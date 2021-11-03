14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря

Различные приспособления появляются довольно часто, при этом удобно вписываются в быт, но вот не всегда находят широкое применение. И это, стоит заметить, нередко совершенно незаслуженно. Мы уверены, вы по достоинству оцените подборку задумок для человеческого комфорта, которые, к сожалению, редко где встретишь.

Удобная садовая скамейка со встроенными солнечными батареями

На ней можно не только отдохнуть, но и подзарядить свои гаджеты при необходимости.