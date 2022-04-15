Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку"

Существенную роль в успехе фильма играет сценарий. Автором сюжета стал 35-летний Александр Галич, а сценарную постановку ему помогал сделать опытный драматург, лауреат двух Сталинских премий Константин Исаев.

Авторство Галича сыграло для фильма роковую роль. После того, как его со скандалом выдворили из СССР в 1974 году, всего его песни, книги и остальное творчество попали под запрет. В том числе и фильмы, в создании которых он принимал участие. Картина, которую крутили по телевидению каждый год, на десять лет исчез с экранов. И вытащили его "с полки" только когда началась перестройка, в середине 80-х.