди разбился в Гонконге. 30-летний мужчина, известный в Сети как Реми Энигма, сорвался с 68-го этажа 220-метрового небоскреба Трегунтер. За свою недолгую жизнь искатель острых приключений без всякой страховки покорил множество высотных сооружений.

27 июля в 19:30 Лучиди прибыл в здание. Он сказал охраннику, что идет к другу на 40-й этаж. Охранник позвонил в указанную квартиру, но жильцы заявили, что не знакомы с Лучиди. Мужчина попытался задержать незваного гостя, однако тот уже скрылся в лифте. Поднявшись на 68-й этаж, смельчак пробрался на крышу. По некоторым данным, незадолго до падения Реми стучался в окно апартаментов на верхнем этаже и просил о помощи.

Полиция нашла на месте происшествия камеру Лучиди с видеозаписями его экстремальных действий.

Реми активно вел страницу в соцсети, делился своими головокружительными снимками из разных уголков мира. Он совершал смелые восхождения без всякой страховки.

В Гонконге Реми остановился в хостеле Tsim Sha Tsui.

"Он был здоров, в хорошей физической форме и выглядел счастливым. Мне так жаль, - рассказывает владелец бюджетной гостиницы. - На мой вопрос, куда он идет, он ответил, что собирается подняться на гору. Сказал, что хочет совершить много восхождений".

Консульство Франции проинформировано о смерти Лучиди, полиция продолжает расследование инцидента.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гонконг   Реми Лучиди   падение   происшествие   руфер   экстремал   
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11  комментариев
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34k
Андрей Иванов 43 минуты назад
Ну и нисколечко не жалко. Занимался хернёй ради славы - вопрос гибели был только делом времени.
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46k
Aleksandr 7 секунд назад
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722
manowar _by Минуту назад
Это не экстремал, а долбойоп. Наконец, достиг своей цели.
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9k
Garpia121 4 минуты назад
Логично.
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23k
SolomonA 9 минут назад
Он долго пытался. Получилось. Человек достиг своей цели.
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16k
ss 11 минут назад
"Полиция нашла на месте происшествия камеру Лучиди с видеозаписями его экстремальных действий"... а рядом мокрое пятно...

Поздравляю! Чувак нашёл то, что искал.
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22k
BiZ 13 минут назад
одноразовый презик. в полете небось дошло..
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34k
Korolev 22 минуты назад
Знаменитый экстремал погиб, сорвавшись с 68-го этажаПосмотреть
Знаменитый экстремал погиб, сорвавшись с 68-го этажа
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14k
Antique computer Полчаса назад
Слабоумие и отвага.
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16k
K7OO 36 минут назад
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931
ruslan d 41 минуту назад
Никогда не пойму подобного ...
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