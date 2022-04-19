FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6841 пост • 762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Решётка на окнах локомотива: зачем египтяне оборудуют свои поезда такой дополнительной защитой?

Решётка на окнах локомотива: зачем египтяне оборудуют свои поезда такой дополнительной защитой? (8 фото)

Автор:
19 апреля 2022 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   поезда   познавательно   решётки   фото   
10586
8

Те, кто отдыхал в Египте, наверняка заметили, что местные поезда оборудованы надёжными металлическими решётками, установленными поверх обычных стёкол.

Аналогичная система действует и в Индии. Власти объясняют эту меру предосторожности спецификой менталитета местного населения: дескать, граждане могут сломать и разбить даже стёкла в кабине машиниста.

×
×

Но Египет и Индия совершенно разные по уровню жизни страны. К тому же в других развитых государствах нет такой практики.

В чём же тогда дело, если египтяне – законопослушные граждане, бережно относящиеся к государственному имуществу и точно не планирующие его порчу?

Несмотря на радушие и доброжелательное отношение к туристам, работники железной дороги почему-то не слишком словоохотливы, когда их спрашивают о назначении решёток.

Словно чего-то стесняются. И, по их собственному признанию, устают извлекать из-под решёток кокосы.

Но откуда эти кокосы могут взяться? Всё дело в плане организации зелёных насаждений, к реализации которого власти подошли весьма необычным образом. Непосредственно вдоль железной дороги посажены плодовые пальмы. Видимо, для создания услаждающего взор пассажиров пейзажа. В основном деревья декоративные, но плоды зреют регулярно, как регулярно валятся и на поезда.

Вместе с бананами, которые никто не собирает: план озеленения подразумевал использование кормовых сортов. Поэтому сбором плодов никто не озадачивается.

Траектория падения кокосовых орехов и бананов нередко совпадает с траекторией движения поездов. И первыми под удар попадают стёкла локомотива. Для защиты которых транспортный департамент на них, а также головных вагонах дизельных и электропоездов распорядился установить специальные защитные решётки.

Причём, как признались сами транспортники, для обеспечения дополнительной прочности металл ещё и закалили. Возможно, отчасти такая предусмотрительность возымела обратное действие: вместо того, чтобы отскакивать от прутьев, плоды благополучно разрезаются ими, как масло ножом, и оседают на стекле. А машинистам потом приходится вручную выковыривать это фруктовое крошево.

Изначально защиту делали из стальных прутьев без термообработки стали. И кокосы действительно отскакивали, как мячики. Но из-за силы удара деформировали решётки.

В результате их стали устанавливать даже на дизель-электрические поезда, в том числе скоростные, которые движутся со скоростью 120-160 км/ч. Без решётки состав, на пути следования которого будут пальмы, просто не выпустят. Перед рейсом локомотивная бригада внимательно проверяет целостность решётки, поскольку на такой скорости орех весом около килограмма уже представляет нешуточную угрозу.

Поэтому решёткам на египетских локомотивах удивляться не стоит: они действительно для защиты, но не от лихих граждан, а от орехов и бананов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   интересно   поезда   познавательно   решётки   фото   
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
ACU900 4 часа назад
"Вдоль путей произрастают также и банановые пальмы".
Что за школота это писала? Бананы не растут на пальмах. От слова "вообще". Растения, где произрастают бананы называют "банановым деревом". Хотя если быть точнее это никакое не дерево а трава

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
23k
Bar0 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 2 часа назад
Странно это все.
Вырубки вокруг путей нет.
Составы от упавших стволов деревьев не сходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 2 часа назад
В Австралии так называемые "Roo Bar", по нашему кенгурятник, тоже не для красоты на машины ставят, а чтобы "ласточку" свою от повреждений защитить если кенгуру на дорогу внезапно выскочит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Фрэнд 2 часа назад
Папуасы и в Африке папуасы. Сварить и прихерачить к поезду решётки мозгов хватило, а сделать их откидными для удобства чистки - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Юрий 2 часа назад
Египетская сила! Никогда бы не подумал. А ведь и правда, на скорости кокос может дел натворить, да и ствол падающей пальмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−15
9k
БарНалей 3 часа назад
"траектория их полёта с дерева на землю иногда совпадает с траекторией движения поезда"
Может все же не совпадает, а пересекается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
БарНалей 3 часа назад
"Здесь практически все говорят на арабском, так что с коммуникацией проблем не было"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
оп 3 часа назад
Лобовые стёкла защищают, а фары почему-то нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Andrews32 3 часа назад
Те, кто придумал сажать пальмы вдоль путей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 3 часа назад
Мне кажется можно было просто написать "для кокосов" и избежать столь длинного текста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1287120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Опасность бешенства: почему медицина не может победить этот вирус?
2
85
Опасность бешенства: почему медицина не может победить этот вирус?
Эксперты назвали отличия современного батона от советского
2
187
Эксперты назвали отличия современного батона от советского
Набирающие популярность в сообществах
Что это за вещи?
0
2
Что это за вещи?
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
2
6
Стоимость раба: сколько стоила человеческая жизнь в Древнем Риме
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщины и меркантильность
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#автомобили#Россия#фотографии#новости#подборка#дтп#забавно
#фото#интересно#факты#картинки#Ватермарк#СССР#Приколы#интересное#Украина#комментарии
#прикол#в мире#люди#автомир#Разное#милота#США#аварии#страна#сарказм
Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия Какие вопросы, такие ответы: веселые переписки от гениев остроумия Изобретения, которые были созданы детьми Изобретения, которые были созданы детьми Почему и для чего светлячки светятся? Почему и для чего светлячки светятся? Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом Удивительные растения с необычными названиями Удивительные растения с необычными названиями

На что жалуетесь?

Вернуться