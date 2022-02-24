Награды Шарапова, которые вызывали у фронтовиков недоумение

У Шарапова мы видим медали "За освобождение Праги" и "За оборону Ленинграда". Первое отличие книги - это наличие у героя одного только ордена Отечественной войны (в книге было два). И то же самое вышло и с Красной звездой, да, в общем, и медали не те. Получается, что он побывал почти на всех войнах, а реквизиторы просто нашли максимально подходящие награды, результат особенно никого не беспокоил.