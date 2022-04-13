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Отец супермоделей лишился шикарного особняка из-за соседей

Отец супермоделей лишился шикарного особняка из-за соседей (21 фото + 3 видео)

Автор:
13 апреля 2022 11:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Мохаммед Хадид   конфликт   недивжимость   новости   особняк   под снос   суд   
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Мохаммед Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, после многолетней тяжбы с соседями лишился своего недостроенного особняка в Бель-Эйр, который надеялся продать за $100 миллионов. По решению суда особняк снесли с лица земли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Мохаммед Хадид   конфликт   недивжимость   новости   особняк   под снос   суд   
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23  комментария
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14k
Вася Час назад
посрались армянские, арабские и ещё хз какие чурки, мугага, так им и надо понторезам грёбаным
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195
Dark 8 минут назад
зачем я это читал?
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290
Просто прохожий 17 минут назад
Нищие соседи это всегда зло. Завистники есть везде, а там еще и стукачи, при этом еще и навариться на этом хотят. Наступает момент когда люди в силу паскудности своего характера начинают гадить соседям. А тут еще и возраст за 80, да еще и амеры- маразм рулит. Достаточно посмотреть кто у них презик.
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20k
sanchesS80 17 минут назад
Походу чувак сам закинул бабла строительному департаменту, чтобы не замечали нарушений. Но когда выше в суд дело пошло уже не смог купить.
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30k
Teodor Полчаса назад
Ну... там, где его фамилия не является экзотической, в порядке вещей строить вавилоны на пятачке надстраивая этаж-на-этаж. Я было офигел, что ему это велели снести (а чё такого-то..!?), но потом въехал, что дело происходит в Америке...
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1k
Motorola Полчаса назад
И ума не нажил и двух шлюх вырастил
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83
Роман Романов Час назад
т.е. если у кого-то нет 6-7 миллионов (это если разделить 26 на 4 истца), то против такого чела ловить нечего, и его может когда-нибудь раздавить оползень?
почему с застройщиком вообще судились частные лица, а не городской департамент какой-нибудь - тонкости американского законодательства?
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2k
АлексЮстасу Час назад
Оказывается, не только у нас в России богатые пытаются наЭ6atь государство, но некоторые палестинцы от недвижимости.
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70k
Пётровыч Час назад
Вот в чём США вызывают уважение, так это в системе правопорядка и его исполнения.
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5k
Станислав Час назад
Блин не стремно отцу стоять с почти голой дочерью, у которой все видно, в обнимку?
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6k
Владимир Час назад
Автор, это не "из-за соседей". Это из-за того, что кое-где законы работают.
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91
Дмитрий Владимир Час назад
Ага.. прям работа законов во всей красе. Чувак занимался незаконным строительством 10 лет, а обеспокоенным соседям пришлось потратить 9 млн долларов на то, чтоб это доказать.... По моему там законы работают на деньгах как на топливе, чем сильнее подбрасываешь тем лучше работает... Не понятно где был департамент строительства Лос Анджелеса который должен был закрыть стройку с первого же обращения или даже до него, потому как проводится периодическая проверка соответствия проекту. 10 лет! 9 млн! Такие цифры в голове не укладываются
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91
Дмитрий Владимир 54 минуты назад
Там где законы работают, ни кому даже в голову не придет так себя вести. Это бесполезно, и очень дорого. Он просто купил всех и считал что ему ничего не будет. Еслиб не упорство соседей все так бы и осталось. А вот еслиб у соседей не было лишних 9 млн, их бы и закрыли... Они бы еще и судебные издержки ему выплачивали до конца жизни
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5k
Shtoppi Час назад
Очередная история о том как один идиот с кучей денег портит жизнь всем вокруг.
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20k
Serg2001 2 часа назад
Убогие они какие-то с этими своими понтами. ИМХО.
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7k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Лучше бы детям и пенсионерам отдали!
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