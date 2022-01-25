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Человек из будущего: как вживить себя в чужие воспоминания

Человек из будущего: как вживить себя в чужие воспоминания (26 фото)

Автор:
25 января 2022 19:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   искусство   история   ретро   ретушь   фотографии   фотошоп   
2411
26

Внимательно взгляните на эти фотографии. Как вы считаете, когда эти снимки были сделаны?

Вас ничего не смущает в них?

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На самом деле это необычные ретро-фотографии, которые были взяты из архива среднестатистической американской семьи. Одна из героинь на фото - фотограф из США Дженнифер Гринберг. Она создала проект, в котором отправляется в прошлое людей и переписывает его.

При этом фотографии смотрятся довольно органично, что при первом взгляде на фото даже нельзя понять, кто именно на фото не из той эпохи.

К слову, ретушировать снимки начали практически сразу с момента появления самих фотографий, примерно с середины девятнадцатого века. Этим занимались люди, имеющие художественное образование и познания в анатомии. Их так и называли ретушерами, от французского слова retoucher, которое переводится как подправлять или подрисовывать.

Раньше это был долгий и скрупулезный процесс, где мастера буквально с лупой специальными приспособлениями обрабатывали негативы пленки, проявляя, чтобы посмотреть промежуточный результат работы.

Сейчас же даже старую фотографию можно оцифровать и сделать из снимка настоящее произведение искусства. У Дженнифер Гринберг получились достаточно реалистичные работы.

Источник:

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Метки: интересно   искусство   история   ретро   ретушь   фотографии   фотошоп   
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
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29k
Teodor Полчаса назад
На половине топорная работа, словно там в прошлом кто-то её резиновую голову на башку натянул...
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4k
mtonaka 39 минут назад
Я что то новое сейчас узнал?
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234
adnis mtonaka 13 минут назад
Как красиво и витиевато сказать банальное "прифотошопила".
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11k
GMN 58 минут назад
Коленки у американских дам рабочие... привыкли стоять в позе.

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