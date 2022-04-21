Помолвка, заключенная родителями, чуть не закончилась убийством

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Женщина, не желавшая выходить замуж за мужчину, которого выбрали ее родители, вызвала его на свидание и перерезала ему горло, сообщила полиция штата Андхра-Прадеш. К счастью, врачи успели спасти пострадавшего.
Женщина, не желавшая выходить замуж за мужчину, которого выбрали ее родители, вызвала его на «свидание-сюрприз», где попыталась перерезать ему горло и оставила истекать кровью, сообщила полиция штата Андхра-Прадеш. Пострадавший, Раму Найду, является ученым из Совета по научным и промышленным исследованиям (CSIR). Он был госпитализирован с глубокой раной на шее.
По данным полиции, инцидент произошел в Чодавараме, провинция Вишакхапатнам. Раму Найду и его невеста по имени Пушпа должны были пожениться в следующем месяце. 22-летняя Пушпа не получила образования, ранее она бросила школу. Полиция сообщила, что перед встречей с Раму она купила три ножа. «У женщины нет криминального прошлого», — сказал старший офицер полиции С. Гаутами.
Невеста позвала Найду на вершину холма, сказав, что его ждет «сюрприз». Полиция сообщила, что возле храма на вершине холма она якобы порезала ему шею, в результате чего он серьезно пострадал.
Невеста позвала Найду на вершину холма, сказав, что его ждет «сюрприз». Полиция сообщила, что возле храма на вершине холма она якобы порезала ему шею, в результате чего он серьезно пострадал.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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