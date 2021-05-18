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36 редких фотографий из прошлого и настоящего

36 редких фотографий из прошлого и настоящего (37 фото)

Автор:
18 мая 2021 12:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   История 20 века   история   познавательно   прошлое 20-век   редкие снимки   старые фотографии   факты   
897
37
Давайте посмотрим на наш мир с помощью этих снимков - не самых известных и тиражируемых, но открывающих его с новых сторон.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   История 20 века   история   познавательно   прошлое 20-век   редкие снимки   старые фотографии   факты   
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Uron Час назад
большинство фотографий из поста так часто публикуются в различных подборках на этом сайте, что давно перестали быть редкими
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