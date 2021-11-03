14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря

Гениальные идеи по облегчению жизни простых людей посещают изобретателей регулярно.
Различные приспособления появляются довольно часто, при этом удобно вписываются в быт, но вот не всегда находят широкое применение. И это, стоит заметить, нередко совершенно незаслуженно. Мы уверены, вы по достоинству оцените подборку задумок для человеческого комфорта, которые, к сожалению, редко где встретишь.
Удобная садовая скамейка со встроенными солнечными батареями
На ней можно не только отдохнуть, но и подзарядить свои гаджеты при необходимости.
Уличный контейнер для утилизации коробок из пиццерии
Любителям традиционного итальянского блюда не нужно пытаться сложить упаковку так, чтобы удалось запихнуть ее в мусорку.
Каждый ресторан стремится удивить посетителей
В этом, например, сливки для кофе приносят в прелестном молочнике, внешне похожем на коробку.
Понятно и очень удобно
Автомобиль, в котором продумано устройство регулировки кресла, причем каждой его части отдельно.
Незапотевающее зеркало
В одном из отелей в ванной комнате центр зеркала никогда не запотевает.
Забавный освежитель воздуха в авто
При включении кондиционера он начинает крутить пластинку.
Уменьшенная копия диплома
Этот ВУЗ отправляет своим выпускникам мини-копию диплома, чтобы документ с легкостью помещался в любой бумажник.
Искусство, адаптированное для слепых
В музее в Германии можно увидеть специально созданные репродукции картин, предназначенные для незрячих людей.
Кружки, которые не пачкают усы напитками
В сервизе у тети есть замечательные кружечки. Они непременно приведут в восторг всех обладателей пышных усов.
Миниатюрная лопатка
При заказе средства для борьбы с вредителями комнатных растений в комплекте вы можете получить вот такую очаровательную лопатку.
Идеальный пульт для телевизора для всех бабушек и дедушек
Удобная функция
Посудомоечная машина, высвечивающая на полу точное время окончания своей работы.
Проход для питомца
В этом доме вам не придется вставать и открывать дверь коту, ведь он может пройти через специальные отверстия в стене.
Кнопки для вызова лифта ногой
В офисных зданиях некоторые лифты имеют дополнительную удобную кнопку вызова, расположенную прямо у пола. Если руки работника заняты, он легко может нажать на нее ногой. Пожалуй, такая идея не была бы лишней и в лифтах многоквартирных домов, как считаете?
Источник:
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Во-вторых: скамейки все же стараются ставить в тени и подальше от солнца.А не сидеть в эпицентре пекла. Поэтому, какой заряд будет получать батарея - вопрос спорный.
Разъем под USB шаловливые ручки малышей и все тех же вандалов были бы заляпаны жвачкой, палочками и т д.