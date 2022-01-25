Человек из будущего: как вживить себя в чужие воспоминания

Внимательно взгляните на эти фотографии. Как вы считаете, когда эти снимки были сделаны?
Вас ничего не смущает в них?
На самом деле это необычные ретро-фотографии, которые были взяты из архива среднестатистической американской семьи. Одна из героинь на фото - фотограф из США Дженнифер Гринберг. Она создала проект, в котором отправляется в прошлое людей и переписывает его.
При этом фотографии смотрятся довольно органично, что при первом взгляде на фото даже нельзя понять, кто именно на фото не из той эпохи.
К слову, ретушировать снимки начали практически сразу с момента появления самих фотографий, примерно с середины девятнадцатого века. Этим занимались люди, имеющие художественное образование и познания в анатомии. Их так и называли ретушерами, от французского слова retoucher, которое переводится как подправлять или подрисовывать.
Раньше это был долгий и скрупулезный процесс, где мастера буквально с лупой специальными приспособлениями обрабатывали негативы пленки, проявляя, чтобы посмотреть промежуточный результат работы.
Сейчас же даже старую фотографию можно оцифровать и сделать из снимка настоящее произведение искусства. У Дженнифер Гринберг получились достаточно реалистичные работы.
Источник:
- Женщина подружилась с воронами - и те приносят ей "подарки"
- Пример настоящей рекламы
- Находки из бутика "Ля Помойка"
- Когда свидание пошло не по плану: истории из интернета
Понравилось33