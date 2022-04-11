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16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов

16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов (17 фото)

Автор:
11 апреля 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: process   в мире   вещи   интересно   любопытно   познавательно   удивительно   фото   
947
17

Предлагаю для вас ряд снимков, которые продемонстрируют, что будет, если телефон завибрирует во время съёмки, как деревья растут прямо на стенах, и ещё много чего интересного. Наслаждайтесь!

Наблюдая за окружающей действительностью, можно заметить множество любопытных процессов. Некоторые из них протекают прямо у тебя на глазах, а какие-то уже произошли, и их результат не менее занимателен.


Как тает снег на крыше сарая

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Мой телефон завибрировал во время съёмки, и вот что получилось

Солнце, отражающееся в моём боковом зеркале, растопило иней на окне

Дерево растёт прямо на стене

Труба в моей ванной почему-то светится оранжевым

Сегодня я увидел круглую радугу

Вода кипит вокруг колбасы, а внутри — нет

Свеча несколько недель медленно гнётся из-за жары и солнечного света

Моя курица снесла странное яйцо

Краснокочанная капуста, которую я забыл в холодильнике, снова выросла из гниющей плесени

Мои куры приветствуют меня, когда я приезжаю домой с работы

Множество следов ногтей на ручке кресла стоматолога

Вот что бывает, когда очень страшно!


Когда одну и ту же плёнку случайно используют дважды

Мой брат нашёл на пляже пулю 50-го калибра, поглощённую кораллом

У меня в ванной солевая лампа, и на ней начал расти сталактит

Есть ручей, который протекает прямо под моим домом

А какие любопытные процессы доводилось наблюдать вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: process   в мире   вещи   интересно   любопытно   познавательно   удивительно   фото   
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10  комментариев
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363
HalloFreeSpace Час назад
Да черт с ней с колбасой , что у него с ногами ?
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1k
perekrestok 16 минут назад
Романтический вечер не удался.
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17k
speaktr-st 17 минут назад
А с ногами что?
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Walther Полчаса назад
Ну, со светящейся трубой, как раз все ясно...
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12k
Eltiftel Полчаса назад
крайне любопытный процесс, это когда продукты дорожают вслед за долларом, не не дешевеют когда доллар падает
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14k
куджо Час назад
с сосиской все понятно кроме ног автора.....
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10k
Мистер Фикс Час назад
Это не радуга.
Эффект называется гало. Достаточно распространенное явление.
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