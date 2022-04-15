В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма

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В этой известной картине есть ряд эпизодов, в которых сыграли дети. Не просто выступили массовкой, а именно маленькие роли со словами. В фильме снимались дети создателей картины, но почему?
В сценарии есть эпизод, где главный герой, уже будучи в образе вора-рецидивиста, вместе с подельниками решает "обокрасть" свою квартиру. Он заходит в подъезд и там случайно встречает соседского мальчика, которые его узнаёт.
Когда режиссёр фильма Александр Серый только-только набирал актёров, включая эпизодические роли, Георгий Данелия (он вместе с Викторией Токаревой были сценаристами "Джентльменов") предложил ему, чтобы в том коротком эпизоде сыграл его сын Николай. Серый согласился и вопрос с этим эпизодом был закрыт.
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Сняли сцену за несколько секунд и этот эпизод стал третьей ролью в кино маленького Коли Данелия. До этого он уже снимался в фильмах "Тридцать три" и "Серёжа". В "Тридцать три" он снимался вместе со своей мамой Любовью Соколовой.
К сожалению, судьба Николая сложилась трагически: он умер в возрасте 26 лет. У него было двое детей. Причину смерти семья не стала разглашать, единственное известно, что не было никакого криминала и уголовного дела по поводу смерти не заводили.
К сожалению, судьба Николая сложилась трагически: он умер в возрасте 26 лет. У него было двое детей. Причину смерти семья не стала разглашать, единственное известно, что не было никакого криминала и уголовного дела по поводу смерти не заводили.
Также в фильме есть эпизод, где главный герой ищет лодочную станцию, спеша нагнать своих подельников. Заблудившись, он спрашивает дорогу и лыжницы. По сценарию это была юная и красивая девушка, но Данелия предложил режиссёру, чтобы это была его девятилетняя дочь, которая часто ездила с папой на съёмки в московский Серебряный Бор, где снимали большинство зимних сцен.
Серому понравилась эта мысль, а Ольге, его дочери, тем более. Изменение в сценарии нужно было согласовать с автором и Серый обратился к Виктории Токаревой. Помощница режиссёра рассказывала, что Виктория согласилась на замену, но при условии, если в фильме, в таком же маленьком эпизоде, снимется и её шестилетняя дочь.
Маленькая Наташа Токарева сыграла в эпизоде, когда Доцент приходит в гости к бывшему уголовнику (его сыграл Алексей Ванин). Ей досталась роль его дочери, которая открыла Доценту дверь.
Ольга Серая не захотела связывать свою жизнь с кино и роль в "Джентльменах удачи" стала её единственной. Она окончила архитектурный институт, дважды была замужем и воспитала двух дочерей. В 2015 году она трагически погибла из-за пожара в квартире, в возрасте 53 лет.
Для Натальи Токаревой роль в фильме также стала единственной. Она окончила ВГИК (сценарный факультет), позже написала сценарий к известному сериалу "Каменская", а позже получила второе высшее образование по специальности психоаналитик. В браке с Валерием Тодоровским воспитала дочь и сына. Сейчас она работает главредом кинокомпании "Профит".
Источник:
АНТИФИШКИ
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