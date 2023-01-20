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Как изменились 17 звёздных канадских актёров и актрис с тех пор, как они впервые снялись в кино

Как изменились 17 звёздных канадских актёров и актрис с тех пор, как они впервые снялись в кино

Автор:
20 января 2023 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   знаменитости   канадцы   кино   роль   съеика   тогда и сейчас   фильм   
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Не исключаю, что больше вас удивит не их преображение с годами, а сам факт того, что они — канадцы. Вот и проверим.

Сегодня мы посмотрим на то, как менялись знаменитые актёры и актрисы, объединённые одной неожиданной чертой — своим канадским происхождением. Канада расположена совсем близко от США и, соответственно, Голливуда, поэтому среди звёзд мирового кино немало представителей этой кленово-хоккейной державы.

В подборку мы взяли тех знаменитых актёров, кто родился в Канаде и имеет канадское гражданство, даже если оно двойное. Сравним их свежие фотографии с кадрами из их первых (или одних из первых) фильмов или сериалов.

Джим Керри (61 год)

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Актёр в фильме «Чур, моё!» (1984) и на премьере фильма «Соник 2 в кино» в апреле 2022 года.


Брендан Фрейзер (54 года)

Брендан Фрейзер в фильме «Замороженный калифорниец» (1992) и на вручении премии Critics’ Choice Awards 2023 в января. Кстати, он получил премию как лучший актёр за фильм «Кит». Надеемся, что в этом году он также возьмёт «Оскар» за эту роль.


Рэйчел Макадамс (44 года)

Актриса в фильме «Меня зовут Танино» (2002) и на премьере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в мае 2022 года.


Райан Гослинг (42 года)

Актёр в фильмах «Вспоминая Титанов» (2000) и на премьере фильма «Серый человек» в июле 2022 года.


Райан Рейнольдс (46 лет)

Актёр в фильмах «Обыкновенное волшебство» (1993) и на вручении премии People’s Choice Awards в декабре 2022 года.

Вот так, все известные Райаны — канадцы!


Эванджелин Лилли (43 года)

Актриса в первом сезоне сериала «Остаться в живых» (2004) и на церемонии вручения премии Jhpiego Awards Ceremony в декабре 2022 года.


Майкл Джей Фокс (61 год)

Актёр в фильме «Полуночное безумие» (1980) и на церемонии Governors Awards в ноябре 2022 года, где он получил почётный «Оскар» — премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.


Сет Роген (40 лет)

Актёр на съёмках сериала «Хулиганы и ботаны» (1999) и на церемонии вручения Critics Choice Awards в января 2023 года.


Памела Андерсон (55 лет)

Актриса в сериале «Большой ремонт» (1991-1997) и на прогулке в апреле 2022 года.


Майк Майерс (59 лет)

Актёр в сериале «Маленький бродяга» (1979) и на премьере документального фильма «Если бы эти стены могли петь» в декабре 2022 года.


Анна Пэкуин (40 лет)

Актриса в фильме «Пианино» (1993), за который она получила «Оскар» в возрасте 11 лет, и на премьере фильма «Немного света» в октябре 2022 года.


Киану Ривз (58 лет)

Актёр в сериале «Ночная жара» (1985) и на ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в октябре 2022 года.


Керри-Энн Мосс (55 лет)

Актриса в сериале «Тёмное правосудие» (1991-1993) и на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» в декабре 2021 года.

Кажется, от оков машин могут освободиться только канадцы.


Майкл Сера (34 года)

Актёр в фильме «Меняемся воротами» (1999) и за кулисами телеигры Celebrity Jeopardy! в январе 2023 года.


Финн Вулфард (20 лет)

Актёр в сериале «Сверхъестественное» (2015) и на премьере фильма «Когда ты закончишь спасать мир» в январе 2023 года.


Хейден Кристенсен (41 год)

Актёр в сериале «Семейные страсти» (1993) и на мероприятии Tokyo Comic Con в ноябре 2022 года.


Коби Смолдерс (40 лет)

Актриса в сериале «Veritas: В поисках истины» (2003) и на мероприятии Amazon Freevee’s High School House Party в октябре 2022 года.

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Метки: актеры   знаменитости   канадцы   кино   роль   съеика   тогда и сейчас   фильм   
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Мафусаил Час назад
Половину не знаю....
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Алексей Минуту назад
А Канадские актёры стареют как-то иначе? В чём смысл поста?
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14k
Кот Скрипалей 56 минут назад
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7k
Том Сойер Час назад
Красиво стареть, не прибегая к помощи пластических хирургов - это надо уметь... Не всем это, к сожалению, дано.
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