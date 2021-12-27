Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками

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Изобретателем первой коммерчески успешной печатной машинки считается американец Кристофер Лэтем Шоулз. Он запатентовал пишущую машинку 23 июня 1868 года. После этого устройство претерпело много изменений, но долгое время оставалось в строю на рабочих местах. Взглянем на подборку ретро-фото с пишущими машинками.
Американец Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал пишущую машинку 23 июня 1868 года. До этого английский изобретатель Генри Милль уже запатентовал подобное устройство в 1714 году, но его машинка так и не появилась на рынке. Изначально изобретение Шоулза разрабатывалось как устройство для индексирования книг - а концепцию набора букв предложили только позже.
В 1873 году у машинки появилась QWERTY-клавиатура (наиболее популярная в настоящее время латинская раскладка клавиатуры), которая почти точно соответствовала сегодняшней. Первые пишущие машинки появились в продаже в 1874 году - их начали выпускать под брендом Remington. Самой большой трудностью для первых пишущих машинок был поиск рынка сбыта. Шоулз надеялся, что его бизнес расширится и достигнет широкой публики после того, как он привлечет священнослужителей и литераторов.
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В 1874 году пишущую машинку Remington No. 1 купил писатель Марк Твен. Он также стал первым автором, представившим в издательство машинописный текст вместо обычной рукописи. Считается, что это автобиографическое произведение "Жизнь на Миссисипи" 1883 года.
С годами машинки совершенствовались, создавались все новые и новые модели, которые соперничали друг с другом. Позже стали изготавливать машинки с электрическим приводом. Скорость печати на машинке (средняя профессиональная) составляла 250–300 знаков в минуту.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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