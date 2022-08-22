Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"?

Меньшов придумал сюжет нового фильма после того, как увидел спектакль под названием "Любовь и голуби", который шёл в "Современнике" по одноимённой пьесе актёра Омского театра драма Владимира Гуркина.

"То, что я оказался в "Современнике" на премьере комедийного спектакля - это чистая случайность, и одновременно закономерность, - вспоминал Меньшов. - Постановка была абсолютно не в духе "Современника", но именно она позволила мне прозреть и прийти к выводу, что я методологически неправильно выбираю материал".