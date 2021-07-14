17 интересных идей, которые помогут навести порядок в доме

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Эти идеи по уборке и наведению порядка в доме здорово облегчат вам жизнь!
Со временем каждый человек становится обладателем большего количества вещей. И тогда наши дома превращаются в настоящие хранилища нажитого имущества. А для того, чтобы наши вещи не заполонили всю жилплощадь, необходима правильная организация пространства. Именно она позволяет людям грамотно разместить всё необходимое, ничего не терять и хранить в чистоте и порядке.
Сегодня мы собрали для вас 17 случаев, когда люди поделились своими идеями организации пространства, которые можно смело взять себе на заметку.
Думаю, настала отличная возможность показать выдвижную полку для специй, которую я соорудил
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Так украшения не путаются и не занимают место в ящике
Я разместила соки для детей, оставив полку свободной для других продуктов
Теперь нет проблем с хранением кострюль, сковородок и крышек от них
Ящики для деталей лего заметно разрешили вопрос с организацией пространства в детской
Вот как я храню свои серёжки, и теперь они не теряются
Разделители для широкой полки решили вопрос с сохранением порядка
Теперь все ножи лежат ровно и аккуратно
Так я храню свои носки
Когда ты очень высокий и тебе не хватает места для хранения специй, можно расположить их на стене
Организовал уголок для хранения своих предметов для творчества
Теперь кепки не занимают место на полках
С помощью такой организации пространства гараж всегда остаётся свободным для машины
На дверце шкафчика всегда можно расположить средства для уборки
Моя сестра организовала удобное и вместительное хранение своих ниток
Пластиковый контейнер от лезвий для бритвы отлично подходит для хранения маленьких упаковок теней или румян
Разместила свои ручки в футляры от очков и телефонов, и теперь всё хранится в порядке
Моя маленькая полочка на колёсиках, которая не занимает много места и умещает всю косметику
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