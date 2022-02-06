Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить

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Пользователям Твиттера просто нет равных, только посмотрите на их умозаключения - они одновременно жизненные и комичные. Самая настоящая ЖИЗА!
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Да и устный счёт мозг работать заставляет.)