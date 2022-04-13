Отец супермоделей лишился шикарного особняка из-за соседей

На Хадида подали в суд его соседи Джо Хорачек, 80 лет, его жена Биби, а также Джон и Джудит Бедросян, при этом две пары в конечном итоге потратили четыре года и примерно $9 миллионов на судебные издержки, борясь в суде. Их битва с палестино-американским магнатом достигла апогея в сентябре прошлого года в конце гражданского процесса, когда присяжные Санта-Моники присудили Хорачекам и Бедросянам в общей сложности $2,9 миллиона. Эта сумма, однако, едва покрыла треть их гонораров адвокатам и была лишь малой частью $26 миллионов, которые они требовали в качестве возмещения ущерба.