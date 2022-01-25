Человек из будущего: как вживить себя в чужие воспоминания

На самом деле это необычные ретро-фотографии, которые были взяты из архива среднестатистической американской семьи. Одна из героинь на фото - фотограф из США Дженнифер Гринберг. Она создала проект, в котором отправляется в прошлое людей и переписывает его.

При этом фотографии смотрятся довольно органично, что при первом взгляде на фото даже нельзя понять, кто именно на фото не из той эпохи.