Датчанин 6 лет фотографировал цыган 21 века в разных странах, показывая их жизнь такой, как она есть

Ай, ромалэ, ай, чавалэ! Да и весь честной народ! Цыганская кочевая жизнь окружена флёром дорожной романтики, страсти и топотом копыт (от которых пыль по полю летит) не без помощи кинематографических образов.
Обратная же сторона этой картинки — это липкий стереотип, посвящённый преступности и бедности. И где-то между этих двух крайностей таится истина.
Датский фотограф Йоаким Эскильдсен вместе со своей подругой писательницей Сией Ринне 6 лет ездил по всему миру, чтобы создать проект «Цыганские путешествия» и показать реальную жизнь кочевого сообщества. Снимки по праву можно назвать невероятно атмосферными. Не каждый день удаётся заглянуть под полог цыганской жизни!
Финляндия, Киркконумми
Франция, Сент-Мари-де-ла-Мер
Россия, Водстрой
Греция, Верия
Венгрия, Хевешараньош
Индия, Кануд
В общей сложности, съемки проекта заняли 6 лет. Фотограф и его подруга объездили без малого семь разных стран. В каждой общине Йоаким и Сия старались провести как можно больше времени, чтобы углубиться в быт и проблемы цыган.
Румыния, Тырнэвени
Франция, Фрепийон
Финляндия, Вантаа
Россия, Обухово
Румыния, Штефэнешти
В некоторые общины фотограф попадал легко, просто постучав в дом. Например, в Венгрии фотограф с подругой прожили 4 месяца у пожилой цыганки по имени Магда. Но в некоторые таборы без помощи проводника и переводчика было не попасть.
Венгрия
Греция, Неа-Зои
Россия, Краснодар
Румыния, Хэрэнглаб
Нас очень часто спрашивают, почему мы выбрали такую тему. Не знаю. Когда мы начали, когда только познакомились с цыганами, с их жизнью, когда начали снимать — остановиться уже было невозможно. Чем ближе мы узнавали наших героев, тем больше любили.
Финляндия
Индия
Россия, Лесково
Венгрия, Тулча
Как говорит фотограф, все получившиеся сюжеты — чистая случайность и стечение обстоятельств. Невозможно было спланировать и угадать, насколько близко подпустит к себе тот или иной персонаж.
Источник:
АНТИФИШКИ
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