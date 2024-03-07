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Почему взрослые японцы надевают подгузник?

Почему взрослые японцы надевают подгузник?

Автор:
07 марта 2024 08:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Странные   в мире   люди   подгузник   фото   японцы   
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Первая ассоциация со словом «подгузник» - это милый щекастый малыш, как в рекламе. Если же копнуть дальше, то подгузники могут носить пожилые люди, либо по медицинским показаниям. А кто же ещё? Иных вариантов нет — скажите Вы. Но жители Японии готовы доказать обратное. Ведь японцы не были бы японцами, если бы не смогли нас удивить.

А теперь обо всем по порядку. По последним статистическим данным в Японии количество продаваемых подгузников для взрослых растет с каждым днём. А по проведенному исследованию покупают их в основном девушки. И, предвкушая ваш вопрос, нет они не больны.

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У них просто нет времени. Именно нехватка времени заставила этих красоток носить подгузники, при чем делают они это с радостью и по собственному желанию.

Такое поведение связано с тем, что японцы - жуткие карьеристы. Они готовы на многое лишь бы получить работу, ведь претендентов на место очень много. Да, и ещё значительную роль играет тот факт, что мужчинам легче получить желаемое место. Во-первых, нет рисков уйти в отпуск по уходу за ребёнком. Во-вторых, они меньше берут больничный. А в-третьих, физиологическое состояние мужчин устроено так, что они реже посещают уборную. Да, ничего смешного. Ведь время - деньги. А вы его проводите совсем не на рабочем месте.

И если на первые два пункта девушки повлиять не в состоянии, то они решили проблему с третьим. Для того чтоб получить желаемую должность необходимо сократить время отсутствия на своем рабочем месте по физиологической нужде и использовать подгузник. Такой способ позволяет повысить свою эффективность и работать без перерыва до обеда, и с обеда до конца рабочего дня. Вопрос: это связано с тем, что есть им все же хочется, и они не решили ещё вопрос с питанием, или что подгузник через время все-таки надо менять.

Также, как и работать, японцы любят хорошенько отдохнуть и снять стресс после тяжелого трудового дня. И делают они это в баре, употребляя не малое количество алкоголя. Поэтому для избежание ситуации: выпил лишнего - проснулся в собственных фекалиях, тоже стали носить подгузник. А что удобно. Можно по-настоящему отдохнуть и не думать о пустяках.

Также было замечено, что подгузник защищает девушек от сексуальных приставаний или насилия. Это связано с тем, что такая деталь отбивает желание у противоположного пола. Представьте: Вы рассчитываете на кружевное белье, а тут одноразовый огромный подгузник. У Вас в голове возникает образ старухи-процентщицы, а не милой красотки.

И что мы все о женщинах, неужели мужчинам подгузники совсем не нужны? Ответ прост: нужны. У них тоже высокая конкуренция между собой, и они были бы не прочь использовать «женский» метод. Но из-за своего строения тела им неудобно справлять нужду таким способом. Поэтому на данный момент компании, выпускающие подгузники, стали делать их отдельно для женщин, отдельно для мужчин, подстраиваясь под строение каждого. А что и людям хорошо, и спрос есть, и прибыль растёт.

А вы бы использовали такой способ повышения своей производительности? Станет ли тренд распространяться на весь мир? И опасно ли это для здоровья?

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Метки: Странные   в мире   люди   подгузник   фото   японцы   
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Горожанин Час назад
Япония - страна развитого феодализма, где есть феодалы во главе с императором и феодально зависимые люди-рабы в памперсах.
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