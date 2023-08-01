Знаменитый экстремал погиб, сорвавшись с 68-го этажа

Французский каскадер Реми Лучиди разбился в Гонконге. 30-летний мужчина, известный в Сети как Реми Энигма, сорвался с 68-го этажа 220-метрового небоскреба Трегунтер. За свою недолгую жизнь искатель острых приключений без всякой страховки покорил множество высотных сооружений.
27 июля в 19:30 Лучиди прибыл в здание. Он сказал охраннику, что идет к другу на 40-й этаж. Охранник позвонил в указанную квартиру, но жильцы заявили, что не знакомы с Лучиди. Мужчина попытался задержать незваного гостя, однако тот уже скрылся в лифте. Поднявшись на 68-й этаж, смельчак пробрался на крышу. По некоторым данным, незадолго до падения Реми стучался в окно апартаментов на верхнем этаже и просил о помощи.
Полиция нашла на месте происшествия камеру Лучиди с видеозаписями его экстремальных действий.
Реми активно вел страницу в соцсети, делился своими головокружительными снимками из разных уголков мира. Он совершал смелые восхождения без всякой страховки.
В Гонконге Реми остановился в хостеле Tsim Sha Tsui.
"Он был здоров, в хорошей физической форме и выглядел счастливым. Мне так жаль, - рассказывает владелец бюджетной гостиницы. - На мой вопрос, куда он идет, он ответил, что собирается подняться на гору. Сказал, что хочет совершить много восхождений".
Консульство Франции проинформировано о смерти Лучиди, полиция продолжает расследование инцидента.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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