Сыновья простили мать за попытку их убить

Друзья говорят о лайзе Уомсли как о 2любящей и заботливой матери". которая вела разносторонний образ жизни, участвуя в яхтенных прогулках и посещая местный стрелковый клуб. Но нервную систему женщины подкосила череда трудностей. несколько лет у нее по очереди тяжело болели мать, отец и сестра. в 2005 она уже лечилась от депрессии. но в 2010-м ее состояние усугубилось из-за разводв с мужем Эндрю, в результате которого Лайза осталась одна с двумя детьми. В довершение, депрессией стал страдать ее старший сын Кэллум. которого однажды уже поймали при попытке покончить с собой. спрыгнув с моста. После этого местная социалная служба предложила Кэллуму и Лайзе воспользоваться психологической помощью. однако женщина от этого предложения отказалась.