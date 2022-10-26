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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6862 поста • 752 подписчика подписаться
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В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с уголовным делом

В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с уголовным делом

Автор:
26 октября 2022 13:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вымогательство   Израиль   арест   задержание   кирилл сухагнов   ксения собчак   обыски   особняк   
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Вчера силовики задержали коммерческого директора Ксении Анатольевны. А сегодня пришли к ней.

25 октября полицейские арестовали Кирилла Суханова - директора медиахолдинга Ксении Собчак. Он подозревается в вымогательстве.

Собчак по этому поводу заявила следующее:

В рамках этого дела также задержали Ариана Романовского - бывшего главреда журнала “Татлер”. Подозревают, что он занимался вымогательством вместе с Сухановым.

А сегодня силовики пришли с обыском в дом Собчак, он находится в элитном посёлке “Горки-8”. Как сообщают, против неё уголовку не заводили, обыски ведутся в рамках дела Суханова.

Обыски в своём дома Собчак пока никак не прокомментировала. Сейчас она находится в Израиле.

UPD: ТАСС сообщает, что Собчак не в Израиле. Она уехала в Литву через Беларусь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вымогательство   Израиль   арест   задержание   кирилл сухагнов   ксения собчак   обыски   особняк   
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33  комментария
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Во-первых, как Собчак и её команда связаны с журналистикой?
Во-вторых, блогеры привыкли, что стали каким-то важным (удивительно) инструментом влияния на массы. И в какой-то момент, решили, что на этом необходимо зарабатывать. Дескать, хочешь промолчу? Плати. И это не вымогательство или взятка, это просто плата за их "работу".
Но ведь это не так. Я не против свободы слова, скорее за всеми руками, но ведь искажать информацию или вовсе использовать свою популярность как средство влияния и заработка, это несколько неправильно. Не прав?
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329
Максим 3 минуты назад
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3k
Хрюн 4 минуты назад
Давно пора запрячь эту лошадь в телегу. Пусть работает «журналистка» [мат] !
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
Галопом по европам...мерзкая тварь.
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
простите,в подмосковной конюшне?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
"Как сообщают, против неё уголовку не заводили..."
===
А жаль...
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2k
Pioner76 48 минут назад
В Литву? Нееетттт!!!! Нам уже тихановской хватает. Еще одну на халяву кормить не потянем...
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77
Maxim Russo 49 минут назад
Не унывай. Ксюша! У тебя всё схвачено! Мама - в Совете Федерации - тебе ничего не грозит! Продолжай куролесить!
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1k
investas Час назад
Да кто ее посадит, мама сенатор, крестный Путин) смешно, цирк
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28k
koleos72 Час назад
Жирнолизы вдруг ощутили пристальное внимание к своим персонам! Пора перестраиваться, ну или валить! Валить пока ни кто не запрещал!
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1k
Vustinii Час назад
Она в Израиле!!!!! А я то думал ЖУРНАЛИСТКА на передовой репортажи готовит.
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1k
Павел Астахов Час назад
Прекрасные новости. Сейчас либшиза начнет вселенский вой "зачто"
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169
Ffffff Ffffffffff 2 часа назад
Никогда не думала, что это скажу, но блин, наконец-то, добрались и до команды этой так сказать журналистки, а там глядишь и до неё доберутся. Как говорится, рыба гниёт с головы, неужели начальница не в курсе, что творят её непосредственные подчинённые.
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66k
Вит Z 2 часа назад
"В подмосковном особняке"......извините,ошибочка вышла,в подмосковной конюшне...
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5k
Бу 2 часа назад
давно пора эту либеральную плесень прижать
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Ой, вей! В России опять начинается антисемитизм. Галкин от преследований уже свинтил в Израиль, вот и до Собачушки добрались. Так ведь и до Холокоста рукой подать.
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363
Sumrak58100 Frank Borman Час назад
По Вашей логике, если еврей обманул, украл, убил, изнасиловал, сжёг и тому подобное, его нельзя преследовать только потому, что он еврей?
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7k
Владимир 2 часа назад
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10
Сенокос Владимир 8 минут назад
наконец мы увидели настоящую ку-ку-сюшу.только сзади говорят старые конюхи седло должно быть.
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7k
Bartello 2 часа назад
Кто бы мог подумать - бинесмен, якобы журналист, оказался вымогателем. Ну ни за что не поверю
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10k
Roy Batty 2 часа назад
все в израиле. совпадение?
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3k
lekha-fil 2 часа назад
По х*уй.
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308
Feto13 2 часа назад
Подковы ищут?
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