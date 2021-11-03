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14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря

14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря (15 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   идея   креатив   люди   подборка   удобство   фото   
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Гениальные идеи по облегчению жизни простых людей посещают изобретателей регулярно.

Различные приспособления появляются довольно часто, при этом удобно вписываются в быт, но вот не всегда находят широкое применение. И это, стоит заметить, нередко совершенно незаслуженно. Мы уверены, вы по достоинству оцените подборку задумок для человеческого комфорта, которые, к сожалению, редко где встретишь.


Удобная садовая скамейка со встроенными солнечными батареями

На ней можно не только отдохнуть, но и подзарядить свои гаджеты при необходимости.

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Уличный контейнер для утилизации коробок из пиццерии

Любителям традиционного итальянского блюда не нужно пытаться сложить упаковку так, чтобы удалось запихнуть ее в мусорку.

Каждый ресторан стремится удивить посетителей

В этом, например, сливки для кофе приносят в прелестном молочнике, внешне похожем на коробку.

Понятно и очень удобно

Автомобиль, в котором продумано устройство регулировки кресла, причем каждой его части отдельно.

Незапотевающее зеркало

В одном из отелей в ванной комнате центр зеркала никогда не запотевает.

Забавный освежитель воздуха в авто

При включении кондиционера он начинает крутить пластинку.

Уменьшенная копия диплома

Этот ВУЗ отправляет своим выпускникам мини-копию диплома, чтобы документ с легкостью помещался в любой бумажник.

Искусство, адаптированное для слепых

В музее в Германии можно увидеть специально созданные репродукции картин, предназначенные для незрячих людей.

Кружки, которые не пачкают усы напитками

В сервизе у тети есть замечательные кружечки. Они непременно приведут в восторг всех обладателей пышных усов.

Миниатюрная лопатка

При заказе средства для борьбы с вредителями комнатных растений в комплекте вы можете получить вот такую очаровательную лопатку.

Идеальный пульт для телевизора для всех бабушек и дедушек

Удобная функция

Посудомоечная машина, высвечивающая на полу точное время окончания своей работы.

Проход для питомца

В этом доме вам не придется вставать и открывать дверь коту, ведь он может пройти через специальные отверстия в стене.

Кнопки для вызова лифта ногой

В офисных зданиях некоторые лифты имеют дополнительную удобную кнопку вызова, расположенную прямо у пола. Если руки работника заняты, он легко может нажать на нее ногой. Пожалуй, такая идея не была бы лишней и в лифтах многоквартирных домов, как считаете?


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Метки: в мире   идея   креатив   люди   подборка   удобство   фото   
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27k
lem02 47 минут назад
Пульт для бабушек - огонь! Дайте два!
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23k
SerGProS 5 минут назад
Кнопку лифта у пола давно бы уже зассали...
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8k
arhshed 54 минуты назад
Комментарий к фото
Очень удобная скамейка, которая без проблем одна заменит сразу 10-15 менее удобных. Не по числу мест так по цене и стоимости обслуживания.
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