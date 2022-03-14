FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4279 постов • 1162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
О советских хозяйственно-бытовых корзинках

О советских хозяйственно-бытовых корзинках (23 фото)

Автор:
14 марта 2022 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   корзинка   сетка   сумка   факты   фото   
538
23

Основным направлением современной моды сегодня считается ретро- и винтажная эстетика, которая охватывает сразу несколько временных периодов и проявляется абсолютно во всем: в обуви, предметах одежды, головных уборах, аксессуарах.

Одним из таких "трендовых" аксессуаров неожиданно стала советская пластиковая сумка-корзинка, с которой в 70-80-е годы домохозяйки ходили за покупками. Вещь удобная и практичная: легко отмывается от загрязнений, выдерживает большой вес, не провисает под тяжестью покупок, как сетки-авоськи, да и смотрится довольно нарядно.

×
×

Вот только современные модницы используют эту корзинку в качестве актуального аксессуара, штриха к образу, а у советских женщин это была просто вещь утилитарного назначения. Вообще, всевозможные корзинки в советском быту использовались часто, и не только тогда, когда кто-то собирался в лес за грибами.


Виды советских хозяйственных корзин

В 50-е годы в официальной торговой номенклатуре появился термин "хозяйственные корзины", который обозначал плетеные изделия разных форм, предназначенные для переноски/хранения продуктов или различных хозяйственно-бытовых предметов. Так, например, сумки-корзинки для продуктов и бытовой мелочевки вполне официально назывались несколько неформальным словом "провизионки"; также существовали грибные/ягодные хозяйственные корзинки; для переноски или хранения белья, дорожные.

Помимо названия корзинки различались и по виду материала: чаще всего для плетения использовался белый и зеленый ивовый прут и ивовые ленты. Но наравне с этим популярным материалов применялась также и дранка, соломка, и даже стальная проволока. Чуть позже, когда открылись новые возможности советской химической промышленности, для изготовления корзинок стал использоваться пластик и синтетические шнуры.

Иногда такие хозяйственные сумки-корзинки имели декоративную отделку, для которой использовались такие фактурные материалы, как педдиг (тонкие прутья, полученные из стеблей камыша), соломка, стебли рогоза и пр. Иногда для украшения применялось отбеливание прутьев с последующей окраской.

Продуктовые корзинки-сумки

Различались корзины и по виду плетения, а также по форме и размеру. Например, в 50-е годы самые популярные "провизионки" имели трапециевидную форму с прямоугольным донышком и верхом. Такие сумки-корзинки долгое время делали из древесного прута и аналогичных природных материалов, но где-то ближе к середине 50-х к ним добавились и изделия из светлой стальной проволоки.

Металлические корзинки советским хозяйкам категорически не понравились - все покупки на виду, да и сам вид такой "хозяйственной сумки" какой-то неженственный. Поэтому в скором времени эти корзинки стали использоваться в основном в магазинах самообслуживания, почти в неизмененном виде дожив и до наших дней, ну и металлические сумки-сетки для яиц тоже остались в ходу.

Дорожные корзинки

Также к хозяйственным относились и дорожные корзины: они бывали трех видов - большие, средние (корзины-чемоданы) и маленькие (корзины-саквояжи). Большие представляли собой настоящий сундук с плоской или полукруглой крышкой, которая петлей крепилась к корпусу и имела "ушко" для замка. Переноска таких сундуков была занятием непростым: по бокам корзины имелись две ручки, за которые хорошо носить такую поклажу вдвоем, но если приходилось делать это в одиночку, то приходилось хорошенько помучиться...

Корзины-чемоданы были чуть меньших габаритов, чем сундуки, и имели более плоскую форму. Как и у любого другого чемодана, у них была одна/две ручки, и с переноской уже не возникало таких проблем, как у больших корзин.

Корзины-саквояжи в торговую сеть поступали под названием "Путник". Они могли быть овальной или прямоугольной формы, с плоской крышкой и ручкой на ней (иногда, правда, ручка встречалась на передней стенке такого саквояжа).

Корзинки для белья

Бельевые корзины использовались женщинами с давних времен. еще когда у них была необходимость носить белье для стирки к природному водоему. Советские корзинки имели два предназначения: для переноски и для хранения белья. Те, что были для переноски, обычно имели овальную форму, а те, что для хранения - цилиндрическую, квадратную или круглую, и снабжались крышками.

Прочие хозяйственные корзинки

Интересен тот факт, что также под термином "хозяйственные корзины" в советской товарной терминологии значились и различные бытовые предметы ажурного плетения. Так, хозяйственно-бытовой корзиной могла называться хлебница, сухарница, коробка для рукоделия, лоток для ножей и вилок, различные коробочки - т.е. все то, что было изготовлено методом художественного плетения.

Причем в качестве исходного материала могли использоваться не только ивовые прутья, но и полоски цветной кожи, бамбуковые/кокосовые ленты, рафия и другие интересные материалы.

От всех этих хозяйственных корзинок - и больших, и маленьких, и тех, что и на привычные нам корзины-то совсем не похожи, требовалось, чтобы плетение было красивым и плотным, прут - прочным и гибким, чтобы не было перекосов на углах изделия, а концы стоек не выпирали наружу.

При приемке на производстве все крупные хозяйственные корзины проверялись поштучно, а разная мелочь - выборочно, около 15% от общего числа продукции, готовой к выпуску.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   интересно   корзинка   сетка   сумка   факты   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Олегbl4 Час назад
В 80-х обязательный аксессуар на юге для похода на пляж. Не дефицит был, но и найти было редкостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Linusya 14 минут назад
была у меня в детстве такая же как на втором фото, не очень то и удобно. Соединительное крепление постоянно цеплялось за одежду, и от тяжести продуктов быстро сломалось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Привет из детства: советские игрушки с лягушками Привет из детства: советские игрушки с лягушками 6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху 6 типичных советских выражений, идеально отражающих эпоху Что было рядом с молотом вместо серпа, и откуда взялись другие символы СССР Что было рядом с молотом вместо серпа, и откуда взялись другие символы СССР Какие профессии раньше считались престижными Какие профессии раньше считались престижными Советская пастила: особенности её изготовления Советская пастила: особенности её изготовления
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1119130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Как около Москвы хотели вырыть море
5
46
Как около Москвы хотели вырыть море
Набирающие популярность в сообществах
Кадры из заброшенного аквариума, которые напоминают съёмки фильма ужасов
4
5
Кадры из заброшенного аквариума, которые напоминают съёмки фильма ужасов
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто-то ещё верит в подобное?
0
0

Популярные теги
#фото#люди#Россия#картинки#подборка#животные#война#Китай#шоу бизнес#фейл
#Юмор#факты#СССР#комментарии#прикол#сарказм#в мире#нато#санкции#конфликт
#история#интересно#Украина#фотографии#еда#США#страна#Приколы#познавательно#спецоперация Z

На что жалуетесь?

Вернуться