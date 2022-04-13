Датчанин 6 лет фотографировал цыган 21 века в разных странах, показывая их жизнь такой, как она есть

Обратная же сторона этой картинки — это липкий стереотип, посвящённый преступности и бедности. И где-то между этих двух крайностей таится истина.

Датский фотограф Йоаким Эскильдсен вместе со своей подругой писательницей Сией Ринне 6 лет ездил по всему миру, чтобы создать проект «Цыганские путешествия» и показать реальную жизнь кочевого сообщества. Снимки по праву можно назвать невероятно атмосферными. Не каждый день удаётся заглянуть под полог цыганской жизни!

Финляндия, Киркконумми