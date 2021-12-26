Робот не пустил человека в свое личное пространство

Engineered Arts также производит роботизированную голову по имени Адран, которая имеет 22 настраиваемых привода, позволяющих ему двигать глазами и ртом, как человек. Он построен на основе технологии Mesmer, предназначенной для создания реалистичных роботов-гуманоидов. Роботы, созданные по технологии Mesmer, могут отображать огромный спектр человеческих эмоций и выглядят в точности как люди.

«Каждый робот Mesmer спроектирован и построен на основе 3D-сканирования реальных людей, что позволяет нам убедительно имитировать структуру человеческих костей, текстуру кожи и выражения лица», - поясняется в сообщении.

Амека - главный проект компании. ее можно назвать последовательницей Софии, которая впервые появилась в 2016 году и представляла собой робочеловеческую голову с реалистичным лицом, которая могла моргать, смотреть по сторонам и разговаривать. Этот гуманоидный робот, созданный гонконгской фирмой Hanson robotics, умеет болтать, озорно улыбаться и даже рассказывать анекдоты. София вошла в историю в октябре 2017 года, когда стал легальным гражданином Саудовской Аравии.