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Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом

Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом (11 фото)

Автор:
23 февраля 2022 09:07
Сообщество : Уголок картографа
Метки: в мире   интересно   карта   познавательно   факты   фото   
7057
11

Карта – предсказуемое отображение географической действительности. Но с ними не все так просто и однозначно, поскольку некоторые карты способны дать ответы на совершенно неожиданные вопросы.

Любопытство – двигатель прогресса. И благодаря ему можно значительно пополнить багаж знаний, используя не только такие очевидные инструменты как книги, статьи и интернет-ресурсы.

Крепости и замки

На этой карте Европы отмечены места расположения старинных замков. Отдельное место занимает замок Бран в Румынии – резиденция валашского правителя Влада Цепеша, ставшего прототипом Дракулы.

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Вкусно и еще вкуснее

Казалось бы, мясо – это просто еда. Но есть специальная карта, демонстрирующая, в каких частях Европы тот или иной его вид пользуется большей или меньшей популярностью.

Стороны дороги для передвижения транспортных средств

В мире отсутствует единая сторона движения транспорта. И эта карта – наглядное тому доказательство. Синий цвет на ней – это страны с правосторонним движением, а оранжевым выделены территории, где действует левосторонняя схема.

Спор из-за масла

Данные этой карты отражают статистику по числу любителей сливочного и оливкового масла. Как видно по цвету, вторые в очевидном меньшинстве.

Будоражащие воображение фото Европы

Фотографии сделаны с разницей в 18 лет – в 1992 и 2010 году. Они наглядно демонстрируют, насколько сильно повысился за это время уровень светового загрязнения.

Начало учебного года

Как видно, в этом вопросе тоже нет единства. Иначе такой карты просто не существовало бы.

Рекорды температурных аномалий

На карте можно увидеть максимально низкую температуру, зафиксированную в той или иной стране.

«Камень-ножницы-бумага»

Оказывается, в разных регионах нашей страны во время нехитрой игры игроки произносят разные слова. Вывод сделал интернет-пользователь после проведения в Сети соответствующего опроса.

Территории, где лимон – это не лимон

Оказывается лимон – это не только фрукт или цитрус. Но еще и цитрон. И это официальное название используют жители довольно большого количества стран.

Карта для тех, кто не ищет легких путей

Точнее, коротких, поскольку благодаря этой карте любители долгих поездок могут выбрать действительно предпочтительный для себя маршрут. На поезде можно выехать из Лагоса (Португалия) и добраться до Сингапура. Протяженность пути составляет 18650 километров.

А какая из карт показалась вам особенно необычной и интересной?

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Метки: в мире   интересно   карта   познавательно   факты   фото   
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9  комментариев
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24k
Очевидное-Невероятное 5 часов назад
этим картинкам уже больше 10 лет, неужели ничего посвежее для перепостов найти нельзя???
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−4
fato46 14 минут назад
vp-tennis.com - Реально крутой сайт
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138
Павел Емцов Час назад
Сравнивать оливковое масло и сливочное, особенно на завтрак...)

- Ты какое масло на завтрак предпочитаешь?
- Оливковое.
- Молодец.
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7k
Elena Ki Час назад
Албанцы выпендрились - предпочли говядину. Ага. Жрут свинину и баранину, откуда там в горах коровы? Подстилки муслимские...
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3k
олег 3 часа назад
Открыл для себя, что, оказывается, Беларуси лимон правильно было называть цитроном... Вся прожитая белорусом в Беларуси жизнь--нафиг...(#Привычное наше"Ёп-ТА...") Как жить жальше?
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5k
Джордж. Вашингтон. 3 часа назад
А разве у нас не сентябрь?
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6k
hairov 3 часа назад
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330k
Booharik 5 часов назад
Очень редко попадается карта сухопутного путешествия от Мыса Доброй Надежды до посёлка Уэлен на Чукотке. Самый длинный сухопутный маршрут путешествия.
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