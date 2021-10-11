Технологии будущего, которые вот-вот придут в нашу жизнь

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Современный мир развивается как никогда стремительно. Буквально еще лет 30-40 назад мы и представить не могли, что будем носить в кармане компьютер, где есть вся доступная миру информация.
Совсем скоро нас ожидает еще больше прорывов в мире самых разных технологий. Касаются они не только телефонов, но и самых разных областей - от бытовых приборов, до архитектуры. Вот пять интересных идей из будущего.
Одежда-спрей
Манел Торрес, испанский дизайнер, изобрел первую в мире одежду-спрей. Его можно нанести на любую часть тела, потом смыть и снова нанести, когда будет нужно.
Он сделан из специальных волокон, смешанных с полимерами, они придают ткани эластичность и долговечность. Технология позволит дизайнерам создавать действительно уникальные предметы одежды с неповторимым дизайном. Интересно, а эта технология позволить сохранять природные ресурсы? Ведь производство одежды наносит один из самых крупных уронов окружающей среде.
Он сделан из специальных волокон, смешанных с полимерами, они придают ткани эластичность и долговечность. Технология позволит дизайнерам создавать действительно уникальные предметы одежды с неповторимым дизайном. Интересно, а эта технология позволить сохранять природные ресурсы? Ведь производство одежды наносит один из самых крупных уронов окружающей среде.
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5G Интернет от беспилотников с солнечными панелями
В данный момент Google работает над разработкой дронов на солнечных панелях, которые раздают сверхскоростной интернет. Проект называется Project Skybender. В теории беспилотники будут оказывать Интернет услуги в 40 раз быстрее, чем 4G - гигабайт данных в секунду.
В этом проекте предусматривается использование миллиметровых волн для предоставления сервиса, потому что тот спектр для передачи мобильной связи, что есть сейчас слишком заполнен. Но у этих волн более короткий диапазон, чем мобильный сигнал 4G, но Google как раз работает над этой проблемой и если ее удастся решить, то вскоре нас ждет интернет просто невероятной скорости.
В этом проекте предусматривается использование миллиметровых волн для предоставления сервиса, потому что тот спектр для передачи мобильной связи, что есть сейчас слишком заполнен. Но у этих волн более короткий диапазон, чем мобильный сигнал 4G, но Google как раз работает над этой проблемой и если ее удастся решить, то вскоре нас ждет интернет просто невероятной скорости.
Подводные туннели
Первые в мире подводные плавающие мосты планируют построить в Норвегии. Их хотят расположить на глубине 30 метров под водой, при помощи больших труб, широких настолько, чтобы хватило место для двух полос.
В Норвегии достаточно сложно перемещаться на местности и именно этим было вызвана идея этого проекта. На него уже было затрачено 25 млрд долларов и планируется закончить строительство к 2035 году. Нужно учитывать множество факторов: сильные течения, влияние ветра и волн.
В Норвегии достаточно сложно перемещаться на местности и именно этим было вызвана идея этого проекта. На него уже было затрачено 25 млрд долларов и планируется закончить строительство к 2035 году. Нужно учитывать множество факторов: сильные течения, влияние ветра и волн.
5D-диски
Вечное хранение терабайтов данных. Исследователи создали 5D-диск, который записывает данные в 5 измерениях, сохраняющиеся миллиарды лет. Такой диск может хранить 360 (!) терабайт данных и выдерживать температуру до 1000 градусов.
Файлы на этом диске сделаны их трех слоев наноточек. Пять измерений диска относятся к размеру и ориентации точек, а также их положению в пределах трех измерений. И когда через диск проходит свет, то точки меняют поляризацию света, которая считывается поляризатором и микроскопом.
Диск разрабатывает компания из Саутгемптона и они смогли записать на него Оптику Ньютона, Всеобщую декларацию прав человека, Библию и Магна Карту. Буквально через несколько десятков лет такой вот диск станет не экспериментом, а вполне обычным хранением данных.
Файлы на этом диске сделаны их трех слоев наноточек. Пять измерений диска относятся к размеру и ориентации точек, а также их положению в пределах трех измерений. И когда через диск проходит свет, то точки меняют поляризацию света, которая считывается поляризатором и микроскопом.
