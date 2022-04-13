Отец супермоделей лишился шикарного особняка из-за соседей

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Мохаммед Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, после многолетней тяжбы с соседями лишился своего недостроенного особняка в Бель-Эйр, который надеялся продать за $100 миллионов. По решению суда особняк снесли с лица земли.
Мега-особняк Мохамеда Хадида в Бель-Эйр, получивший название "Энтерпрайз" в честь космического корабля из сериала "Звездный путь", его владелец Мохаммед Хадид когда-то надеялся продать за $100 миллионов. Но после многолетних судебных тяжб особняк был снесен.
Фотографии и видео, сделанные с дрона, показывают, как строители превращают дом в дорогую груду щебня.
Мохаммед Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, купил участок в 2011 году и быстро начал строительство, втиснув дом площадью 2000 квадратных метров на участок площадью в полгектара. При этом размеры дома были намного больше и выше, чем позволяют городские правила, и вдвое превышали 1000 квадратных метров, на которые Хадид получил разрешение Департамента строительства. Как оказалось, в свой проект он включил, в том числе, кинотеатр на 70 мест и огромный винный погреб, которых не было в изначальном плане.
Соседи подали на Хадида в суд, опасаясь, что поместье может соскользнуть с крутого склона холма и раздавить дома внизу.
Компания Sahara Construction приобрела недвижимость в декабре 2021 года за $8,5 миллионов и согласилась выплатить еще 5 миллионов за ее снос, надеясь вернуть деньги за счет будущей перепродажи и специальных налоговых льгот.
Вскоре Хадид начал выставлять недостроенный особняк на торговые площадки, отыскивая покупателя. В описании говорилось, что покупатель получит «редкую возможность обзавестись поместьем мирового класса с видом на город и окружающий каньон». Дом расположен недалеко от эксклюзивного загородного клуба Bel-Air, а также всемирно известных ресторанов и бутиков в центре Беверли-Хиллз.
Но строительство сильно отклонялось от планов, представленных городу: дом вырос более чем в два раза по сравнению с одобренной городом площадью, и после многочисленных жалоб соседей у Хадида начались проблемы.
В 2015 году городской совет Лос-Анджелеса привлек его к ответственности после того, как он отказался выполнить приказ о прекращении работ в особняке. В 2017 году он был приговорен к 200 часам общественных работ. Ему также было приказано выплатить $3000 в качестве штрафов и судебных сборов.
Наконец, в 2019 году судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Крейг Д. Карлан постановил, что незаконно построенный дом представляет «опасность для общества» и должен быть снесен.
Хадид, хотя и является мультимиллионером, утверждал в суде, что он не может позволить себе отдать $5 миллионов долларов для сноса здания даже после того, как его собственный архитектор сказал, что здание рискует однажды «соскользнуть с холма и кого-нибудь убить».
На Хадида подали в суд его соседи Джо Хорачек, 80 лет, его жена Биби, а также Джон и Джудит Бедросян, при этом две пары в конечном итоге потратили четыре года и примерно $9 миллионов на судебные издержки, борясь в суде. Их битва с палестино-американским магнатом достигла апогея в сентябре прошлого года в конце гражданского процесса, когда присяжные Санта-Моники присудили Хорачекам и Бедросянам в общей сложности $2,9 миллиона. Эта сумма, однако, едва покрыла треть их гонораров адвокатам и была лишь малой частью $26 миллионов, которые они требовали в качестве возмещения ущерба.
Хадид подала апелляцию на приговор в размере $2,9 миллиона долларов, присужденный его соседям судом присяжных по гражданским делам. В настоящее время жалоба все еще рассматривается в суде.
Выполняя приказ о сносе, Хадид продал дом за небольшую часть того, что надеялся на нем заработать. Итоговым покупателем стала компания Sahara Construction.
Хадид заявил журналистам, что он не грустит, глядя на то, как дом превращается в груду обломков. «Моя жизнь за это время стала другой, и сейчас это пройденный этап, — сказал он. - Я желаю удачи людям, которые его купили, я желаю им удачи с тем, что они построят на его месте. А у меня есть другие проекты, которыми я сейчас занимаюсь».
Снос здания идет медленно, в основном из-за того, что оно расположено на вершине крутого холма с видом на несколько домов, которые могут оказаться на пути обломков, падающих вниз.
«Мы разбираем этот дом так же, как он был построен, — говорит Пол Вентура, глава корпорации Sahara Construction. - Мы должны быть очень осторожными — мы не можем просто так все разбить. Наша работа здесь по тонкости похожа на работу хирургов. Вместо шара для разрушения мы используем гидравлические экскаваторы с длинными стрелами и специальными приспособлениями на них, чтобы более безопасно демонтировать конструкцию».
Вентура подчеркнул, что компания использует многоуровневую систему безопасности в проекте по сносу, включая усиление существующих ограждений и установку сетки вокруг участка, которая достаточно прочна, чтобы удержать обломки, если они все же покатятся вниз.
Помимо крутизны холма, на котором стоит четырехэтажный дом, строителям приходится решать еще одну проблему - разбираться с конструкцией тех частей гигантского дома, которые Хадид построил без одобрения градостроителей Лос-Анджелеса.
«Поскольку Хадид строил его не в соответствии с планами, большая часть работ по сносу носит исследовательский характер. Приходится осторожно сносить стены до стальных несущих балок, чтобы посмотреть, что там, - говорит Вентура.
«Мы не знаем, что найдем, когда, скажем, снесем стену или другую часть конструкции. Потому что большая часть здания не входит в планы», - жалуется Вентура.
Несмотря на то, что дом не достроен, можно увидеть, что он собирался стать воплощением роскоши. Центральным элементом дома должна была стать огромная развлекательная зона — с 6-метровыми потолками и 4-метровым скульптурным мраморным камином — которая должна была стать местом проведения блестящих вечеринок для богатых и знаменитых. Пол и стены в помещении были выложены белоснежным мрамором, а гигантские панорамные окна открывали прекрасный вид вид на роскошный Бель-Эйр и даже на Тихий океан в ясные дни. С одной стороны зала находилась 5-метровая барная стойка, сделанная из цельного куска мрамора, которая поворачивалась, открывая гостям вход в кинотеатр. Там они могли с удобством разместиться на 70 стульях, обитых красным бархатом.
Отсылкой к ближневосточному происхождению Хадида стала шикарная турецкая баня, богато украшенная резьбой по дереву и красочной керамической плиткой. Стены были покрыты мрамором и увешаны зеркалами. «Это был великолепный дом — очень красивый», — говорит Хадид.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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почему с застройщиком вообще судились частные лица, а не городской департамент какой-нибудь - тонкости американского законодательства?
Никому, кроме тех, кто приехал оттуда, где законы не работают.