Горы мусора и еда с помойки: из квартиры на востоке Москвы извлекли одичавшего ребенка-маугли

Как пишет «МК», сигнал о ребенке, который проживает в крайне неблагополучных условиях, поступил неделю назад. Однако дверь квартиры детским правозащитникам никто не открывал.

3 апреля не без помощи полиции инспекторам удалось попасть в "нехорошую квартиру". В грязной трехкомнатной квартире, среди раскиданных вещей и гор мусора они увидели истощенного испуганного семилетнего ребенка. Тут же находились его 45-летняя мать и отчим. Стены в комнатах были исписаны, а холодильник использовался как шкаф - еды в нем не было.