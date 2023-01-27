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Как изменились актёры, которые сыграли в легендарном фильме «Титаник» целых 26 лет назад

Как изменились актёры, которые сыграли в легендарном фильме «Титаник» целых 26 лет назад

Автор:
27 января 2023 08:54
Сообщество : Кино
Метки: актеры   возраст   кино   роль   титаник   тогда и сейчас   фильм   
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Когда кто-то начинает вспоминать о фильме «Титаник», слёзы сами наворачиваются на глаза. Неудивительно, ведь фильм является одним из самых романтичных и трогательных в американском кинематографе. Несмотря на то, что в нём описываются трагические события, у многих людей в личном списке он значится одним из самых любимых.

С момента выхода «Титаника» прошло уже 26 лет. С трудом верится, что он вышел в 1997 году. Кажется, что это было буквально вчера. Несмотря на почтенный возраст, киношедевр до сих пор цепляет зрителей и заставляет с замиранием сердца переживать историю любви Роуз и Джека. Давайте же посмотрим, как изменились актёры, подарившие нам эту душещипательную драму.


Джек Доусон — Леонардо Ди Каприо

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Роуз Дьюитт Бьюкейтер — Кейт Уинслет

Оказывается, очаровательную спутницу Джека могла сыграть не Кейт Уинслет. Среди реальных претенденток на роль была звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Также рассматривались актрисы Гвинет Пэлтроу, Габриель Анвар и Клэр Дэйнс.


Маргарет Браун — Кэти Бейтс


Рут, мать Розы — Фрэнсис Фишер


Каледон Хокли, заносчивый жених Розы — Билли Зейн

Съёмки «Титаника» растянулись на 7 долгих месяцев. Большую часть этого времени актёры и съёмочная группа провели в ледяной воде. Кейт Уинслет даже заработала серьёзное переохлаждение, но она всё равно осталась в команде. Вот это сила духа!


Фабрицио, друг Джека — Дэнни Нуччи


Богач Брюс Исмей — Джонатан Хайд


Первый офицер Уильям Мердок — Эван Стюарт


Капитан «Титаника» — Бернард Хилл


Малышка Кора — Александреа Оуэнс-Сарно

Режиссёр Джеймс Кэмерон не планировал включать в фильм песни, но напор композитора Джеймс Хорнера и голос Селин Дион заставил его передумать. Благодаря этому мы смогли услышать замечательную песню «My Heart Will Go On», которая теперь неразрывно связана с фильмом «Титаник».


Архитектор Томас Эндрюс — Виктор Гарбер

Производство фильма началось в 1995 году. В этот период Джеймс Кэмерон решает погрузиться на дно океана, где залегал знаменитый лайнер. Режиссёр хотел быть максимально достоверным в деталях при съёмках картины. Кадры, которые ему удалось снять, появились в фильме, что сделало его ещё более впечатляющим и реалистичным.


Офицер Лоу — Йоан Гриффит

Внучка Роуз, Лиззи Калверт — Сьюзи Эмис

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Метки: актеры   возраст   кино   роль   титаник   тогда и сейчас   фильм   
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31
Maikl 37 минут назад
Мда, время не щадит никого.
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2k
MPEG-8 Полчаса назад
Надо бы пересмотреть фильм в хорошем качестве, а то давно собираюсь.
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Мафусаил Полчаса назад
Сыграли хорошо и озвучка просто в цвет попала! ИМХО конечно...
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