Четвероногий терминатор: разработчики показали робота-гепарда

«Запрограммировать, как робот должен действовать в каждой возможной ситуации, очень сложно, - говорит соавтор изобретения Ге Янг. - Процесс утомительный, потому что, если робот выйдет из строя на определенной местности, инженеру-человеку потребуется определить причину отказа и вручную настроить контроллер робота, а этот процесс может потребовать значительного человеческого времени. Обучение методом проб и ошибок избавляет человека от необходимости точно указывать, как робот должен вести себя в каждой ситуации».

Исследователи заявили, что их система обучения была настолько успешной, что робот побил рекорд по скорости бега, зарегистрированного для его платформы.