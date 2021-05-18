36 редких фотографий из прошлого и настоящего

Давайте посмотрим на наш мир с помощью этих снимков - не самых известных и тиражируемых, но открывающих его с новых сторон.
1. Возможно, самое старое из известных селфи, сделанное в 1839 году
2. Стив Джобс и Билл Гейтс болтают друг с другом
3. Женщина в процессе чихания, снимок 1900 г.
4. Жена-католичка и муж-протестант остаются вместе даже после смерти
5. Озеро Натрон в Танзании закристаллизовывает птиц и животных до смерти
6. Знаменитый одноколесный мотоцикл с максимальной скоростью 150 км в час (1931 г.)
7. Снимок сделан в 1880-х годах во время строительства Эйфелевой башни
8. Молодой Маккартни делает селфи в зеркале, 1959 год
9. Фотография сделана астронавтом Майклом Коллинзом (1969 г.)
10. Гитлер репетирует речь перед зеркалом, 1925 год
11. Спасение выживших на "Титанике" пассажирским судном "Карпатия" после катастрофы 1912 года
12. Внутри нацистской газовой камеры
13. Темнокожий солдат защищает члена ККК от протестующих
14. Еврейки на Украине в ожидании своей казни
15. Накануне Второй мировой войны Мона Лиза была возвращена в Лувр
16. Усама бен Ладен во время занятий дзюдо
17. Случайная встреча Хелен Келлер и Чарли Чаплина в 1919 году. Хелен Келлер - писательница, которая в детстве лишилась слуха и зрения
18. Когда в 1912 году нашли Мачу-Пикчу, это была первая сделанная в этом месте фотография
19. Польская девочка, которая потеряла родителей и жила в концлагере, после освобождения попала в интернат. Психиатр попросил ее нарисовать дом
20. Мухаммед Али и Майкл Джордан сфотографировались вместе в 1992 году
21. Священник держит умирающего солдата, Венесуэла, 1962 год
22. Когда поражение Германии во Второй мировой войне стало очевидным, министр нацистской пропаганды Геббельс покончил жизнь самоубийством, перед этим убив своих шестерых детей и жену
23. Огромная толпа на музыкальном фестивале "Вудсток" (1969 г.)
24. Небо над Нагасаки после взрыва атомной бомбы
25. Че Гевара и Фидель Кастро на дружеской рыбалке, 1960 год
26. Покраска Эйфелевой башни в 1932 году
27. На съемках "Бэтмена" в 1966 году
28. Мальчик с мягкой игрушкой после немецкой бомбардировки Лондона
29. Коко Шанель курит с Сальвадором Дали, 1938 год
30. Печать на гробнице Тутанхамона, которая оставалась нетронутой 3245 лет (1922 г.)
31. Гоночные автомобили на крыше завода Fiat
32. Семь лилипутов из Аушвица, выбранных нацистом Йозефом Менгеле для проведения жутких медицинских экспериментов
33. Школьники учатся плаванию на суше
34. "Маленький Нап", "Наполеон мира шимпанзе" - цирковой шимпанзе, который был очень популярен в 1915 году
35. Манекены на атомном полигоне в Неваде; 1950-е годы
36. Солдаты пародируют Гитлера на развалинах Рейхсканцелярии
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— переведено специально для fishki.net
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