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Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить

Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить (15 фото)

Автор:
06 февраля 2022 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   жиза   прикол   смех   твиттер   умозаключение   цитата   
12645
15
Пользователям Твиттера просто нет равных, только посмотрите на их умозаключения - они одновременно жизненные и комичные. Самая настоящая ЖИЗА!
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Метки: twitter   Юмор   жиза   прикол   смех   твиттер   умозаключение   цитата   
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53k
Daniel Rumiantsev 6 часов назад
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37k
jonnyD 19 минут назад
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17k
Alush 3 часа назад
Что такое абьюзили? Можно выражать свои мысли яснее для русского уха?
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263
Rom Alush Час назад
Да. Надо учиться не использовать такого рода слова. Это отвратительно.
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10k
Гуляка 3 часа назад
А вот нифига...

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10k
Гуляка 3 часа назад
А что делать, если рабочий и домашний ноуты - это один и тот же? ((

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723
TugoUH 3 часа назад
Неужели я ТАК отстал от жизни. Ни хера не понял, совсем...
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14k
Valiko 4 часа назад
Барахло. Да еще и с повторами.
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Повторяют один за одним одно и то же.
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11
Николай Романов 5 часов назад
после 3-4 картинок с надписями,понял,что это какая то херня.
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5k
пропеллер 5 часов назад
розовые мечты о миллионе уже не актуальны)))теперь 15миллонов розовая мечта?)))
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1k
Григорий Водениктов 5 часов назад
вас самих ещё не тошнит от "калькулятора в кармане"?! может родите свежее чего? один и тот же набор унылого в разном порядке постите.
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