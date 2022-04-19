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СССР был первым. Советская летающая тарелка «ЭКИП»

СССР был первым. Советская летающая тарелка «ЭКИП» (7 фото)

Автор:
19 апреля 2022 09:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   летающая тарелка   летающая тарелка ЭКИП   факты   фото   экип   
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7

Попытка скрыть от нас, что летающие тарелки существуют — часть мирового заговора. НЛО наблюдают в разных частях земли, но особенно часто они зависают над секретными базами и военными объектами.

Тема НЛО в СССР была под запретом. Только во второй половине 80-х, с приходом гласности, в газетах начинают писать о странных и необъяснимых наукой явлениях — НЛО.

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О контактах с пришельцами рассказывают словно о чем-то будничном. Неудивительно, что жители Саратова, увидев однажды в небе объект невиданной формы, тут же решили, что это и есть летающая тарелка инопланетян. По городу поползли фантастические слухи, мол, на саратовском заводе поймали тарелку и с ней проводят опыты.

СССР, Саратов, 1988 год.

На аэродроме Саратовского авиационного завода поднимается в воздух первая советская летающая тарелка — разработка московского авиаконструктора Льва Щукина. Он приехал в Саратов, чтобы вместе с сотрудниками авиационного завода воплотить в жизнь свою мечту.
Щукин хотел создать летательный аппарат, построенный по схеме «летающее крыло», то есть без фюзеляжа и хвостового оперения. И конструктору это удалось.

Его летающая тарелка или, как он назвал, экранолет ЭКИП (экология и прогресс), без проблем могла совершать посадку на любую поверхность: на лужайку, грунтовую площадку, на воду или даже на болото.

Аппарату не требовалось шасси: он был на воздушной подушке. Топливом являлся сжиженный природный газ.

Информация об удачном испытании экранолета немедленно поступила в Москву. В руководстве страны прекрасно понимают, какие открываются возможности, если летающая тарелка будет пущена в массовое производство.

Большие возможности открывались для использования ЭКИПА в районах Крайнего севера, где он мог садиться прямо на снег.

Экранолетом всерьез заинтересовалось Министерство обороны и МЧС, но для дальнейших разработок требовалось стабильное финансирование, а на дворе уже стояли лихие 90-е.

Многие эксперты убеждены: если бы работы по созданию советской летающей тарелки были завершены и ЭКИП начал бы использоваться для перевозки пассажиров и грузов, мы бы сейчас жили в совершенно другом мире.

ЭКИП должен был совершить революцию в авиации и стать новым видом городского транспорта.

В 1999 году из российского бюджета на финансирование проекта «ЭКИП» было выделено 10 млн рублей. Но на Саратовском авиационном заводе этих денег так и не увидели. Не увенчались успехом и попытки найти российских инвесторов.

В 90-е годы, когда рухнул железный занавес, за чертежами этого аппарата охотились несколько стран, в том числе США. На Саратовский авиационный повадились ездить иностранцы с деловыми предложениями.

Иностранцы охотно снимали документальные фильмы о русском чуде, но участвовать на равных в дальнейших разработках русского НЛО не спешили.

США, авиабаза «Эндрюс».

Директор Саратовского авиационного завода Ермишин выступает перед американскими авиастроителями и военными. Его слушают заинтересовано, задают много вопросов. Казалось, речь идет о равноправном партнерстве.

Эксперты НАСА признают «ЭКИП» действительно перспективной разработкой. Американцы даже готовы построить завод для производства летающих тарелок. Можно подписывать протокол о намерениях.

И тут неожиданно всплывают условия, о которых американские партнеры прежде умалчивали. Они настаивали, чтобы завод был построен только в Америке.

Создатель русской тарелки Лев Щукин в переговорах не участвовал: он скончался в августе 2001-го, причем при весьма странных обстоятельствах. У человека, который никогда не жаловался на сердце, вдруг оно остановилось.

Саратовский авиационный завод перестал существовал в 2012 году, но сначала его обанкротили, а потом за три дня разрушили. Перед этим под покровом ночи вывезли архивы, где хранилась техническая информация обо всех разработках, в том числе и о летающей тарелке «ЭКИП».

Кстати, согласно официально опубликованным данным, в 90-е годы не менее 300 российских новейших технологий ушло за рубеж.

Так не нашу ли летающую тарелку сегодня американцы испытывают на своих закрытых военных базах?

Неужели, получив наши технологии в кризисные 90-е, американцы смогли завершить работу, начатую советскими авиаконструкторами?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   интересно   летающая тарелка   летающая тарелка ЭКИП   факты   фото   экип   
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9  комментариев
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25k
Ваня 3 часа назад
слава элцину, алкашине иудушке...
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13k
Сергей 23 минуты назад
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4k
bumtester 50 минут назад
> Неужели, получив наши технологии в кризисные 90-е, американцы смогли завершить работу, начатую советскими авиаконструкторами?
--
с 90-х прошло более 30 лет. Это колоссальное время.
Ели сравнивать с другими самолето-проектами, к примеру Боинг 787 дримлайнер сделали за 6 лет.
Так что если бы у нас "украли" и сделали бы свое, эти тарелки уже давно летали бы, и были бы замечены сотни раз на гуглопланете земля.
Увы, экранолеты показали свою полную бесперспективность еще на этапе первых несерийных прототипов. А экранолет в виде тарелки - вообще бессмысленная затея.
Не исключаю, что американцы проявляли ложный интерес с этим летающим тарелкам, чтобы загнать наше самолетостроение в ее большее болото разработкой абсолютно неперспективного агрегата
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249
ton 2 часа назад
Никогда такого не было, и вот опять
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−15
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−28
pfkrtqcua@candassociates.com 3 часа назад
на борту крейсера москва оказались ядерные боекомплекты 350 килотонн каждый . ща что бы их вытащить придётся продавать фронтовые пуханы ветеранов ...
потому шойгу с обширным инфартком а у путлерца ноги сами ходят
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