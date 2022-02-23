Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом

Любопытство – двигатель прогресса. И благодаря ему можно значительно пополнить багаж знаний, используя не только такие очевидные инструменты как книги, статьи и интернет-ресурсы.

Крепости и замки

На этой карте Европы отмечены места расположения старинных замков. Отдельное место занимает замок Бран в Румынии – резиденция валашского правителя Влада Цепеша, ставшего прототипом Дракулы.