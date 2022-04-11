16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов

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Предлагаю для вас ряд снимков, которые продемонстрируют, что будет, если телефон завибрирует во время съёмки, как деревья растут прямо на стенах, и ещё много чего интересного. Наслаждайтесь!
Наблюдая за окружающей действительностью, можно заметить множество любопытных процессов. Некоторые из них протекают прямо у тебя на глазах, а какие-то уже произошли, и их результат не менее занимателен.
Как тает снег на крыше сарая
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Мой телефон завибрировал во время съёмки, и вот что получилось
Солнце, отражающееся в моём боковом зеркале, растопило иней на окне
Дерево растёт прямо на стене
Труба в моей ванной почему-то светится оранжевым
Сегодня я увидел круглую радугу
Вода кипит вокруг колбасы, а внутри — нет
Свеча несколько недель медленно гнётся из-за жары и солнечного света
Моя курица снесла странное яйцо
Краснокочанная капуста, которую я забыл в холодильнике, снова выросла из гниющей плесени
Мои куры приветствуют меня, когда я приезжаю домой с работы
Множество следов ногтей на ручке кресла стоматолога
Вот что бывает, когда очень страшно!
Когда одну и ту же плёнку случайно используют дважды
Мой брат нашёл на пляже пулю 50-го калибра, поглощённую кораллом
У меня в ванной солевая лампа, и на ней начал расти сталактит
Есть ручей, который протекает прямо под моим домом
А какие любопытные процессы доводилось наблюдать вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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