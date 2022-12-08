Как преобразились актёры и актрисы популярного бразильского сериала «Клон»

В начале 2000-х бразильская теленовелла «Клон» гремела буквально повсюду. Зрители с жгучим интересом наблюдали за развитием отношений между красавицей Жади и её возлюбленным Лукасом, которым постоянно что-то мешало. Несмотря на то, что телесериал длился всего год, его с невероятным трепетом вспоминают и сегодня. И в этом нет ничего удивительного.

Предлагаем посмотреть фото любимых актёров и оценить, насколько сильно они изменились за прошедшие годы.

Саид (Далтон Виг)