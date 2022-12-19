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Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"

Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"

Автор:
19 декабря 2022 17:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   военные фильмы   интересное   кино   режиссеры   советское кино   
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В 1973 году вышла одна из лучших военных драм. Режиссёром выступил Леонид Быков. Картина стала по-настоящему народной, а песни поют и помнят до сих пор.

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Метки: актеры   военные фильмы   интересное   кино   режиссеры   советское кино   
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5  комментариев
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90
ruslan d 2 часа назад
шикарный фильм , и в цвете тоже огонь )))
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Андрей 53 минуты назад
А как же Макарыч? Делать пост о фильме "В бой идут одни старики" и не упомянуть о Макарыче...
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