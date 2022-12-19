Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"

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В 1973 году вышла одна из лучших военных драм. Режиссёром выступил Леонид Быков. Картина стала по-настоящему народной, а песни поют и помнят до сих пор.
Быков сам написал сценарий, сам поставил и сам же сыграл в фильме главную роль - Маэстро, командира "поющей эскадрильи".
У главного героя был настоящий прототип - Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза. В его эскадрилье из 14 лётчиков 11 были Героями. Асы были известны не только своей безбашенной храбростью, но и музыкальными талантами. Они все очень любили музыку, особенно Леонида Утёсова. А на их выступления приходили посмотреть и пехота, и танкисты. В первое время Попков, ставший прототипом любимого Кузнечика, в основном дежурил, хоть и рвался воевать. Во время внезапного налёта врага он был один и не растерявшись дал противнику отпор, за что его перевели в почётный статус "старика".
При написании сценария Быков внимательно изучил воспоминания лётчиков-ветеранов и поэтому картина получилась такой убедительной и точной. Многие детали фильма - это не выдумка, а реальные фронтовые истории. К примеру, ноты на самолёте Маэстро - на самолёте с изображением нот летал Герой Советского Союза, штурмовик Василий Емельяненко.
Печальная любовная история Ромео и Маши - это собирательный образ многих влюблённых пар в военные годы. Но есть критики, которые считают, что основными вдохновителями стали Надежда Попова и Семён Харламов. Они совершили больше 700 боевых вылетов и поженились весной 1945 года. Они прожили долгую и счастливую жизнь, воспитав сына. Трагическая развязка была подсказана Леониду Быкову, скорее всего, историей лётчика из Узбекистана и русской девушки - они оба погибли, как и герои кино.
"В бой идут одни старики" отличается от множества военных картин музыкальностью и особым добродушным юмором, который был главной чертой самого Леонида Быкова. Ну а визитной карточкой фильма стала "Смуглянка".
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