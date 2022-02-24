Награды Шарапова, которые вызывали у фронтовиков недоумение

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Мало кто не видел фильм "Место встречи изменить нельзя". И в одном из эпизодов Володя Шарапов приходит на мероприятие, посвященное Октябрьской революции, весь увешанный фронтовыми наградами.
В книге и фильме награды не совпадают. Как же так вышло, что разведчика в киноверсии так обделили наградами? Кажется, что вместо перечисленных в книге, повесили те, что были в наличии у реквизитора.
Киноверсия
У Шарапова мы видим медали "За освобождение Праги" и "За оборону Ленинграда". Первое отличие книги - это наличие у героя одного только ордена Отечественной войны (в книге было два). И то же самое вышло и с Красной звездой, да, в общем, и медали не те. Получается, что он побывал почти на всех войнах, а реквизиторы просто нашли максимально подходящие награды, результат особенно никого не беспокоил.
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В Польше не существует награды "За храбрость", там есть награда, которая называется "Крест храбрых".
По роману вышла нескладно с польскими наградами. По роману у Шарапова были медаль и польский крест "Виртути Милитари".
И в фильме она выглядит не так как должна.
Лента правильная, но на нее повесили польскую награду послевоенных времен - орден третьей степени "Крест заслуги"
Лента правильная, но на нее повесили польскую награду послевоенных времен - орден третьей степени "Крест заслуги"
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