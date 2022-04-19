Решётка на окнах локомотива: зачем египтяне оборудуют свои поезда такой дополнительной защитой?

Те, кто отдыхал в Египте, наверняка заметили, что местные поезда оборудованы надёжными металлическими решётками, установленными поверх обычных стёкол.
Аналогичная система действует и в Индии. Власти объясняют эту меру предосторожности спецификой менталитета местного населения: дескать, граждане могут сломать и разбить даже стёкла в кабине машиниста.
Но Египет и Индия совершенно разные по уровню жизни страны. К тому же в других развитых государствах нет такой практики.
В чём же тогда дело, если египтяне – законопослушные граждане, бережно относящиеся к государственному имуществу и точно не планирующие его порчу?
Несмотря на радушие и доброжелательное отношение к туристам, работники железной дороги почему-то не слишком словоохотливы, когда их спрашивают о назначении решёток.
Словно чего-то стесняются. И, по их собственному признанию, устают извлекать из-под решёток кокосы.
Но откуда эти кокосы могут взяться? Всё дело в плане организации зелёных насаждений, к реализации которого власти подошли весьма необычным образом. Непосредственно вдоль железной дороги посажены плодовые пальмы. Видимо, для создания услаждающего взор пассажиров пейзажа. В основном деревья декоративные, но плоды зреют регулярно, как регулярно валятся и на поезда.
Вместе с бананами, которые никто не собирает: план озеленения подразумевал использование кормовых сортов. Поэтому сбором плодов никто не озадачивается.
Траектория падения кокосовых орехов и бананов нередко совпадает с траекторией движения поездов. И первыми под удар попадают стёкла локомотива. Для защиты которых транспортный департамент на них, а также головных вагонах дизельных и электропоездов распорядился установить специальные защитные решётки.
Причём, как признались сами транспортники, для обеспечения дополнительной прочности металл ещё и закалили. Возможно, отчасти такая предусмотрительность возымела обратное действие: вместо того, чтобы отскакивать от прутьев, плоды благополучно разрезаются ими, как масло ножом, и оседают на стекле. А машинистам потом приходится вручную выковыривать это фруктовое крошево.
Изначально защиту делали из стальных прутьев без термообработки стали. И кокосы действительно отскакивали, как мячики. Но из-за силы удара деформировали решётки.
В результате их стали устанавливать даже на дизель-электрические поезда, в том числе скоростные, которые движутся со скоростью 120-160 км/ч. Без решётки состав, на пути следования которого будут пальмы, просто не выпустят. Перед рейсом локомотивная бригада внимательно проверяет целостность решётки, поскольку на такой скорости орех весом около килограмма уже представляет нешуточную угрозу.
Поэтому решёткам на египетских локомотивах удивляться не стоит: они действительно для защиты, но не от лихих граждан, а от орехов и бананов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось109
Что за школота это писала? Бананы не растут на пальмах. От слова "вообще". Растения, где произрастают бананы называют "банановым деревом". Хотя если быть точнее это никакое не дерево а трава
Вырубки вокруг путей нет.
Составы от упавших стволов деревьев не сходят.
Может все же не совпадает, а пересекается?
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Тогда уж "от кокосов".