История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера

Он, несмотря на небольшую роль, довольно много мелькал в кадре. Смотрелся органично, и Асанова настояла на поступлении Лёши в театральный. Он поступил практически везде, куда подавал документы. Но тут случилась трагедия в семье: после гибели тёти парню пришлось взять на себя заботу о престарелой бабушке и младшем братишке.

Правда, через год он снова успешно сдал экзамены в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, но учиться не стал.