Представить 90-е без культового сериала тех времён «Зена — королева воинов» невозможно. Этот проект получил невероятную славу в 108 странах мира, от чего даже сами продюсеры шоу пришли в неподдельный восторг.
Такой успех сериал получил не только из-за действительно интересного сюжета. В первую очередь Зена стала культовой героиней благодаря своему сильному характеру и смелости, которой наградили её создатели. В то время такой персонаж был исключением, редкой находкой для зрителей и зрительниц, привыкших к тому, что женские образы в кино априори являются хрупкими и чрезмерно мягкими.
Предлагаем посмотреть, как изменились персонажи культового сериала спустя почти 30 лет.
Воительница Габриэль — Рене О’Коннор
Большинство трюков исполнительница роли Габриэль, Рене О’Коннор, делала самостоятельно. Невероятно, но довольно часто актриса даже не использовала страховочные тросы.
Геракл — Кевин Сорбо
Впервые Зена появилась в сериале «Удивительные странствия Геркулеса», который стартовал 16 января 1995 года. Соло-проект, посвящённый смелой воительнице, вышел несколько позже — 4 сентября 1995 года.
Джоксер — Тед Рэйми
Каллисто — Хадсон Лейк
Ева — Эдриан Уилкинсон
Автолик — Брюс Кэмпбелл
Зена — Люси Лоулесс
Вы знали, что Люси Лоулесс была не самой главной кандидаткой на главную роль? Изначально роль должна была достаться Ванессе Эйнджел. Однако у актрисы появились проблемы со здоровьем. Поэтому сыграть воительницу Зену посчастливилось малоизвестной на тот момент Лоулесс.
Страйф — Джоел Тобек
Купидон — Карл Урбан
Афродита — Александра Тайдингс
Вы знали, что изначально Зена была отрицательным персонажем? Впоследствии героиня исправилась и встала на путь добра.
Вождь кочевников Борайас — Мартон Чокаш
А кто был ваш любимый герой в сериале?
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