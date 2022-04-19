СССР был первым. Советская летающая тарелка «ЭКИП»

О контактах с пришельцами рассказывают словно о чем-то будничном. Неудивительно, что жители Саратова, увидев однажды в небе объект невиданной формы, тут же решили, что это и есть летающая тарелка инопланетян. По городу поползли фантастические слухи, мол, на саратовском заводе поймали тарелку и с ней проводят опыты.

СССР, Саратов, 1988 год.

На аэродроме Саратовского авиационного завода поднимается в воздух первая советская летающая тарелка — разработка московского авиаконструктора Льва Щукина. Он приехал в Саратов, чтобы вместе с сотрудниками авиационного завода воплотить в жизнь свою мечту.

Щукин хотел создать летательный аппарат, построенный по схеме «летающее крыло», то есть без фюзеляжа и хвостового оперения. И конструктору это удалось.

Его летающая тарелка или, как он назвал, экранолет ЭКИП (экология и прогресс), без проблем могла совершать посадку на любую поверхность: на лужайку, грунтовую площадку, на воду или даже на болото.

Аппарату не требовалось шасси: он был на воздушной подушке. Топливом являлся сжиженный природный газ.

Информация об удачном испытании экранолета немедленно поступила в Москву. В руководстве страны прекрасно понимают, какие открываются возможности, если летающая тарелка будет пущена в массовое производство.

Большие возможности открывались для использования ЭКИПА в районах Крайнего севера, где он мог садиться прямо на снег.