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Технологии будущего, которые вот-вот придут в нашу жизнь

Технологии будущего, которые вот-вот придут в нашу жизнь (6 фото)

Автор:
11 октября 2021 17:46
Сообщество : Наука
Метки: изобретения   интересное   исследования   наука   новости   прогресс   технологии   
2819
6
Современный мир развивается как никогда стремительно. Буквально еще лет 30-40 назад мы и представить не могли, что будем носить в кармане компьютер, где есть вся доступная миру информация.
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Метки: изобретения   интересное   исследования   наука   новости   прогресс   технологии   
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32k
KiploksAKS 2 часа назад
"носить в кармане компьютер, где есть вся доступная миру информация."

82,3% - сиськи, котики и порно. Остальное - мифы, предрассудки и заблуждения, принятые для текущего поколения профанов.
На реальную информацию, разрешённую к распространению, остаётся 2-3%.
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1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
"Исследователи создали 5D-диск, который записывает данные в 5 измерениях"(с)
Мож чего-то не понимаю, но тут посчитать пальцев одной руки хватит.
X+Y+Z = Три = объемный носитель уже круче на степень, чем нынешние двумерные плоские носители (дискеты и винты).
Где еще два измерения нашли?
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4k
Konstantin Klipikov 2 часа назад
Что это за набор слов про холодильник? Он будет использовать всего-то 8% энергии дома для контрольной панели и ему не нужна энергия для фактического охлаждения. Гель будет использовать свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять "
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3k
a_komolow 2 часа назад
Да ну!!!

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619
MerryGoRound 2 часа назад
Насчет спрея одежды - полная фигня если она размывается при любой воде. Т.е. в дождь или даже при интенсивном потении ты в ней никуда не пойдешь, ибо норовишь остаться без одежды или с дырками. Так же ее толщина и качества термоизоляции явно нулевые. Так же она явно не дышит, что опять приводит нас к поту под майкой и разложению одежды из этого "волокна" . Т.е. только летом, без влажности в воздухе и т.д. Абсолютно не практичное изобретение и остается только для подмостков моды тех самых дизайнеров ну и при очень идеальных условиях. В общем, ни о чем и не для обычных людей и жизни.
Насчет холодильника и геля - неее, увольте. Из чего этот гель?! Класть еду в какой то гель, частицы которого могут попасть потом в организм и непонятно еще чем может грозить вредом для здоровья, но при этом ценник будет просто диким - увольте!
Подводные туннели - ну, так они рентабельны только в той стране где их и строят и где нет других опций для решения. Не более. Плюс, очень высокие риски всяких аварий. Посмотрим...
5D-диски - такую мелочь потерять как раз плюнуть. И она хрупкая ужас, судя по ее "характеристикам. И носители для чтения этих будут, конечно же, стоить нереально. Явно не массовый продукт уж точно. Максимум для всяких корпораций и библиотек сойдет.
Спутники 5G Интернета - меня напрягает что этим будет владеть только одна корпорация, которая уже известна своей диктатурой в интернете. Т.е. тут же вообще они могут брать население целых стран "в заложники" работы своих спутников и интернета своей политики и влиять на внутреннюю и внешнюю политику стран с подобным. Что то не нравится - вырубают весь интернет и всё, страна сразу находится в изоляции. Слишком опасно такое давать творить только одной корпорации, тем более которая уже погрязла в исках и скандалах с тотальной цензурой "всех несогласных" со своей пропагандой ультра левой политики и пропаганды на своих платформах!
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9k
kaboza 2 часа назад
5д сука ДИСК?, может накопитель? где там диск) размером с планету и с убогой скоростью доступа к данным...сейчасТвердотельный накопитель (англ. Solid-State Drive, SSD) компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. НЕМЕХАНИЧЕСКОЕ ЗУ автор лошара
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790
zenon 2 часа назад
Оно не придёт, оно уже прошло мимо. Послушайте только то, что делается в мире. Волки вылезают с тарелок, хапают и исчезают. Тоже мне дело. Вот например взять страну, улучшить её настолько, что бы её видно не было и будет Четвёртый райх на века, тысячи при одной и той же степени управления. Три состояния - было, не стало, совсем нет.
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195
АлоКин 2 часа назад
Про холодос давным давно читал, однако ж у меня на кухне до сих пор гребаная бирюса)
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3k
RomaXz 2 часа назад
Холодильник и 5D диск завершите, пожалуйста :)
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191
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
11-лет прошло.
Где холодильник? :)))))

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