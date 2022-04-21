12 предприимчивых авантюристов, которым только дай проблему, а решение у них найдется

. Данная подборка увлекательных хитростей от гениальных «самоделкиных» показывает, как легко и непринужденно можно решать многочисленные бытовые неурядицы.
Решение для тех, кто часто теряет свои ключи
Но оно не каждому понравится. Зато такие оригинальные ключи точно невозможно потерять или просто забыть. Тот случай, когда размер имеет решающее значение.
Самодельный кодовый замок
Создан данный прибор из обычной старой клавиатуры, а применяется на двери сарая.
Как избавиться от соседства голубей
Для тех, кто не высыпается по утрам из-за воркующих голубей на подоконнике, рекомендуем отличный лайфхак. Установленный муляж вороны за окном сделает ваш сон крепким и спокойным.
Срочный ремонт очков
Причем из подручных средств, и неважно, в домашних или офисных условиях.
Когда сильно беспокоишься за свой автомобиль
Нехитрое приспособление позволило владельцу машины спокойно спать, ведь теперь-то его транспорт точно никто случайно не поцарапает.
Люди с маленьким ростом особенно предприимчивы
Посмотрите, как этот сварщик ловко решил проблему нехватки роста на работе.
Маски давно перестали быть только средством защиты от вирусов
Передвижной дом
Когда очень хочешь дом на колесах, но нет средств на его покупку. Почему бы не сделать его самому? Этот человек так и поступил, даже не забыл про кондиционер.
Хитрость от электрика
Однако повторять такое точно не стоит.
Что делать, если сломались дворники, а ехать надо
Привязать к ним веревку и на время сделать вместо автоматических ручные.
Как перевезти два десятка диванов за один раз
Некоторые умельцы способны смастерить себе ролики из чего угодно
К чему покупать, когда знаешь, что пару раз прокатишься и бросишь. А какая из идей понравилась больше всего вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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