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Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку"

Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку" (6 фото)

Автор:
15 апреля 2022 16:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Режиссёры   СССР   актеры   кино   советское кино   фильмы   
1146
6
Фильм вышел в 1954 году и его очень хорошо встретил советский зритель. После того, как его посмотрел Хрущёв, он был в восторге от этой комедии и велел скорее выпустить её в прокат.
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Источник:

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Метки: Режиссёры   СССР   актеры   кино   советское кино   фильмы   
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15  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
"Картина, которую крутили по телевидению каждый год, на десять лет исчез с экранов. И вытащили его "с полки" только когда началась перестройка, в середине 80-х"...

Я даже не представляю, как и зачем современным либероидным пропагандонам нужно докатываться до такого вранья. Ведь это смехотворно. Неужели до такого уже докатились.
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5k
пирожок 11 минут назад
Душевная песня.
Ссылка www.youtube.com
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10k
Мистер Фикс 46 минут назад
- А тапочки Чижовые лежат на самом дне
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1k
Sergey Pankratov 50 минут назад
[ ему было легко работать с такими ассами как Чирков, Грибов, Меркурьев ]
АСС - это по-английски "жопа", "задница". А Чирков, Грибов и Меркурьев были АСами, то есть людьми, достигшими высшей степени мастерства в актёрском деле.
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6
Филя 54 минуты назад
Явно,что с начала 80-х идеалы и восприятие молодёжи ориентировались принудительно штатовскими комиксами,порнушкой,а это уже отупление.За то приносит барыши.
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632
Чумной Доктор Час назад
вот бы также запретили фильмы с Зеленским , Чулком Лохматовой и всех камедиклабовцев заодно. ибо дерьмо.
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21k
KOSTELLO Час назад
"Шел ли дальней стороною, плыл ли морем я, всюду были Вы со мною, верные друзья"

Фильм стоит на одном из первых мест в пятерке моих любимых фильмов
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23
Миха 2 часа назад
отличный фильм!
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66k
Варакин Алексей 2 часа назад
"Верные друзья" и "Вас вызывает Таймыр" -часто по ТВ крутили,а вот "Дайте жалобную книгу"-редко.
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5k
Roman 2 часа назад
Один из любимых фильмов, в коллекции имеется
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66k
Варакин Алексей 2 часа назад
Че за бред? Я смотрел раз 10 по ТВ,любимый фильм детства.Придумывают разную херню!
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27k
lem02 2 часа назад
Добрый фильм. Меркурьева просто обожаю. Глыба!
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60
Olldd lem02 2 часа назад
Нее, Туча. ))
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5k
ron 3 часа назад
Обожаю этот фильм! Прекрасен не столько сюжет, сколько игра актеров, по-настоящему в кадре верящих, что подобная поездка могла состояться )) Хороший, добрый фильм!
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