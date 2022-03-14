О советских хозяйственно-бытовых корзинках

Вот только современные модницы используют эту корзинку в качестве актуального аксессуара, штриха к образу, а у советских женщин это была просто вещь утилитарного назначения. Вообще, всевозможные корзинки в советском быту использовались часто, и не только тогда, когда кто-то собирался в лес за грибами.

Виды советских хозяйственных корзин

В 50-е годы в официальной торговой номенклатуре появился термин "хозяйственные корзины", который обозначал плетеные изделия разных форм, предназначенные для переноски/хранения продуктов или различных хозяйственно-бытовых предметов. Так, например, сумки-корзинки для продуктов и бытовой мелочевки вполне официально назывались несколько неформальным словом "провизионки"; также существовали грибные/ягодные хозяйственные корзинки; для переноски или хранения белья, дорожные.