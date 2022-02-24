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Награды Шарапова, которые вызывали у фронтовиков недоумение

Награды Шарапова, которые вызывали у фронтовиков недоумение (6 фото)

Автор:
24 февраля 2022 16:06
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   кино   киноляпы   режиссеры   советское кино   съемки   
3148
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Мало кто не видел фильм "Место встречи изменить нельзя". И в одном из эпизодов Володя Шарапов приходит на мероприятие, посвященное Октябрьской революции, весь увешанный фронтовыми наградами.
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Метки: актеры   кино   киноляпы   режиссеры   советское кино   съемки   
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2  комментария
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6k
a_komolow 39 минут назад
Что реквизиторы нашли, то и нашли!
Проблему века ТС устраивает

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7k
Trenzel2003 22 минуты назад
Иногда нужно обратиться к специалисту. Но спец стоит денег. Вот и получаются ляпы. А иногда, просто лень.
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