«Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не выпускать в прокат фильм с этим актёром в главной роли

Его назвали русофобом и «уехавшим в длительный отпуск».
Это вызвало вопросы у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. На его взгляд, картинам с участием Урганта теперь не место на российском экране.
Сегодня официально обратился к Министру культуры Ольге Любимовой с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму режиссера Николая Солодовникова «Во сне ты горько плакал», где главную роль играет актер Иван Ургант.
Мы считаем , что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодовников и продюсер фильма Александр Сокуров - русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодовников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой*.
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Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года «незаменимого», который уехал в «длительный отпуск», тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то.
Теперь стало известно о выходе фильма «Во сне ты горько плакал».
Теперь этому фильму нужно будет получить прокатное удостоверение Минкульта, чтобы выйти на широкие экраны и онлайн-платформы.
Думаете не получит?
«Во сне ты горько плакал» - это первая большая актёрская работа Ивана Урганта с начала 2022 года. После февральских событий он уехал в Израиль, затем вернулся и вёл корпоративы. На ТВ его тоже не было, хотя ещё несколько лет назад он считался главной звездой Первого канала.
*Катерина Гордеева признана иноагентом на территории РФ.
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