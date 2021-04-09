15 гениальных решений повседневных проблем

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Благодаря некоторым умным людям, наделенным творческими способностями и навыками решения проблем, жизнь стала проще, в сотни раз легче.
Люди как могут стремятся к тому, чтобы их жизнь была максимально комфортной. Для этого постоянно создаются всё новые и новые приборы, инструменты и предметы, которые решают даже самые мелкие проблемы. Что уж говорить о серьёзных задачах! Начиная от инструмента для определения нужного количества макарон до капсулы, которая спасает человека во время цунами, здесь мы собрали 15 придумок, которые своим появлением как следует упростили людям жизнь.
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7. Рамка, которая прикрепляется к горшку с орхидеями и позволяет рассмотреть цветок поближе
8. Огромные мешки, которые используются для тестирования грузоподъёмности строительных кранов
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