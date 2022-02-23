Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом

Карта – предсказуемое отображение географической действительности. Но с ними не все так просто и однозначно, поскольку некоторые карты способны дать ответы на совершенно неожиданные вопросы.
Любопытство – двигатель прогресса. И благодаря ему можно значительно пополнить багаж знаний, используя не только такие очевидные инструменты как книги, статьи и интернет-ресурсы.
Крепости и замки
На этой карте Европы отмечены места расположения старинных замков. Отдельное место занимает замок Бран в Румынии – резиденция валашского правителя Влада Цепеша, ставшего прототипом Дракулы.
Вкусно и еще вкуснее
Казалось бы, мясо – это просто еда. Но есть специальная карта, демонстрирующая, в каких частях Европы тот или иной его вид пользуется большей или меньшей популярностью.
Стороны дороги для передвижения транспортных средств
В мире отсутствует единая сторона движения транспорта. И эта карта – наглядное тому доказательство. Синий цвет на ней – это страны с правосторонним движением, а оранжевым выделены территории, где действует левосторонняя схема.
Спор из-за масла
Данные этой карты отражают статистику по числу любителей сливочного и оливкового масла. Как видно по цвету, вторые в очевидном меньшинстве.
Будоражащие воображение фото Европы
Фотографии сделаны с разницей в 18 лет – в 1992 и 2010 году. Они наглядно демонстрируют, насколько сильно повысился за это время уровень светового загрязнения.
Начало учебного года
Как видно, в этом вопросе тоже нет единства. Иначе такой карты просто не существовало бы.
Рекорды температурных аномалий
На карте можно увидеть максимально низкую температуру, зафиксированную в той или иной стране.
«Камень-ножницы-бумага»
Оказывается, в разных регионах нашей страны во время нехитрой игры игроки произносят разные слова. Вывод сделал интернет-пользователь после проведения в Сети соответствующего опроса.
Территории, где лимон – это не лимон
Оказывается лимон – это не только фрукт или цитрус. Но еще и цитрон. И это официальное название используют жители довольно большого количества стран.
Карта для тех, кто не ищет легких путей
Точнее, коротких, поскольку благодаря этой карте любители долгих поездок могут выбрать действительно предпочтительный для себя маршрут. На поезде можно выехать из Лагоса (Португалия) и добраться до Сингапура. Протяженность пути составляет 18650 километров.
А какая из карт показалась вам особенно необычной и интересной?
Источник:
- Кто из гениев перестал есть в конце жизни и 7 других невообразимых фактов
- 16 карт, которые покажут мир с другой стороны
- «Спуск дьявола»: кто и зачем соорудил гигантскую американскую горку в Юте
- Загадочные зелёные круги посреди пустыни
- Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века?
Понравилось62
- Ты какое масло на завтрак предпочитаешь?
- Оливковое.
- Молодец.