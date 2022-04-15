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В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма

В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма (9 фото)

Автор:
15 апреля 2022 15:14
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   дети   интересное   кино   режиссеры   советское кино   съёмки   
557
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В этой известной картине есть ряд эпизодов, в которых сыграли дети. Не просто выступили массовкой, а именно маленькие роли со словами. В фильме снимались дети создателей картины, но почему?
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Источник:

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Метки: актеры   дети   интересное   кино   режиссеры   советское кино   съёмки   
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7  комментариев
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6k
Tim_G 2 часа назад
"кумовство"?
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26k
Лис 49 минут назад
А детишкам за съёмки платили?
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8
Виталий 2 часа назад
На предпоследней фотографии, думаю, мужик на Тодоровского похож. А и правда он! Очень интересно, не знал!
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8
Виталий 2 часа назад
Ну, если дети все равно ошиваются на площадке с родителями, естественно привлечь их к увлекательному процессу. Сын Никулина был в Бриллиантовой руке (да и жена там тоже в эпизоде была), дочку Харатьяна тоже у Гайдая в эпизоде можно увидеть. Нормальная практика. И дети хорошие все в фильме. не говоря о взрослых!
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5k
Sanar 2 часа назад
"В фильме снимались дети создателей картины, но почему?" Да действительно почему? А что если они были детьми создателей картины? Да не бред какой то, просто талантливые дети были отобраны в результате многочисленных кинопроб, но вот по чистой случайности оказались детьми создателей картины.
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