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18 способов умелой организации пространства

18 способов умелой организации пространства (19 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   креатив   организация пространства   подборка   фото   хитрости   хранение   
756
19

Есть люди, которые щедро делятся своими идеями грамотной организации пространства, и они умеют аккуратно хранить всё, что угодно — кепки, косметику, игрушки и даже кошачью еду.

Всё, что дорого и необходимо человеку, он привык приносить к себе домой. Поэтому вовсе неудивительно, что в один прекрасный день там может совсем не остаться свободного места. А если избавляться от вещей совсем не хочется, их нужно аккуратно разложить по полочкам, оставив как можно больше свободного места. В таких-то случаях люди и прибегают к грамотной организации пространства. И в интернете можно найти множество хороших советов в этом деле, некоторые из которых мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!


Отвёл своим часам отдельный ящик в тумбочке и аккуратно их разложил

×

Никогда не удавалось поддерживать порядок в этом ящике, а потом купила эту крутую ёмкость, которая идеально мне подошла

Разобрала полки в ванной комнате, и теперь всё лежит на своих местах

Эти контейнеры стали настоящим спасением!


Купила одинаковые баночки для специй, и теперь всё выглядит очень аккуратно

Это заняло у меня около часа, но я очень довольна результатом!


Я наконец закончил с организацией пространства в моей гардеробной

Соорудил небольшую установку, чтобы расположить на ней все мои тюбики с краской. Так удобно!

Использовал органайзеры для хранения всех проводов

Теперь они нигде не затеряются!


Я использовала баночки из-под приправ для хранения своих блёсток и пайеток

Теперь на полке с моей косметикой полный порядок!

Обожаю свой 3D-принтер за возможность делать подобные приспособления для хранения всяких мелочей

Даже дверца от шкафчика может стать местом хранения

Просто, удобно и совсем не занимает лишнего места

Мама навела такой порядок, что его хочется поддерживать

Магнитная стенка может быть очень полезной

На всех моих баночках с приправами есть металлические крышки, которые отлично крепятся на магнитной стенке. И выглядит интересно, и специи всегда под рукой, и больше свободного места на полках в шкафчиках.


Построил полку для хранения своих баллончиков с краской

Повесила на дверь небольшой шкафчик, где аккуратно хранятся все мои аксессуары. Ещё и с зеркальцем!

Задействовала стену в швейной комнате для хранения необходимых принадлежностей

Вот такой органайзер для моих весёлых носочков

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Метки: идея   креатив   организация пространства   подборка   фото   хитрости   хранение   
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175
Киса Кацман Час назад
Ящик 3,14дора
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5k
ГГалка 4 минуты назад
регулярно систематизирую свои стратегические залежи рукодельных фитюлек. но.. то ли фитилек слишком много, то ли места для них мало, то ли натура у меня чрезмерно творческая.. то ли пофигизм берёт верх над перфекционизмом ... в общем вот такой порядок мой глаз радует, но существует не долго)
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338
Мне по барабану Полчаса назад
"Задействовала стену в швейной комнате для хранения необходимых принадлежностей" какой ещё швейной комнате??? Если бы у меня дома была швейная комната я думаю мне нахрен не нужны были бы такие прибамбасы))
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18k
SolomonA Полчаса назад
Из этой серии: У меня все валяется на своих местах, а придет жена и разложит аккуратно все хрен знает куда.
Идеальный порядок на столе - признак бездельника. У человека работающего на столе куча вещей и бумаг, причем он даже знает, в какой части стола закопан нужный документ и может его найти.
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8k
Izrin Maria Час назад
Имеет смысл держать в стогом порядке то, чем постоянно пользуешься.
От всего остального надо избавляться.
Стеклянные банки на магнитной стенке не кажутся мне достаточно надёжными. Магниты со временем слабеют. И вот вся кухня засыпана корицей со стёклами.
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