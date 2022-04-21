FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Сделай сам! 1097 постов • 868 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
12 предприимчивых авантюристов, которым только дай проблему, а решение у них найдется

12 предприимчивых авантюристов, которым только дай проблему, а решение у них найдется (13 фото)

Автор:
21 апреля 2022 10:34
Сообщество : Сделай сам!
Метки: идея   люди   проблема   решение   фото   хитрости   
1777
13

. Данная подборка увлекательных хитростей от гениальных «самоделкиных» показывает, как легко и непринужденно можно решать многочисленные бытовые неурядицы.

Решение для тех, кто часто теряет свои ключи

Но оно не каждому понравится. Зато такие оригинальные ключи точно невозможно потерять или просто забыть. Тот случай, когда размер имеет решающее значение.

×
×

Самодельный кодовый замок

Создан данный прибор из обычной старой клавиатуры, а применяется на двери сарая.

Как избавиться от соседства голубей

Для тех, кто не высыпается по утрам из-за воркующих голубей на подоконнике, рекомендуем отличный лайфхак. Установленный муляж вороны за окном сделает ваш сон крепким и спокойным.

Срочный ремонт очков

Причем из подручных средств, и неважно, в домашних или офисных условиях.

Когда сильно беспокоишься за свой автомобиль

Нехитрое приспособление позволило владельцу машины спокойно спать, ведь теперь-то его транспорт точно никто случайно не поцарапает.

Люди с маленьким ростом особенно предприимчивы

Посмотрите, как этот сварщик ловко решил проблему нехватки роста на работе.

Маски давно перестали быть только средством защиты от вирусов

Передвижной дом

Когда очень хочешь дом на колесах, но нет средств на его покупку. Почему бы не сделать его самому? Этот человек так и поступил, даже не забыл про кондиционер.

Хитрость от электрика

Однако повторять такое точно не стоит.

Что делать, если сломались дворники, а ехать надо

Привязать к ним веревку и на время сделать вместо автоматических ручные.

Как перевезти два десятка диванов за один раз

Некоторые умельцы способны смастерить себе ролики из чего угодно

К чему покупать, когда знаешь, что пару раз прокатишься и бросишь. А какая из идей понравилась больше всего вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: идея   люди   проблема   решение   фото   хитрости   
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
на этих роликах самому ехать не получится, только на месте елозить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Antilles 7 минут назад
Сварщик изолировался от пола, а не прибавлял рост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

467775



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали из России
0
109
Депутаты ЛДПР предложили запретить выступать и зарабатывать «звёздам», которые уехали...
В ледяном просторе: как устроен быт на далекой полярной станции в Арктике
0
32
В ледяном просторе: как устроен быт на далекой полярной станции в Арктике
Набирающие популярность в сообществах
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
3
11
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
Как на «пустопорожнем месте» появилась одна из лучших галерей Москвы. История Цветковской галереи
0
0
Как на «пустопорожнем месте» появилась одна из лучших галерей Москвы. История...
Розетка-выключатель с секретом
Розетка-выключатель с секретом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный отец
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#Ватермарк#факты#дтп#фотографии#дети#милота#Разное#Реакция
#Юмор#интересно#люди#мир#кино#Жизнь#добро#Приколы#подборка#интересное
#животные#в мире#история#Россия#картинки#аварии#забавно#шоу бизнес#Спорт#звезды
Розетка-выключатель с секретом Розетка-выключатель с секретом 16 идей как&nbsp;можно использовать старые вещи 16 идей как можно использовать старые вещи 15 гениальных решений повседневных проблем 15 гениальных решений повседневных проблем 17 интересных идей, которые помогут навести порядок в доме 17 интересных идей, которые помогут навести порядок в доме 18 способов умелой организации пространства 18 способов умелой организации пространства 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря

На что жалуетесь?

Вернуться