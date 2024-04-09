«Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не выпускать в прокат фильм с этим актёром в главной роли

Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков…

Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года «незаменимого», который уехал в «длительный отпуск», тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то.

Теперь стало известно о выходе фильма «Во сне ты горько плакал».

Теперь этому фильму нужно будет получить прокатное удостоверение Минкульта, чтобы выйти на широкие экраны и онлайн-платформы.

Думаете не получит?