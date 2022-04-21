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История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера

История позабытой могилы на окраине деревенского кладбища: как одна роль сгубила карьеру талантливого актера (13 фото)

Автор:
21 апреля 2022 15:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Алексей Полуян   Жизнь   актёр   история   кино   судьба   фильм   
3953
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Явление, когда персонажи кинофильмов говорят чужими голосами, довольно распространённое. У одних слишком заметен акцент, другие говорят неподходящим – очень низким или высоким голосом. Есть и другие причины. Мало кто знает, что так было в случае с харизматичным Татарином – братом Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Вместо голоса Виктора Сухорукова мы слышим голос питерского актёра Алексея Полуяна. Который и в актёрскую среду попал совершенно случайно. После мореходки карьера практиканта Полуяна складывалась не самым блестящим образом. Из-за почти случившегося столкновения туристического судёнышка с боком легендарной «Авроры» неумеху списали в какой-то медвежий угол сторожить металлолом на территории судоремонтного завода.


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И дальше в дело вмешался случай. Парня случайно встретила Динара Асанова – режиссер драмы «Пацаны». И сочла его идеальным кандидатом на роль сложного подростка Синицына.


Он, несмотря на небольшую роль, довольно много мелькал в кадре. Смотрелся органично, и Асанова настояла на поступлении Лёши в театральный. Он поступил практически везде, куда подавал документы. Но тут случилась трагедия в семье: после гибели  тёти парню пришлось взять на себя заботу о престарелой бабушке и младшем братишке.

Правда, через год он снова успешно сдал экзамены в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, но учиться не стал.


Полуяна стали звать на небольшие роли, в основном отрицательных персонажей, поскольку типаж очень подходил, и актёр органично смотрелся в амплуа всяких маньяков.


Порой роли были настолько крошечные, что ФИО даже не вносили в титры. Как, к примеру, в случае с эпизодом в комедии «Особенности национальной охоты», где Алексей сыграл просидевшего целую ночь в «уазике» задержанного.


При этом в копилке ролей Полуяна более трёх десятков картин, среди которых «Караул», «Чекист», «Третья планета», «Операция «С Новым годом!»», в которой, кстати, он сыграл персонажа-однофамильца.


В «Брате» кроме озвучки сухоруковского героя Полуян сыграл и небольшую роль – киллера по кличке Крот.


Известность актёру обеспечила роль в балабановском фильме «Груз 200», удостоенном множества российских и зарубежных наград. Картина эта психологически тяжёлая, но Полуян блестяще справился с воплощением образа главного отрицательного героя – капитана милиции Журова.

К слову, изначально роль писалась под Евгения Миронова. Но тот после прочтения сценария от съёмок отказался. Как и Маковецкий, для которого тоже специально готовилась роль.


После выхода фильма, как рассказывал актёр, на него неоднократно нападали и оскорбляли, полностью отождествляя с сыгранным персонажем. По его собственному признанию, картина отняла у него целое десятилетие жизни.

После «Груза 200» пришла известность и востребованность. От некоторых предложений Алексею даже приходилось отказываться.


Последним в жизни и карьере актёра стал фильм «Я» Игоря Волошина, рассказывающий о молодёжной наркоманской тусовке эпохи позднего СССР. Роль, естественно, тоже была не самой положительной – водителя труповозки.


Алексей с юности хорошо играл на гитаре и неплохо пел. В молодости даже сколотил музыкальный коллектив «Груда». Официальных браков в жизни актёра было два. Первый ранний распался очень быстро. Второй раз Полуян женился на дочери известного актёра Алексея Петренко Полине. У супругов родилась дочь Анастасия. Но Полина не выдержала пристрастия мужа к алкоголю и ушла.


Последние годы жизни актёр провёл в тихой деревне Яровщина Ленинградской области – вотчине своих предков. Вместе с сожительницей Еленой приобрёл здесь домик, планировал ремонт, огород, прогулки в лесу.

Уже после «Груза 200», да и во время съёмок Полуян чувствовал себя неважно. Его оперировали, привозили дорогие редкие препараты. Но результата это не давало. Он словно предчувствовал свою скорую кончину, о чём неоднократно говорили коллеги.


Ушёл из жизни артист в начале 2010 года в возрасте 44 лет. Похоронен в этой же деревне на окраине тихого кладбища. На прощании с Полуяном практически никого не было…

Кто-то из кинокритиков однажды сказал, что фильм хорош настолько, насколько хорош его главный злодей. Все отрицательные персонажи, роли которых исполнил Полуян, были гениальны в своей завораживающе отталкивающей отвратительности…

Источник:

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Метки: Алексей Полуян   Жизнь   актёр   история   кино   судьба   фильм   
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11  комментариев
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41k
Карандаш 2 часа назад
Я даже и не подумал бы, что Сухорукова кто то озвучил. Голоса и интонация очень схожи.
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137
bonli 13 минут назад
"караул" 1989
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763
luber0206 16 минут назад
В Груз 200 он сыграл на отлично!Лучший мент-маньяк.
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286
Сергей 47 минут назад
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1k
Алексей 58 минут назад
актеры по-жизни, почти все ипанько.
пока их держала в узде Партия, еще как-то по-людски жили.
а когда на работу утром не вставать, бабло капает - все. можно списывать. 44 и трупак.
думаю кроме алкоголя, много чего было в творческой жизни.
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−1
оп Час назад
Если бы кто-то прочитал “Святилище” Уильяма Фолкнера, то понял бы , что фильм копия его рассказа "Святилище".
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2k
Sergius SPb Час назад
Книга-Как просрать все.... Автор Полуян.
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25k
Ваня 2 часа назад
яркий и харизматичный актер... светлая ему память...
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Gatsby

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