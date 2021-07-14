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17 интересных идей, которые помогут навести порядок в доме

17 интересных идей, которые помогут навести порядок в доме (19 фото)

Автор:
14 июля 2021 08:54
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   интеерсно   креатив   лайфхак   подборка   фото   хитрости   
447
19

Эти идеи по уборке и наведению порядка в доме здорово облегчат вам жизнь!

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Метки: идея   интеерсно   креатив   лайфхак   подборка   фото   хитрости   
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25k
blus 38 минут назад
Просто надо меньше шарахаться по магазинам и скупать ненужное барахло.
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8k
Andrei 59 секунд назад
Я правильно понимаю, что для размещения правых пакетов сока с них снимали крышки?
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203k
Барон Мюнхгаузен 21 минуту назад
Какая-то полная херня
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