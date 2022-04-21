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Помолвка, заключенная родителями, чуть не закончилась убийством

Помолвка, заключенная родителями, чуть не закончилась убийством (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 15:15
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   договорной брак   жених и невеста   криминал   покушение   попытка убийства   преступление   
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Женщина, не желавшая выходить замуж за мужчину, которого выбрали ее родители, вызвала его на свидание и перерезала ему горло, сообщила полиция штата Андхра-Прадеш. К счастью, врачи успели спасти пострадавшего.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   договорной брак   жених и невеста   криминал   покушение   попытка убийства   преступление   
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16  комментариев
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5k
yahaomsk 2 часа назад
теперь наверно он на ней жениться не захочет
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Progressor Полчаса назад
Я не совсем понял, а танцы были до, во время, или после инцидента?
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7k
Мариус 53 минуты назад
Сиддхартха Гаутама ушел служить в полицию.... вот всё что нужно знать о криминальной ситуации в Индии
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1k
perekrestok 57 минут назад
Шикарный пост! Три раза описали ситуацию (не буду четвертый раз повторять). Чего она за нож схватилась даже намека нет. Образованный муж, с перспективами. А она просто дура! И еще тремя ножами и только ранила не смертельно. Дура со всех сторон!
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8k
Путинский Бот 57 минут назад
наступил на горло его песне, так сказать!
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Duckk Час назад
Родителей бы своих кромсала, уж коль насильно выдают. Чуваку зря прилетело...
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patrik1313 Час назад
И здесь феминизм. Раньше с обрыва сами прыгали, когда замуж не по любви выдавали, а теперь женихов мочат. Прогресс и равноправие.
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Alexandr Час назад
А чем мужик виноват? Сказала бы нет и всЁ.
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1k
Walther Час назад
История на цельный индийский сериал тянет (с песнями и танцами, разумеется).
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну и нашел бы раму, нах"й ему баба?
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10k
Клёст 2 часа назад
Вот это девка!
К чёрту полумеры!)))
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69k
Viktor 2 часа назад
Вот что вытворила Пушпа со своим женихом Рамой Найду в Чодавараме, провинция Вишакхапатнам, что в штате Андхра-Прадеш!
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