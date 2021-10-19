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Ретро-снимки эпичных аварий 1930-х годов

Ретро-снимки эпичных аварий 1930-х годов (43 фото)

Автор:
19 октября 2021 18:02
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   винтаж   подборка   ретро   ретро фото   старые авто   фото   фотографии   
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В 1910-30-х годах США боролись не только с Великой депрессией, но и со всеобщей паникой по безопасности дорожного движения - так как на дорогах случалось все больше аварий. Основными проблемами были превышение скорости, неосторожное вождение, столкновения и гибель пешеходов. Эти фотографии - из коллекции фотографа Лесли Джонса, который работал в газете Boston Herald-Traveler с 1917 по 1956 год.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомобили   винтаж   подборка   ретро   ретро фото   старые авто   фото   фотографии   
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mercure

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