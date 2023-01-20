Как изменились 17 звёздных канадских актёров и актрис с тех пор, как они впервые снялись в кино

Не исключаю, что больше вас удивит не их преображение с годами, а сам факт того, что они — канадцы. Вот и проверим.
Сегодня мы посмотрим на то, как менялись знаменитые актёры и актрисы, объединённые одной неожиданной чертой — своим канадским происхождением. Канада расположена совсем близко от США и, соответственно, Голливуда, поэтому среди звёзд мирового кино немало представителей этой кленово-хоккейной державы.
В подборку мы взяли тех знаменитых актёров, кто родился в Канаде и имеет канадское гражданство, даже если оно двойное. Сравним их свежие фотографии с кадрами из их первых (или одних из первых) фильмов или сериалов.
Джим Керри (61 год)
Актёр в фильме «Чур, моё!» (1984) и на премьере фильма «Соник 2 в кино» в апреле 2022 года.
Брендан Фрейзер (54 года)
Брендан Фрейзер в фильме «Замороженный калифорниец» (1992) и на вручении премии Critics’ Choice Awards 2023 в января. Кстати, он получил премию как лучший актёр за фильм «Кит». Надеемся, что в этом году он также возьмёт «Оскар» за эту роль.
Рэйчел Макадамс (44 года)
Актриса в фильме «Меня зовут Танино» (2002) и на премьере фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в мае 2022 года.
Райан Гослинг (42 года)
Актёр в фильмах «Вспоминая Титанов» (2000) и на премьере фильма «Серый человек» в июле 2022 года.
Райан Рейнольдс (46 лет)
Актёр в фильмах «Обыкновенное волшебство» (1993) и на вручении премии People’s Choice Awards в декабре 2022 года.
Вот так, все известные Райаны — канадцы!
Эванджелин Лилли (43 года)
Актриса в первом сезоне сериала «Остаться в живых» (2004) и на церемонии вручения премии Jhpiego Awards Ceremony в декабре 2022 года.
Майкл Джей Фокс (61 год)
Актёр в фильме «Полуночное безумие» (1980) и на церемонии Governors Awards в ноябре 2022 года, где он получил почётный «Оскар» — премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в борьбу с болезнью Паркинсона.
Сет Роген (40 лет)
Актёр на съёмках сериала «Хулиганы и ботаны» (1999) и на церемонии вручения Critics Choice Awards в января 2023 года.
Памела Андерсон (55 лет)
Актриса в сериале «Большой ремонт» (1991-1997) и на прогулке в апреле 2022 года.
Майк Майерс (59 лет)
Актёр в сериале «Маленький бродяга» (1979) и на премьере документального фильма «Если бы эти стены могли петь» в декабре 2022 года.
Анна Пэкуин (40 лет)
Актриса в фильме «Пианино» (1993), за который она получила «Оскар» в возрасте 11 лет, и на премьере фильма «Немного света» в октябре 2022 года.
Киану Ривз (58 лет)
Актёр в сериале «Ночная жара» (1985) и на ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в октябре 2022 года.
Керри-Энн Мосс (55 лет)
Актриса в сериале «Тёмное правосудие» (1991-1993) и на премьере фильма «Матрица: Воскрешение» в декабре 2021 года.
Кажется, от оков машин могут освободиться только канадцы.
Майкл Сера (34 года)
Актёр в фильме «Меняемся воротами» (1999) и за кулисами телеигры Celebrity Jeopardy! в январе 2023 года.
Финн Вулфард (20 лет)
Актёр в сериале «Сверхъестественное» (2015) и на премьере фильма «Когда ты закончишь спасать мир» в январе 2023 года.
Хейден Кристенсен (41 год)
Актёр в сериале «Семейные страсти» (1993) и на мероприятии Tokyo Comic Con в ноябре 2022 года.
Коби Смолдерс (40 лет)
Актриса в сериале «Veritas: В поисках истины» (2003) и на мероприятии Amazon Freevee’s High School House Party в октябре 2022 года.
Источник:
- 20 коротких фактов о сериале "Участок"
- А раньше они были идеальной парой: как изменились звезды ромкомов
- За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать
- Как изменились актёры вампирской саги «Сумерки»
- 12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала