Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку"

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Фильм вышел в 1954 году и его очень хорошо встретил советский зритель. После того, как его посмотрел Хрущёв, он был в восторге от этой комедии и велел скорее выпустить её в прокат.
Актёры, исполнившие главные роли, уже были довольно известны, но после выхода "Верных друзей" стали известны на весь СССР. Стали настоящими звёздами.
Режиссёром фильма выступил Михаил Калатозов, который снял "Валерий Чкалов". ну а "друзья" стали его первой и последней комедией. Уже через три года он снял "Летят журавли", который стал, по мнению многих, лучшим в его карьере. Однако комедию Калатозов считал своей любимой работой.
Режиссёром фильма выступил Михаил Калатозов, который снял "Валерий Чкалов". ну а "друзья" стали его первой и последней комедией. Уже через три года он снял "Летят журавли", который стал, по мнению многих, лучшим в его карьере. Однако комедию Калатозов считал своей любимой работой.
В воспоминаниях режиссёр писал, что от съёмок он получал невероятное удовольствие, ему было легко работать с такими ассами как Чирков, Грибов, Меркурьев. Они на лету схватывали идеи Калатозова и большинство сцен сняли с первого дубля. А это было очень важно, ведь на съёмки выдали очень дорогую и дефицитную плёнку "Кодак", поэтому цвет в картине был очень высокого качества для тех лет.
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Существенную роль в успехе фильма играет сценарий. Автором сюжета стал 35-летний Александр Галич, а сценарную постановку ему помогал сделать опытный драматург, лауреат двух Сталинских премий Константин Исаев.
Авторство Галича сыграло для фильма роковую роль. После того, как его со скандалом выдворили из СССР в 1974 году, всего его песни, книги и остальное творчество попали под запрет. В том числе и фильмы, в создании которых он принимал участие. Картина, которую крутили по телевидению каждый год, на десять лет исчез с экранов. И вытащили его "с полки" только когда началась перестройка, в середине 80-х.
Авторство Галича сыграло для фильма роковую роль. После того, как его со скандалом выдворили из СССР в 1974 году, всего его песни, книги и остальное творчество попали под запрет. В том числе и фильмы, в создании которых он принимал участие. Картина, которую крутили по телевидению каждый год, на десять лет исчез с экранов. И вытащили его "с полки" только когда началась перестройка, в середине 80-х.
Десять лет люди не понимали, почему этот весёлый фильм больше не показывают: никакой антисоветчины. Даже критика советских бюрократов выглядела беззлобно и карикатурно.
На телевидение каждый год приходили письма с просьбой показать картину, ведь "Верные друзья" был очень популярной лентой. И не только от домов отдыха или сельских клубов а от крупных кинотеатров. Но с 1974 года её будто и не было никогда.
На телевидение каждый год приходили письма с просьбой показать картину, ведь "Верные друзья" был очень популярной лентой. И не только от домов отдыха или сельских клубов а от крупных кинотеатров. Но с 1974 года её будто и не было никогда.
Любимая картина Хурщёва стала запретной при Брежневе, при том, что последний очень любил кино.
И только летом 1985 года, через несколько месяцев после прихода к власти Михаила Горбачёва, редакционная политика Гостелерадио и Госкино была пересмотрена.
И только летом 1985 года, через несколько месяцев после прихода к власти Михаила Горбачёва, редакционная политика Гостелерадио и Госкино была пересмотрена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я даже не представляю, как и зачем современным либероидным пропагандонам нужно докатываться до такого вранья. Ведь это смехотворно. Неужели до такого уже докатились.
АСС - это по-английски "жопа", "задница". А Чирков, Грибов и Меркурьев были АСами, то есть людьми, достигшими высшей степени мастерства в актёрском деле.
Фильм стоит на одном из первых мест в пятерке моих любимых фильмов