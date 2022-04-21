Помолвка, заключенная родителями, чуть не закончилась убийством

По данным полиции, инцидент произошел в Чодавараме, провинция Вишакхапатнам. Раму Найду и его невеста по имени Пушпа должны были пожениться в следующем месяце. 22-летняя Пушпа не получила образования, ранее она бросила школу. Полиция сообщила, что перед встречей с Раму она купила три ножа. «У женщины нет криминального прошлого», — сказал старший офицер полиции С. Гаутами.

Невеста позвала Найду на вершину холма, сказав, что его ждет «сюрприз». Полиция сообщила, что возле храма на вершине холма она якобы порезала ему шею, в результате чего он серьезно пострадал.