Если решили выбросить что-то ненужное, то сначала посмотрите эту подборку!
Сколько раз вы смотрели на старые и уже ненужные вещи, вздыхали над ними, а потом всё же их выкидывали? Наверняка такое случалось часто. Но если вы не готовы вот так просто расстаться с вещами и отправить их на свалку, то самое время проявить фантазию, как это делают герои нашей подборки! Кажется, их изобретательность помогает заново применить вообще любую вещь: часть стиральной машины, старые шторы, ненужные скрепки, серьги без пары… Вот ещё много примеров того, как можно спасти что-то ненужное.
Любители тенниса наверняка оценят эти зеркала
Из старого тюля можно сшить мешочки для фруктов и овощей
Даже для скрепок можно изобрести что-то интересное
У нас накопилось столько скрепок, что использовать их все уже невозможно. Так что у моей племянницы будут вешалки для кукольной одежды.
Когда в доме много кухонной утвари, но недостаточно подсвечников
Старая игрушка стала новеньким цветочным горшком
Сшила чехол для кистей из ненужных бабушкиных штор
Для уличных котов сделали лежанки из больших бутылей
Моя девушка делает свечи в использованных банках
А ещё к каждой свече прилагается ярлычок с семенами. Когда свеча закончится, семена можно посадить и вырастить цветы!
Разве можно признать в этом модном платье старую простыню?
Самая полезная в хозяйстве вещь — это ведёрко из-под мороженого
В нашей компании используют конверты из географических карт, которые уже не актуальны
Интересно, откуда взялась такая шикарная ваза?
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