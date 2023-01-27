Как изменились актёры, которые сыграли в легендарном фильме «Титаник» целых 26 лет назад

С момента выхода «Титаника» прошло уже 26 лет. С трудом верится, что он вышел в 1997 году. Кажется, что это было буквально вчера. Несмотря на почтенный возраст, киношедевр до сих пор цепляет зрителей и заставляет с замиранием сердца переживать историю любви Роуз и Джека. Давайте же посмотрим, как изменились актёры, подарившие нам эту душещипательную драму.

Джек Доусон — Леонардо Ди Каприо