Диск разрабатывает компания из Саутгемптона и они смогли записать на него Оптику Ньютона, Всеобщую декларацию прав человека, Библию и Магна Карту. Буквально через несколько десятков лет такой вот диск станет не экспериментом, а вполне обычным хранением данных.
Биохолодильник
Российский дизайнер предложил интересную концепцию холодильника, который назвал "Bio Robot Refrigerator". Он охлаждает еду с помощью биополимерного геля. Нет полок, нет дверей, нет отделений - еда просто помещается в гель.
Дизайнер Юрий Дмитриев разработал концепцию этого холодильника для конкурса Electrolux Design Lab. Он будет использовать всего-то 8% энергии дома для контрольной панели и ему не нужна энергия для фактического охлаждения.
Гель будет использовать свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Он не имеет запаха, не липнет, а сам холодильник можно будет установить на стене и даже на потолке.
Дизайнер Юрий Дмитриев разработал концепцию этого холодильника для конкурса Electrolux Design Lab. Он будет использовать всего-то 8% энергии дома для контрольной панели и ему не нужна энергия для фактического охлаждения.
Гель будет использовать свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Он не имеет запаха, не липнет, а сам холодильник можно будет установить на стене и даже на потолке.
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82,3% - сиськи, котики и порно. Остальное - мифы, предрассудки и заблуждения, принятые для текущего поколения профанов.
На реальную информацию, разрешённую к распространению, остаётся 2-3%.
Мож чего-то не понимаю, но тут посчитать пальцев одной руки хватит.
X+Y+Z = Три = объемный носитель уже круче на степень, чем нынешние двумерные плоские носители (дискеты и винты).
Где еще два измерения нашли?
Но для какого-либо передового хранения информации это ничем не поможет.
- Посмотрите в угол комнаты там где сходятся грани стен и пола комнаты - каждая под прямым углом к двум другим - это самый наглядный пример трехмерного пространства - X+Y+Z. Посмотрите на доску (вся исписана уравнениями) - это самое примитивное и максимально упрощенное математическое описание четырехмерного пространства. Объясняя на пальцах - представьте линию одновременно перпендикулярную всем координатам X+Y+Z. У кого получилось - жду у себя на кафедре в аспирантуру или вас ждут через квартал на восток (там психдиспансер находился).
есть мнение ,что это всего навсего величина, характеризующая равномерный процесс.
Типа числа Пи ,только для физики.
Поэтому его можно отнести к еще одной (четвертой) мерности пространства.
Частицы внутри объемной прозрачной капсулы расположены в 5 разных плоскостях. Вот и все. Ни о каком пятом измерении, как своействе пространства, речи не идёт.
Нормальные люди подобной херью страдают класса до 6, пока физика в школе не начнется.
...а так сколько всего можно было бы "изобрести"... Главное патент потребовать.
Насчет холодильника и геля - неее, увольте. Из чего этот гель?! Класть еду в какой то гель, частицы которого могут попасть потом в организм и непонятно еще чем может грозить вредом для здоровья, но при этом ценник будет просто диким - увольте!
Подводные туннели - ну, так они рентабельны только в той стране где их и строят и где нет других опций для решения. Не более. Плюс, очень высокие риски всяких аварий. Посмотрим...
5D-диски - такую мелочь потерять как раз плюнуть. И она хрупкая ужас, судя по ее "характеристикам. И носители для чтения этих будут, конечно же, стоить нереально. Явно не массовый продукт уж точно. Максимум для всяких корпораций и библиотек сойдет.
Спутники 5G Интернета - меня напрягает что этим будет владеть только одна корпорация, которая уже известна своей диктатурой в интернете. Т.е. тут же вообще они могут брать население целых стран "в заложники" работы своих спутников и интернета своей политики и влиять на внутреннюю и внешнюю политику стран с подобным. Что то не нравится - вырубают весь интернет и всё, страна сразу находится в изоляции. Слишком опасно такое давать творить только одной корпорации, тем более которая уже погрязла в исках и скандалах с тотальной цензурой "всех несогласных" со своей пропагандой ультра левой политики и пропаганды на своих платформах!
Где холодильник? :)))))