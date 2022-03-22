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Четвероногий терминатор: разработчики показали робота-гепарда

Четвероногий терминатор: разработчики показали робота-гепарда (10 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Массачусетский технологический институт   изобретения   новости   робот   робот-гепард   техника   технологии   
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Разработчики из Массачусетского технологического института показали свою новую разработку - робота-гепарда. Эту машину практически невозможно уничтожить, поскольку она приспосабливается к любым условиям. Он установил рекорд скорости для техники своего класса и способен, даже не притормаживая, преодолевать грязь, лед и гальку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Массачусетский технологический институт   изобретения   новости   робот   робот-гепард   техника   технологии   
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4  комментария
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Sergius SPb 53 минуты назад
Эту схему я уже наблюдаю лет 10.
Двуногого и четвероногого от этих "динамикс" и каждый раз их анонсируют как мегапрорыв.....
Мне кажется кто-то отмывает бабло и подсовываает фальшивые отчеты спонсорам?
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ДокторКто 56 минут назад
жалко провод короткий)
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