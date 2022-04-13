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Датчанин 6 лет фотографировал цыган 21 века в разных странах, показывая их жизнь такой, как она есть

Датчанин 6 лет фотографировал цыган 21 века в разных странах, показывая их жизнь такой, как она есть (20 фото)

Автор:
13 апреля 2022 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   люди   народ   табор   фото   цыган   
728
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Ай, ромалэ, ай, чавалэ! Да и весь честной народ! Цыганская кочевая жизнь окружена флёром дорожной романтики, страсти и топотом копыт (от которых пыль по полю летит) не без помощи кинематографических образов.

Обратная же сторона этой картинки — это липкий стереотип, посвящённый преступности и бедности. И где-то между этих двух крайностей таится истина.


Датский фотограф Йоаким Эскильдсен вместе со своей подругой писательницей Сией Ринне 6 лет ездил по всему миру, чтобы создать проект «Цыганские путешествия» и показать реальную жизнь кочевого сообщества. Снимки по праву можно назвать невероятно атмосферными. Не каждый день удаётся заглянуть под полог цыганской жизни!


Финляндия, Киркконумми

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Франция, Сент-Мари-де-ла-Мер

Россия, Водстрой

Греция, Верия

Венгрия, Хевешараньош

Индия, Кануд

В общей сложности, съемки проекта заняли 6 лет. Фотограф и его подруга объездили без малого семь разных стран. В каждой общине Йоаким и Сия старались провести как можно больше времени, чтобы углубиться в быт и проблемы цыган.


Румыния, Тырнэвени

Франция, Фрепийон

Финляндия, Вантаа

Россия, Обухово

Румыния, Штефэнешти

В некоторые общины фотограф попадал легко, просто постучав в дом. Например, в Венгрии фотограф с подругой прожили 4 месяца у пожилой цыганки по имени Магда. Но в некоторые таборы без помощи проводника и переводчика было не попасть.


Венгрия


Греция, Неа-Зои


Россия, Краснодар


Румыния, Хэрэнглаб


Нас очень часто спрашивают, почему мы выбрали такую тему. Не знаю. Когда мы начали, когда только познакомились с цыганами, с их жизнью, когда начали снимать — остановиться уже было невозможно. Чем ближе мы узнавали наших героев, тем больше любили.


Финляндия


Индия


Россия, Лесково


Венгрия, Тулча


Как говорит фотограф, все получившиеся сюжеты — чистая случайность и стечение обстоятельств. Невозможно было спланировать и угадать, насколько близко подпустит к себе тот или иной персонаж.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   в мире   люди   народ   табор   фото   цыган   
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8  комментариев
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686
Антон Час назад

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30k
Teodor 6 минут назад
И чего набросились на цыган..? Я знаю даже двух приличных: Будулай и Брэд Питт...
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9k
Maddy8 9 минут назад
Все мы не расисты, пока дело не касается цыган.
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10k
Андрей А Полчаса назад
Делать некуя людям-6 лет гов.но снимать
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3k
Евгений Полчаса назад
ни когда не встречал цыгана который работал бы.
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5k
Sanar 55 минут назад
Совершенно бесполезный народ, урод гитлер был в этом вопросе прав.
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346
Никита Час назад
Фотографировал, чтобы лишний раз доказать какие они мерзкие?
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261
Андрей Понамарев Час назад
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