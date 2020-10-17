Сыновья простили мать за попытку их убить

21-летний Кэллум и 20-летний Льюис Уомсли простили свою мать. 51-летнюю лайзу Уомсли, за то. что пыталась отравить их угарным газом. Впрочем, британский суд оказался к ней не столь благосклонен: Лайзе придется отправиться в тюрьму за попытку убийства.
51-летняя Лайза Уомсли была осуждена на 5 с лишним лет тюрьмы за попытку убийства двух своих взрослых сыновей - 21-летнего Кэллума и 20-летнего Льюиса. она спрятала под кровать в комнате бретьев включенный газовый гриль. открутив вентиль. Почувствовав запах угарного газа, Льюис, студент университета, убежал из дома и сразу же направился в полицию. тем временем Лайза сделала вторую попытку убить Кэллума - она посадила его в свой автомобиль BMW и увезла сына, пустив газ на заднем сиденье.
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Полицейские, вызванные Льюисом, успели отследить автомобиль по сигналу мобильного телефона Лайзы и успели как раз вовремя. Согласно результатам замеров, уровень концентрации угарного газа в комнате братьев в 10 раз превышал смертельную дозу.
Как выяснилось, у Лайзы случился нервный срыв: устав от финансовых проблем и от борьбы с душевным заболеванием старшего сына, Кэллума, она решилась убить обоих молодых людей, а затем покончить с собой. На суде сыновья заявили, что простили мать за ее попытку убить их. Но суд манчестера оказался не столь гуманен и приговорил лайзу за попытку убийства к 5 годам 4 месяцам заключения.
Друзья говорят о лайзе Уомсли как о 2любящей и заботливой матери". которая вела разносторонний образ жизни, участвуя в яхтенных прогулках и посещая местный стрелковый клуб. Но нервную систему женщины подкосила череда трудностей. несколько лет у нее по очереди тяжело болели мать, отец и сестра. в 2005 она уже лечилась от депрессии. но в 2010-м ее состояние усугубилось из-за разводв с мужем Эндрю, в результате которого Лайза осталась одна с двумя детьми. В довершение, депрессией стал страдать ее старший сын Кэллум. которого однажды уже поймали при попытке покончить с собой. спрыгнув с моста. После этого местная социалная служба предложила Кэллуму и Лайзе воспользоваться психологической помощью. однако женщина от этого предложения отказалась.
Как рассказал на суде обвинитель, мать не раз говорила с Кэллумом о том, чтобы вместе покончить с собой. Несколько месяцев мать и сын даже планировали совместное самоубийство. В тот злосчастный вечер, когда Лайза увезла Кэллума из дома на машине, она уже в пути предлагала ему совершить совместное самоубийство прямо сейчас, не откладывая. "На самом деле, Кэллум ждал от матери помощи и поддержки, а не разговоров о суициде", - заявил представитель обвинения. Судья, в свою очередь, счел тяжелое психическое состояние женщины смягчающим обстоятельством, заявив, что поступок лайзы был вызван 2тяжелой ситуацией и возникшим из-за нее чувством безнадежности и бессилия".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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