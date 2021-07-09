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16 идей как&nbsp;можно использовать старые вещи

16 идей как можно использовать старые вещи (17 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   креатив   лайфхак   подборка   фото   хитрости   
436
17

Если решили выбросить что-то ненужное, то сначала посмотрите эту подборку!

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Метки: идея   креатив   лайфхак   подборка   фото   хитрости   
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11k
Bill Час назад
Продам стеклянную банку из-под огурцов, мятое папье-маше, некомплект игральных карт, использованные памперсы. Самовывоз.
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47k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Да ну нахен!?Да не может быть!!!Ну никогда бы не додумался!!!
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