18 способов умелой организации пространства

Есть люди, которые щедро делятся своими идеями грамотной организации пространства, и они умеют аккуратно хранить всё, что угодно — кепки, косметику, игрушки и даже кошачью еду.
Всё, что дорого и необходимо человеку, он привык приносить к себе домой. Поэтому вовсе неудивительно, что в один прекрасный день там может совсем не остаться свободного места. А если избавляться от вещей совсем не хочется, их нужно аккуратно разложить по полочкам, оставив как можно больше свободного места. В таких-то случаях люди и прибегают к грамотной организации пространства. И в интернете можно найти множество хороших советов в этом деле, некоторые из которых мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!
Отвёл своим часам отдельный ящик в тумбочке и аккуратно их разложил
Никогда не удавалось поддерживать порядок в этом ящике, а потом купила эту крутую ёмкость, которая идеально мне подошла
Разобрала полки в ванной комнате, и теперь всё лежит на своих местах
Эти контейнеры стали настоящим спасением!
Купила одинаковые баночки для специй, и теперь всё выглядит очень аккуратно
Это заняло у меня около часа, но я очень довольна результатом!
Я наконец закончил с организацией пространства в моей гардеробной
Соорудил небольшую установку, чтобы расположить на ней все мои тюбики с краской. Так удобно!
Использовал органайзеры для хранения всех проводов
Теперь они нигде не затеряются!
Я использовала баночки из-под приправ для хранения своих блёсток и пайеток
Теперь на полке с моей косметикой полный порядок!
Обожаю свой 3D-принтер за возможность делать подобные приспособления для хранения всяких мелочей
Даже дверца от шкафчика может стать местом хранения
Просто, удобно и совсем не занимает лишнего места
Мама навела такой порядок, что его хочется поддерживать
Магнитная стенка может быть очень полезной
На всех моих баночках с приправами есть металлические крышки, которые отлично крепятся на магнитной стенке. И выглядит интересно, и специи всегда под рукой, и больше свободного места на полках в шкафчиках.
Построил полку для хранения своих баллончиков с краской
Повесила на дверь небольшой шкафчик, где аккуратно хранятся все мои аксессуары. Ещё и с зеркальцем!
Задействовала стену в швейной комнате для хранения необходимых принадлежностей
Вот такой органайзер для моих весёлых носочков
Источник:
- Эти советы помогут выглядеть на фото стройнее и привлекательнее
- 15 гениальных решений повседневных проблем
- Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения
- 16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера
- 16 идей как можно использовать старые вещи
Понравилось19
Идеальный порядок на столе - признак бездельника. У человека работающего на столе куча вещей и бумаг, причем он даже знает, в какой части стола закопан нужный документ и может его найти.
От всего остального надо избавляться.
Стеклянные банки на магнитной стенке не кажутся мне достаточно надёжными. Магниты со временем слабеют. И вот вся кухня засыпана корицей со стёклами.