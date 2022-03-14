О советских хозяйственно-бытовых корзинках

Основным направлением современной моды сегодня считается ретро- и винтажная эстетика, которая охватывает сразу несколько временных периодов и проявляется абсолютно во всем: в обуви, предметах одежды, головных уборах, аксессуарах.
Одним из таких "трендовых" аксессуаров неожиданно стала советская пластиковая сумка-корзинка, с которой в 70-80-е годы домохозяйки ходили за покупками. Вещь удобная и практичная: легко отмывается от загрязнений, выдерживает большой вес, не провисает под тяжестью покупок, как сетки-авоськи, да и смотрится довольно нарядно.
Вот только современные модницы используют эту корзинку в качестве актуального аксессуара, штриха к образу, а у советских женщин это была просто вещь утилитарного назначения. Вообще, всевозможные корзинки в советском быту использовались часто, и не только тогда, когда кто-то собирался в лес за грибами.
Виды советских хозяйственных корзин
В 50-е годы в официальной торговой номенклатуре появился термин "хозяйственные корзины", который обозначал плетеные изделия разных форм, предназначенные для переноски/хранения продуктов или различных хозяйственно-бытовых предметов. Так, например, сумки-корзинки для продуктов и бытовой мелочевки вполне официально назывались несколько неформальным словом "провизионки"; также существовали грибные/ягодные хозяйственные корзинки; для переноски или хранения белья, дорожные.
Помимо названия корзинки различались и по виду материала: чаще всего для плетения использовался белый и зеленый ивовый прут и ивовые ленты. Но наравне с этим популярным материалов применялась также и дранка, соломка, и даже стальная проволока. Чуть позже, когда открылись новые возможности советской химической промышленности, для изготовления корзинок стал использоваться пластик и синтетические шнуры.
Иногда такие хозяйственные сумки-корзинки имели декоративную отделку, для которой использовались такие фактурные материалы, как педдиг (тонкие прутья, полученные из стеблей камыша), соломка, стебли рогоза и пр. Иногда для украшения применялось отбеливание прутьев с последующей окраской.
Продуктовые корзинки-сумки
Различались корзины и по виду плетения, а также по форме и размеру. Например, в 50-е годы самые популярные "провизионки" имели трапециевидную форму с прямоугольным донышком и верхом. Такие сумки-корзинки долгое время делали из древесного прута и аналогичных природных материалов, но где-то ближе к середине 50-х к ним добавились и изделия из светлой стальной проволоки.
Металлические корзинки советским хозяйкам категорически не понравились - все покупки на виду, да и сам вид такой "хозяйственной сумки" какой-то неженственный. Поэтому в скором времени эти корзинки стали использоваться в основном в магазинах самообслуживания, почти в неизмененном виде дожив и до наших дней, ну и металлические сумки-сетки для яиц тоже остались в ходу.
Дорожные корзинки
Также к хозяйственным относились и дорожные корзины: они бывали трех видов - большие, средние (корзины-чемоданы) и маленькие (корзины-саквояжи). Большие представляли собой настоящий сундук с плоской или полукруглой крышкой, которая петлей крепилась к корпусу и имела "ушко" для замка. Переноска таких сундуков была занятием непростым: по бокам корзины имелись две ручки, за которые хорошо носить такую поклажу вдвоем, но если приходилось делать это в одиночку, то приходилось хорошенько помучиться...
Корзины-чемоданы были чуть меньших габаритов, чем сундуки, и имели более плоскую форму. Как и у любого другого чемодана, у них была одна/две ручки, и с переноской уже не возникало таких проблем, как у больших корзин.
Корзины-саквояжи в торговую сеть поступали под названием "Путник". Они могли быть овальной или прямоугольной формы, с плоской крышкой и ручкой на ней (иногда, правда, ручка встречалась на передней стенке такого саквояжа).
Корзинки для белья
Бельевые корзины использовались женщинами с давних времен. еще когда у них была необходимость носить белье для стирки к природному водоему. Советские корзинки имели два предназначения: для переноски и для хранения белья. Те, что были для переноски, обычно имели овальную форму, а те, что для хранения - цилиндрическую, квадратную или круглую, и снабжались крышками.
Прочие хозяйственные корзинки
Интересен тот факт, что также под термином "хозяйственные корзины" в советской товарной терминологии значились и различные бытовые предметы ажурного плетения. Так, хозяйственно-бытовой корзиной могла называться хлебница, сухарница, коробка для рукоделия, лоток для ножей и вилок, различные коробочки - т.е. все то, что было изготовлено методом художественного плетения.
Причем в качестве исходного материала могли использоваться не только ивовые прутья, но и полоски цветной кожи, бамбуковые/кокосовые ленты, рафия и другие интересные материалы.
От всех этих хозяйственных корзинок - и больших, и маленьких, и тех, что и на привычные нам корзины-то совсем не похожи, требовалось, чтобы плетение было красивым и плотным, прут - прочным и гибким, чтобы не было перекосов на углах изделия, а концы стоек не выпирали наружу.
При приемке на производстве все крупные хозяйственные корзины проверялись поштучно, а разная мелочь - выборочно, около 15% от общего числа продукции, готовой к выпуску.
Источник:
АНТИФИШКИ
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