Почему взрослые японцы надевают подгузник?

И если на первые два пункта девушки повлиять не в состоянии, то они решили проблему с третьим. Для того чтоб получить желаемую должность необходимо сократить время отсутствия на своем рабочем месте по физиологической нужде и использовать подгузник. Такой способ позволяет повысить свою эффективность и работать без перерыва до обеда, и с обеда до конца рабочего дня. Вопрос: это связано с тем, что есть им все же хочется, и они не решили ещё вопрос с питанием, или что подгузник через время все-таки надо менять.