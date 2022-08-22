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Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"

Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"

Автор:
22 августа 2022 17:42
Метки: актеры   интересное   кино   режиссеры   советское кино   сценаристы   съемки   
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Премьера всенародно любимого фильма "Москва слезам не верит" состоялась в 1979 году. У режиссёра просто не было шанса хоть чуть понизить планку и снять среднее кино. Ведь злые языки только и ждали повода сказать, что "Оскар" за "Москву" был случайностью.

Источник:

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Метки: актеры   интересное   кино   режиссеры   советское кино   сценаристы   съемки   
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13  комментариев
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28k
Макарыч 2 часа назад
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"?
Да захотел и снял!
Потому что режиссер!
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10k
wild cat 13 минут назад
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"Посмотреть
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Все глаза в мясо, пока прочитал.
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889
Сергей Час назад
Бесконечно можно пересматривать!!!!
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8
Andre Час назад
Спасибо Меньшову за хороший и душевный фильм!Классика!
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5k
sedoisever 2 часа назад
До некоторых из народа цитаты похоже не долетели... Не "кикимора, я не понимаю", а "кикимор я не понимаю".
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