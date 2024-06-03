И чего Японцы так любят смотреть камням в глаза

И открыли музей камней, на которых всем видятся лица (мне не на всех, некоторые экспонаты я бы выкинула, простите, японцы).

1000 очень нужных камней

Многие дети собирают в детстве коллекцию красивых камушков, а Седзо Хаяма не перестал собирать, даже когда вырос. Он пополнял свою коллекцию камней с лицами на протяжении 50 лет.