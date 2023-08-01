Знаменитый экстремал погиб, сорвавшись с 68-го этажа

27 июля в 19:30 Лучиди прибыл в здание. Он сказал охраннику, что идет к другу на 40-й этаж. Охранник позвонил в указанную квартиру, но жильцы заявили, что не знакомы с Лучиди. Мужчина попытался задержать незваного гостя, однако тот уже скрылся в лифте. Поднявшись на 68-й этаж, смельчак пробрался на крышу. По некоторым данным, незадолго до падения Реми стучался в окно апартаментов на верхнем этаже и просил о помощи.