18 способов умелой организации пространства

Всё, что дорого и необходимо человеку, он привык приносить к себе домой. Поэтому вовсе неудивительно, что в один прекрасный день там может совсем не остаться свободного места. А если избавляться от вещей совсем не хочется, их нужно аккуратно разложить по полочкам, оставив как можно больше свободного места. В таких-то случаях люди и прибегают к грамотной организации пространства. И в интернете можно найти множество хороших советов в этом деле, некоторые из которых мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Отвёл своим часам отдельный ящик в тумбочке и аккуратно их разложил