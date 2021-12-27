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Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками

Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками (35 фото)

Автор:
27 декабря 2021 15:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   винтаж   интересное   история   пишущие машинки   ретро   ретро фото   фото   
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35
Изобретателем первой коммерчески успешной печатной машинки считается американец Кристофер Лэтем Шоулз. Он запатентовал пишущую машинку 23 июня 1868 года. После этого устройство претерпело много изменений, но долгое время оставалось в строю на рабочих местах. Взглянем на подборку ретро-фото с пишущими машинками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   винтаж   интересное   история   пишущие машинки   ретро   ретро фото   фото   
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9k
Алексей 3 часа назад
Где ЯТРАНЬ?
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1k
Антон Сорокин 2 часа назад
Как все намешано. И пишущие машинки, и бухгалтерские счетные машинки, и компьютерные терминалы...
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Помню когда-то покупал югославскую машинку где-то в районе Петровки за 260р. До сих пор в гараже на полке стоит.
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622
дункан 3 часа назад
У меня была похожая на эту. И не западала. Чудо, а не машина
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65k
Доктор Джонс 3 часа назад
Вспомнился анекдот:
- Я печатаю 500 знаков в минуту...
- И что?
- Такая херня получается...
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