Ретро-снимки эпичных аварий 1930-х годов

В 1910-30-х годах США боролись не только с Великой депрессией, но и со всеобщей паникой по безопасности дорожного движения - так как на дорогах случалось все больше аварий. Основными проблемами были превышение скорости, неосторожное вождение, столкновения и гибель пешеходов. Эти фотографии - из коллекции фотографа Лесли Джонса, который работал в газете Boston Herald-Traveler с 1917 по 1956 год.

0 Лесли Джонс - известный американский фотограф, который работал в газете Boston Herald-Traveler с 1917 по 1956 год, и задокументировал повседневную жизнь в Бостоне и его окрестностях. На сегодняшний день сохранилось около 40 тысяч негативов его снимков. Одним из его любимых занятий было документирование автомобильных аварий.

0 Источник: В 1930-х годах он сделал тысячи снимков самых разных ДТП. Газеты часто обрезали и изменяли изображения Джонса для соответствия той или иной колонке, но снимки из этой коллекции сохранились оригинальными. Некоторые из них выглядят печально, а другие - весьма комично, из-за особых ракурсов фотографа.

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0 Источник: В 1910-30-х годах США боролись не только с Великой депрессией, но и со всеобщей паникой по безопасности дорожного движения. В 1935 году президент Франклин Рузвельт даже написал письмо губернаторам штатов, прося сократить “растущее число смертей и травм”, связанных с автомобильными авариями. Основными проблемами были превышение скорости, неосторожное вождение, столкновения и гибель пешеходов.

0 Источник: Первым решением проблемы аварий стал усиленный контроль водителей и повышение осведомленности публики. К началу 1920-х годов Национальный совет по безопасности составлял статистику ДТП, проводил конференции и спонсировал "Недели безопасности", которые проводили в разных городах. Также ввели новые законы, штрафы, аресты за вождение в нетрезвом виде.

0 Источник: С ростом количества аварий производители авто тоже начали признавать ошибки, недостатки конструкции, и пытаться улучшить транспортные средства в целях безопасности. В 20-х многие производители добавили в свои автомобили ударопрочные ветровые стекла и тормоза на четыре колеса. В 1930-х автопроизводители активно продвигали новые улучшения в плане безопасности - например, цельностальные кузова и гидравлические тормоза.

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