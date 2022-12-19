Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"

У главного героя был настоящий прототип - Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза. В его эскадрилье из 14 лётчиков 11 были Героями. Асы были известны не только своей безбашенной храбростью, но и музыкальными талантами. Они все очень любили музыку, особенно Леонида Утёсова. А на их выступления приходили посмотреть и пехота, и танкисты. В первое время Попков, ставший прототипом любимого Кузнечика, в основном дежурил, хоть и рвался воевать. Во время внезапного налёта врага он был один и не растерявшись дал противнику отпор, за что его перевели в почётный статус "старика".