В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с уголовным делом

Вчера силовики задержали коммерческого директора Ксении Анатольевны. А сегодня пришли к ней.
25 октября полицейские арестовали Кирилла Суханова - директора медиахолдинга Ксении Собчак. Он подозревается в вымогательстве.
В рамках этого дела также задержали Ариана Романовского - бывшего главреда журнала “Татлер”. Подозревают, что он занимался вымогательством вместе с Сухановым.
А сегодня силовики пришли с обыском в дом Собчак, он находится в элитном посёлке “Горки-8”. Как сообщают, против неё уголовку не заводили, обыски ведутся в рамках дела Суханова.
Источник:
Обыски в своём дома Собчак пока никак не прокомментировала. Сейчас она находится в Израиле.
UPD: ТАСС сообщает, что Собчак не в Израиле. Она уехала в Литву через Беларусь.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем"
- В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции
- Иван Ургант продаёт «заплесневелый» особняк на Рублёвке
- Итальянец обманул государство на 160 тысяч евро
- Иван Ургант, уехавший из России в марте, в конце года проведёт в Екатеринбурге фестиваль Ural Music Night
Во-вторых, блогеры привыкли, что стали каким-то важным (удивительно) инструментом влияния на массы. И в какой-то момент, решили, что на этом необходимо зарабатывать. Дескать, хочешь промолчу? Плати. И это не вымогательство или взятка, это просто плата за их "работу".
Но ведь это не так. Я не против свободы слова, скорее за всеми руками, но ведь искажать информацию или вовсе использовать свою популярность как средство влияния и заработка, это несколько неправильно. Не прав?
===
А жаль...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Среди мирового еврейского населения число евреев в Израиле приближается к 6,9 миллионам, а около 8,3 миллиона живут за пределами Израиля (в том числе около 6 миллионов в Соединенных Штатах).
Обновленные оценки профессора Серджио Делла Перголы из Еврейского университета в Иерусалиме будут опубликованы в Американском еврейском ежегоднике за 2021 год.
Процент евреев, живущих в Израиле, от всех евреев мира составляет 45,3 процента.
Обновленные данные о еврейском населении из дополнительных стран включают:
Франция: 446 000
Канада: 393 000
Великобритания: 292 000
Аргентина: 175 000
Россия: 150 000
Германия: 118 000
Австралия: 118 000
Бразилия: 91 500
Южная Африка: 52 000 человек
Украина: 43 000
Венгрия: 47000
Мексика: 40 000
Нидерланды: 30 000
Бельгия: 29 000
Италия: 27000
Швейцария: 18 500
Чили: 16 000
Уругвай: 16 000
Швеция: 15000
Турция: 14 500
Испания: 13 000
Австрия: 10 000
Панама: 10 000