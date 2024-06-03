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И чего Японцы так любят смотреть камням в глаза

И чего Японцы так любят смотреть камням в глаза

Автор:
03 июня 2024 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Странные   Япония   в мире   камни   люди   парейдолия   фото   чудики   
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Знаете, что такое парейдолия? Когда в случайных созданных природой чертах и складках мы видим какие-то фигуры или образы. На пригоревшем блинчике получился выжжен котик – вот бытовая парейдолия. А японцы (кто же ещё) возвели ее до музейной степени.

И открыли музей камней, на которых всем видятся лица (мне не на всех, некоторые экспонаты я бы выкинула, простите, японцы).

1000 очень нужных камней

Многие дети собирают в детстве коллекцию красивых камушков, а Седзо Хаяма не перестал собирать, даже когда вырос. Он пополнял свою коллекцию камней с лицами на протяжении 50 лет.

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И когда камней с лицами накопилось достаточно много – открыл музей Чинсекикан, или Зал любопытных камней. Всего в нем более 1700 камней, гордостью своей коллекции он считал булыжник, похожий на Элвиса Пресли.

Расположен музей в городе Сайтама, недалеко от Токио (2 часа езды), и это довольно популярное место для внутреннего туризма. Японцы вообще любят путешествовать внутри страны, а не за границу – им интереснее свои странные музейчики, чем иностранные достопримечательности.

Потому что Седзо понимает, что среднему японцу интересны камни с глазами, а вот иностранцы - нет.

Первое правило музея камней

Всем говорить о музее камней! На самом деле – никогда не применять силу к камню или резец, чтобы сделать его более похожим на лицо.

Вся фишка в том, что камни должны быть первозданно похожими на лица, а не отшлифованными. В этом вся медитативная концепция – показывать то, что подкинула человеку природа.

Лучшая часть – это камни еще без названия. С камнем-пиратом или камнем-Элвисом все ясно, но есть камни без имен. Им можно предлагать меткие названия, на кого они похожи. Такая игра, которая возвращает тебя во времена, когда тебе тоже было восемь лет и ты играл «в это облако похоже на».

Так что со временем тут появились камни Микки Мауса, рыбки Немо, даже Дуэйна Джонсона. Того самого, который Скала – как иронично.

Сейчас Седзо уже умер, за музеем отца присматривают дочь и вдова. Не ясно, собирают ли они с таким же остервенением камни-лица, либо соглашаются принять в дар найденные другими мальчишками в душе «крутые камни».

У меня двойственное ощущение к этому музей. С одной стороны – это очень мило, как музей детства, когда ты находишь камушки с лицами и радуешься. С другой – два часа на дорогу ради такого? Никогда бы не потратила.

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Метки: Странные   Япония   в мире   камни   люди   парейдолия   фото   чудики   
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