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15 гениальных решений повседневных проблем

15 гениальных решений повседневных проблем (16 фото)

Автор:
09 апреля 2021 08:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гениально   жизнь   идея   подборка   полезно   фото   хитрости   
2154
16
Благодаря некоторым умным людям, наделенным творческими способностями и навыками решения проблем, жизнь стала проще, в сотни раз легче.
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Метки: гениально   жизнь   идея   подборка   полезно   фото   хитрости   
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10  комментариев
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9k
Некто Полчаса назад
Повседневно склеиваю VHS, сидя в капсуле и поглядывая на солнечную активность.
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143
Сергей Ромашов 9 минут назад
Насадка-точилка. На сколько секунд хватит карандаша?
Поезд-огнемёт. Пожарники не останутся без работы.
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1k
mikhanych 11 минут назад
5 - это гениально! а ведь можно зажать в дрель карандаш и точить вообще на любой точилке
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977
АлексЮстасу Полчаса назад
12. Бедный ишачок, за овцами детишек таскать...
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977
АлексЮстасу Полчаса назад
5. Это, наверное, в офисе Газпрома. Дома-то я и ножичком заточу.
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977
АлексЮстасу Полчаса назад
2. S-это для кого?
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977
АлексЮстасу Полчаса назад
8-Испытатель занял нужное место.
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5k
pilgrimnl 45 минут назад
это для котиков?
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96
Вано Вано Час назад
вот ща как получу премию, как заживем
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