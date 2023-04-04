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Горы мусора и еда с помойки: из квартиры на востоке Москвы извлекли одичавшего ребенка-маугли

Горы мусора и еда с помойки: из квартиры на востоке Москвы извлекли одичавшего ребенка-маугли

Автор:
04 апреля 2023 20:20
Сообщество : Истории
Метки: Москва   квартира   мальчик   маугли   помойка   происшествие   прокуратура   
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Истощенного семилетнего мальчика обнаружили инспектора по делам несовершеннолетних. Фотографии захламленного жилья опубликовала прокуратура Москвы. Решается вопрос о помещении ребёнка в специализированное детское учреждение.

Как пишет «МК», сигнал о ребенке, который проживает в крайне неблагополучных условиях, поступил неделю назад. Однако дверь квартиры детским правозащитникам никто не открывал.

3 апреля не без помощи полиции инспекторам удалось попасть в "нехорошую квартиру". В грязной трехкомнатной квартире, среди раскиданных вещей и гор мусора они увидели истощенного испуганного семилетнего ребенка. Тут же находились его 45-летняя мать и отчим. Стены в комнатах были исписаны, а холодильник использовался как шкаф - еды в нем не было.

Соседи рассказали, что семья добывает еду на мусорке. Женщина нигде не работает, на первого ребенка, которому сейчас 17 лет, она лишена родительских прав. Младший сын не посещает образовательные учреждения, не ходит на прогулки и фактически одичал. Кроме того, у ребенка выявлен артроз, ему необходимо соответствующее лечение.

Сейчас мальчик находится в больнице.

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Метки: Москва   квартира   мальчик   маугли   помойка   происшествие   прокуратура   
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KlyaksaZ
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