Робот не пустил человека в свое личное пространство

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Кажется, роботы все-таки начали отвоевывать у людей окружающую среду. Видео запечатлело момент, когда Амека, которую называют самым продвинутым из современных гуманоидных роботов, перехватила руку человека, который, по ее мнению, нарушил ее личное пространство.
Роботы, похоже, перестают подпускать людей слишком близко. В новом видеоролике можно увидеть, как «самый продвинутый» гуманоидный робот убирает чью-то руку, когда она попадает в его «личное пространство».
Робот по имени Амека был построен британской фирмой Engineered Arts. Компания регулярно публикует на YouTube ролики, посвященные процессу создания и обучения Амеки. В последнем ролике робот, \очень похожий на устрашающее создание из блокбастера Уилла Смита «Я, Робот», очевидным образом обижается, когда его тыкают в нос. Исследователь перемещает свой палец все ближе и ближе к Амеке, и, в конце концов, робот хватает руку и убирает со своего лица.
Компания Engineered Arts, базирующаяся в Корнуолле, не сообщает, сколько стоило создание робота, поскольку он все еще находится в разработке.
Робот по имени Амека был построен британской фирмой Engineered Arts. Компания регулярно публикует на YouTube ролики, посвященные процессу создания и обучения Амеки. В последнем ролике робот, \очень похожий на устрашающее создание из блокбастера Уилла Смита «Я, Робот», очевидным образом обижается, когда его тыкают в нос. Исследователь перемещает свой палец все ближе и ближе к Амеке, и, в конце концов, робот хватает руку и убирает со своего лица.
Компания Engineered Arts, базирующаяся в Корнуолле, не сообщает, сколько стоило создание робота, поскольку он все еще находится в разработке.
Компания Engineered Arts надеется, что Амека поможет людям заглянуть в будущее, будучи воплощением «передовых технологий в области гуманоидной робототехники». «Созданная как платформа для разработки технологий робототехники будущего, Амека представляет собой идеального гуманоидного робота для взаимодействия с человеком, - говорится в сообщении компании. - Мы стремимся развивать инновационные технологии, которые являются надежными, модульными, модернизируемыми и приспособленными для интенсивного развития».
Компания Engineered Arts была образована в 2005 году, и ее первым роботом стал «Трагик» - робот, созданный для сцены. Об инциденте со своей последней разработкой компания отозвалась так: «Амека реагирует, когда что=-то нарушает ее личное пространство. Это уже начинает пугать нас, хотя здесь, в Engineered Arts, мы к этому привыкли».
Пользователи в комментариях к видео, прежде всего, выражали удивление тем, насколько реалистичным кажется робот.
Компания Engineered Arts была образована в 2005 году, и ее первым роботом стал «Трагик» - робот, созданный для сцены. Об инциденте со своей последней разработкой компания отозвалась так: «Амека реагирует, когда что=-то нарушает ее личное пространство. Это уже начинает пугать нас, хотя здесь, в Engineered Arts, мы к этому привыкли».
Пользователи в комментариях к видео, прежде всего, выражали удивление тем, насколько реалистичным кажется робот.
Хотя Амека в настоящее время не может ходить, компания заявляет, что работает над мобильной версией.
«До того, как Амека сможет ходить, нужно преодолеть множество препятствий. Ходьба - сложная задача для робота, и, хотя мы провели не одно исследование, мы пока не создали полноценного шагающего гуманоида», - признались в компании.
«До того, как Амека сможет ходить, нужно преодолеть множество препятствий. Ходьба - сложная задача для робота, и, хотя мы провели не одно исследование, мы пока не создали полноценного шагающего гуманоида», - признались в компании.
Engineered Arts также производит роботизированную голову по имени Адран, которая имеет 22 настраиваемых привода, позволяющих ему двигать глазами и ртом, как человек. Он построен на основе технологии Mesmer, предназначенной для создания реалистичных роботов-гуманоидов. Роботы, созданные по технологии Mesmer, могут отображать огромный спектр человеческих эмоций и выглядят в точности как люди.
«Каждый робот Mesmer спроектирован и построен на основе 3D-сканирования реальных людей, что позволяет нам убедительно имитировать структуру человеческих костей, текстуру кожи и выражения лица», - поясняется в сообщении.
Амека - главный проект компании. ее можно назвать последовательницей Софии, которая впервые появилась в 2016 году и представляла собой робочеловеческую голову с реалистичным лицом, которая могла моргать, смотреть по сторонам и разговаривать. Этот гуманоидный робот, созданный гонконгской фирмой Hanson robotics, умеет болтать, озорно улыбаться и даже рассказывать анекдоты. София вошла в историю в октябре 2017 года, когда стал легальным гражданином Саудовской Аравии.
«Каждый робот Mesmer спроектирован и построен на основе 3D-сканирования реальных людей, что позволяет нам убедительно имитировать структуру человеческих костей, текстуру кожи и выражения лица», - поясняется в сообщении.
Амека - главный проект компании. ее можно назвать последовательницей Софии, которая впервые появилась в 2016 году и представляла собой робочеловеческую голову с реалистичным лицом, которая могла моргать, смотреть по сторонам и разговаривать. Этот гуманоидный робот, созданный гонконгской фирмой Hanson robotics, умеет болтать, озорно улыбаться и даже рассказывать анекдоты. София вошла в историю в октябре 2017 года, когда стал легальным гражданином Саудовской Аравии.
Вот так выглядят роботы Mesmer. Трепещите, людишки!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Амека личное пространство наука пространство роботов робототехника роботы и люди техника технологии
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Понятное дело, что у них нет сознания и "не пускать" означает лишь скрипт.