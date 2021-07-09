Сколько раз вы смотрели на старые и уже ненужные вещи, вздыхали над ними, а потом всё же их выкидывали? Наверняка такое случалось часто. Но если вы не готовы вот так просто расстаться с вещами и отправить их на свалку, то самое время проявить фантазию, как это делают герои нашей подборки! Кажется, их изобретательность помогает заново применить вообще любую вещь: часть стиральной машины, старые шторы, ненужные скрепки, серьги без пары… Вот ещё много примеров того, как можно спасти что-то ненужное.





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