И чего Японцы так любят смотреть камням в глаза

Знаете, что такое парейдолия? Когда в случайных созданных природой чертах и складках мы видим какие-то фигуры или образы. На пригоревшем блинчике получился выжжен котик – вот бытовая парейдолия. А японцы (кто же ещё) возвели ее до музейной степени.
И открыли музей камней, на которых всем видятся лица (мне не на всех, некоторые экспонаты я бы выкинула, простите, японцы).
1000 очень нужных камней
Многие дети собирают в детстве коллекцию красивых камушков, а Седзо Хаяма не перестал собирать, даже когда вырос. Он пополнял свою коллекцию камней с лицами на протяжении 50 лет.
И когда камней с лицами накопилось достаточно много – открыл музей Чинсекикан, или Зал любопытных камней. Всего в нем более 1700 камней, гордостью своей коллекции он считал булыжник, похожий на Элвиса Пресли.
Расположен музей в городе Сайтама, недалеко от Токио (2 часа езды), и это довольно популярное место для внутреннего туризма. Японцы вообще любят путешествовать внутри страны, а не за границу – им интереснее свои странные музейчики, чем иностранные достопримечательности.
Потому что Седзо понимает, что среднему японцу интересны камни с глазами, а вот иностранцы - нет.
Первое правило музея камней
Всем говорить о музее камней! На самом деле – никогда не применять силу к камню или резец, чтобы сделать его более похожим на лицо.
Вся фишка в том, что камни должны быть первозданно похожими на лица, а не отшлифованными. В этом вся медитативная концепция – показывать то, что подкинула человеку природа.
Лучшая часть – это камни еще без названия. С камнем-пиратом или камнем-Элвисом все ясно, но есть камни без имен. Им можно предлагать меткие названия, на кого они похожи. Такая игра, которая возвращает тебя во времена, когда тебе тоже было восемь лет и ты играл «в это облако похоже на».
Так что со временем тут появились камни Микки Мауса, рыбки Немо, даже Дуэйна Джонсона. Того самого, который Скала – как иронично.
Сейчас Седзо уже умер, за музеем отца присматривают дочь и вдова. Не ясно, собирают ли они с таким же остервенением камни-лица, либо соглашаются принять в дар найденные другими мальчишками в душе «крутые камни».
У меня двойственное ощущение к этому музей. С одной стороны – это очень мило, как музей детства, когда ты находишь камушки с лицами и радуешься. С другой – два часа на дорогу ради такого? Никогда бы не потратила.
Источник:
- Альянс непопулярных мужчин
- 18 невероятных фото, которые показывают, почему Япония — страна, не похожая ни на одну другую
- 10 реальных людей, выбравших образ жизни, который может показаться странной шуткой
- 60% японцев теперь ненавидят любование сакурой
- Почему в Азии все носят уточек на голове