Такой успех сериал получил не только из-за действительно интересного сюжета. В первую очередь Зена стала культовой героиней благодаря своему сильному характеру и смелости, которой наградили её создатели. В то время такой персонаж был исключением, редкой находкой для зрителей и зрительниц, привыкших к тому, что женские образы в кино априори являются хрупкими и чрезмерно мягкими.

Предлагаем посмотреть, как изменились персонажи культового сериала спустя почти 30 лет.

Воительница Габриэль — Рене О’Коннор