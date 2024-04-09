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«Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не выпускать в прокат фильм с этим актёром в главной роли

«Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не выпускать в прокат фильм с этим актёром в главной роли

Автор:
09 апреля 2024 18:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   ведущий   виталий бородин   иван ургант   первый канал   шоумен   
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Его назвали русофобом и «уехавшим в длительный отпуск».

В России готовится к прокату фильм с Иваном Ургантом.

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Это вызвало вопросы у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. На его взгляд, картинам с участием Урганта теперь не место на российском экране.

Сегодня официально обратился к Министру культуры Ольге Любимовой с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму режиссера Николая Солодовникова «Во сне ты горько плакал», где главную роль играет актер Иван Ургант.

Мы считаем , что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александр Сокуров - русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой*.

На этот счёт довольно жёстко высказалась и ведущая Яна Поплавская:

Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков…

Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года «незаменимого», который уехал в «длительный отпуск», тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то.

Теперь стало известно о выходе фильма «Во сне ты горько плакал».

Теперь этому фильму нужно будет получить прокатное удостоверение Минкульта, чтобы выйти на широкие экраны и онлайн-платформы.

Думаете не получит?

«Во сне ты горько плакал» - это первая большая актёрская работа Ивана Урганта с начала 2022 года. После февральских событий он уехал в Израиль, затем вернулся и вёл корпоративы. На ТВ его тоже не было, хотя ещё несколько лет назад он считался главной звездой Первого канала.

*Катерина Гордеева признана иноагентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: актер   ведущий   виталий бородин   иван ургант   первый канал   шоумен   
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7  комментариев
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21k
КВТИУ-80 41 минуту назад
Если честно, мне он никогда не нравился – этакий типа "балагур" с двойным дном. Даже если случится камбэк, это будет мимо моего внимания.
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88
Друг Человека КВТИУ-80 36 минут назад
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0
дмитрий 2 минуты назад
Я один не понял, почему на РФ тв почти одни евреи? Что не новость, то актёр, обругал наши скрепы и в Израиль сбежал.. Там что начальники русофобы, не берут русских на работу?
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−13
Анатолий 7 минут назад
Для [мат] на [мат] языке этот Ваня должен работать.
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88
Друг Человека 37 минут назад
Ну. Урганта я хорошо знаю, а этого Бородина впервые вижу. Чутка почитал про него. Вся его работа в последнее время - это подача по судам на невтудверных. Мизулина младшая на минималках.
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32k
Владимир 39 минут назад
Почему интересно вы эта шваль не хочет для эвропы фильмы снимать?
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18k
a_komolow 46 минут назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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