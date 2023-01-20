Как изменились 17 звёздных канадских актёров и актрис с тех пор, как они впервые снялись в кино

Сегодня мы посмотрим на то, как менялись знаменитые актёры и актрисы, объединённые одной неожиданной чертой — своим канадским происхождением. Канада расположена совсем близко от США и, соответственно, Голливуда, поэтому среди звёзд мирового кино немало представителей этой кленово-хоккейной державы.

В подборку мы взяли тех знаменитых актёров, кто родился в Канаде и имеет канадское гражданство, даже если оно двойное. Сравним их свежие фотографии с кадрами из их первых (или одних из первых) фильмов или сериалов.

Джим Керри (61 год)