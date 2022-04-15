В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма

Сняли сцену за несколько секунд и этот эпизод стал третьей ролью в кино маленького Коли Данелия. До этого он уже снимался в фильмах "Тридцать три" и "Серёжа". В "Тридцать три" он снимался вместе со своей мамой Любовью Соколовой.

К сожалению, судьба Николая сложилась трагически: он умер в возрасте 26 лет. У него было двое детей. Причину смерти семья не стала разглашать, единственное известно, что не было никакого криминала и уголовного дела по поводу смерти не заводили.