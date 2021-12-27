Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками

В 1873 году у машинки появилась QWERTY-клавиатура (наиболее популярная в настоящее время латинская раскладка клавиатуры), которая почти точно соответствовала сегодняшней. Первые пишущие машинки появились в продаже в 1874 году - их начали выпускать под брендом Remington. Самой большой трудностью для первых пишущих машинок был поиск рынка сбыта. Шоулз надеялся, что его бизнес расширится и достигнет широкой публики после того, как он привлечет священнослужителей и литераторов.