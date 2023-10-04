FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 4230 постов • 1020 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика
Телеведущий Иван Ургант покидает Россию

Телеведущий Иван Ургант покидает Россию

Автор:
04 октября 2023 20:41
Сообщество : Политика
Метки: Позднер   звезда   иван ургант   первый канал   сво   ургант   
419
1

45-летний Иван Ургант, который провел сентябрь в России, снова планирует уехать за границу, рассказав об этом в соцсетях.

Телеведущий анонсировал совместное с Владимиром Познером выступление, которое состоится 29 октября в Дубае. Организаторы мероприятия вот так его описали: «Иван Ургант и Владимир Познер представляют современную интеллектуальную элиту России, поэтому побывать на их выступлении будет интересно каждому».

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Позднер   звезда   иван ургант   первый канал   сво   ургант   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Billi_Bons 4 часа назад
Поставьте ему песню «Дорожная».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Александр 2 часа назад
так он также иностранный агент ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
как я понимаю в "интеллектуальную элиту" они записали себя сами ?
пусть валят, цахал по ним скучает :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Илита…..до краёв дерьмом залита
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир 3 часа назад
Главное не пускайте этих обрезанных обратно. Всем будет только лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Djeff 3 часа назад
Двум ущербным подстать представлять Израиль, но там, как впрочем и в России они на*ер никому не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 3 часа назад
Прикольно читать сегодняшние комментарии, когда помнишь комментарии 2020 года...
Сколько хвалебных од КРЕМЛЕПУТЫ вылилы на головы сегодняшних "уехавших", когда эти граждане России рекламировали вакцинацию против ковида.
Чем эта "братва" кололась мы не знаем, но догадываемся.
Мне просто интересно из-за методичек - кого хвалить, а кого гнать. Флюгеры, блин... Нос по ветру...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Павел 3 часа назад
Чем меньше "нетитульной" нации в СМИ - тем лучше россиянам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex 3 часа назад
Пусть пиз**ет, ган**н
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
JeanLuk 3 часа назад
Скатертью дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
AzuveR 3 часа назад
Попутного ветра в горбатую спину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
ну..пусть еще: Вайкуле..Макарку..Пугачиху..Галкина..Слепака..и прочих своих еврейских собратьев пригласят..и рассказывают друг-другу какие они "хорошие" гусские..а все остальные дерьмо..и как они кормили весь СССР

*а бабло заработанное на этой явке..передадут укрофашистам на протезы и снаряды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
12k
Rus77 4 часа назад
Блевотину исраиля они представляют, а не современную интеллектуальную элиту России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 4 часа назад
Кому это интересно? Хватит уже их пиарить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 4 часа назад
Бля, одна себя примадонной назначила, другая примабалериной, третья кормилицей всея Руси, еще кое-кто решил, что он король эстрады, а там и эксперты обо всем на свете появились, так еще и элитные интеллектуалы нарисовались. Чего только не придумают, только лишь бы себе хвост поднять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Владимир 4 часа назад
Заколебал блин туда-сюда.. Курва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 4 часа назад
Мля, так он уже уехал же? Он, сука, как Пугачёва, постоянно прощается - но никуда не уходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
parallax 4 часа назад
Умерла так умерла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 4 часа назад
Ургант как говно в проруби болтается, то туда, то сюда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич 4 часа назад
"Иван Ургант и Владимир Познер представляют современную интеллектуальную элиту России"

Это прикол что ли такой? Эти клоуны "интеллектуальная элита России???
Надо же 3 слова и не одно не угадали! Это безродные клоуны прости...ки. У них нет Родины, у них есть места где они живут и где зарабатывают. Вечные жиды, одним словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Показать ещё
Артур Котовой
███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1589



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта
Преступление и извинения: кавказец снял видео и сжигании российского паспорта
Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей
Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#животные#ДТП#аварии#полиция#фильм#Китай#Россия
#машина#автомир#интересно#интересное#позитив#авто аварии#кино#дети#улыбнуло#забавно
#автомобили#Юмор#Прикол#история#факты#Автовсячина#США#подборка#Разное#новости
Трать и возвращай Трать и возвращай «Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ «Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не... Учёные сделали новые снимки Солнца в потрясающем качестве Учёные сделали новые снимки Солнца в потрясающем качестве Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми Как бы выглядели знаменитости, будь они простыми людьми 16 самых коротких браков знаменитостей 16 самых коротких браков знаменитостей «Мы нация, которая умеет прощать»: известный режиссёр заявил, что Иван Ургант вскоре вернётся на отечественное телевидение «Мы нация, которая умеет прощать»: известный режиссёр заявил, что Иван Ургант вскоре вернётся на...

На что жалуетесь?

Вернуться