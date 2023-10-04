Телеведущий Иван Ургант покидает Россию

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45-летний Иван Ургант, который провел сентябрь в России, снова планирует уехать за границу, рассказав об этом в соцсетях.
Телеведущий анонсировал совместное с Владимиром Познером выступление, которое состоится 29 октября в Дубае. Организаторы мероприятия вот так его описали: «Иван Ургант и Владимир Познер представляют современную интеллектуальную элиту России, поэтому побывать на их выступлении будет интересно каждому».
Ургант иронично прокомментировал этот текст: «Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю – самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть – ответы на доносы! Приходите!»
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Метки: Позднер звезда иван ургант первый канал сво ургант
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пусть валят, цахал по ним скучает :)
Сколько хвалебных од КРЕМЛЕПУТЫ вылилы на головы сегодняшних "уехавших", когда эти граждане России рекламировали вакцинацию против ковида.
Чем эта "братва" кололась мы не знаем, но догадываемся.
Мне просто интересно из-за методичек - кого хвалить, а кого гнать. Флюгеры, блин... Нос по ветру...
Меня вот ты тоже записал в кремлеботы, хотя я урганта не хвалил никогда.
А может ты просто балабол дырявый?
он наверно из этих из "подхрукивающих"
Ты меня оскорбил, меня не зная. Кто ты после этого?
А я женщин люблю.
И как с тобой разговаривать?
Вроде, бл**ь, не первый день гавкаемся... Уже и понять мог бы.
Интересный народ у нас проростает...
Некрасивое...
*а бабло заработанное на этой явке..передадут укрофашистам на протезы и снаряды.
Это прикол что ли такой? Эти клоуны "интеллектуальная элита России???
Надо же 3 слова и не одно не угадали! Это безродные клоуны прости...ки. У них нет Родины, у них есть места где они живут и где зарабатывают. Вечные жиды, одним словом.