Телеведущий Иван Ургант покидает Россию

45-летний Иван Ургант, который провел сентябрь в России, снова планирует уехать за границу, рассказав об этом в соцсетях.

Телеведущий анонсировал совместное с Владимиром Познером выступление, которое состоится 29 октября в Дубае. Организаторы мероприятия вот так его описали: «Иван Ургант и Владимир Познер представляют современную интеллектуальную элиту России, поэтому побывать на их выступлении будет интересно каждому».