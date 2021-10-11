Технологии будущего, которые вот-вот придут в нашу жизнь

В данный момент Google работает над разработкой дронов на солнечных панелях, которые раздают сверхскоростной интернет. Проект называется Project Skybender. В теории беспилотники будут оказывать Интернет услуги в 40 раз быстрее, чем 4G - гигабайт данных в секунду.

В этом проекте предусматривается использование миллиметровых волн для предоставления сервиса, потому что тот спектр для передачи мобильной связи, что есть сейчас слишком заполнен. Но у этих волн более короткий диапазон, чем мобильный сигнал 4G, но Google как раз работает над этой проблемой и если ее удастся решить, то вскоре нас ждет интернет просто невероятной скорости.