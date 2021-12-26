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Робот не пустил человека в свое личное пространство

Робот не пустил человека в свое личное пространство (4 фото + 2 видео)

Автор:
26 декабря 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Амека   личное пространство   наука   пространство роботов   робототехника   роботы и люди   техника   технологии   
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Кажется, роботы все-таки начали отвоевывать у людей окружающую среду. Видео запечатлело момент, когда Амека, которую называют самым продвинутым из современных гуманоидных роботов, перехватила руку человека, который, по ее мнению, нарушил ее личное пространство.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Амека   личное пространство   наука   пространство роботов   робототехника   роботы и люди   техника   технологии   
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5  комментариев
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4k
livaneth 2 часа назад
Максимально реалистичный по внешности и по поведению андроид должен быть вот таким. Для всего остального человекообразные роботы не нужны. Искуственный интеллект тоже мало где нужен.
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8k
Maddy8 Полчаса назад
Потом перестанет разговаривать, потом обвинит в харассменте.
Понятное дело, что у них нет сознания и "не пускать" означает лишь скрипт.
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