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Как преобразились актёры и актрисы популярного бразильского сериала «Клон»

Как преобразились актёры и актрисы популярного бразильского сериала «Клон»

Автор:
08 декабря 2022 09:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   было стало   кино   клон   сериал   тогда и сейчас   фильм   
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Проект вышел 21 год назад. Тогда он затрагивал крайне важные и щекотливые темы, которые были интересны многим зрителям: особенности мусульманской жизни, запретная любовь, разногласия родителей и детей, а также клонирование. Куда уж тут без него. Сериал показали более чем в 90 странах, и везде он получил высокие оценки.

В начале 2000-х бразильская теленовелла «Клон» гремела буквально повсюду. Зрители с жгучим интересом наблюдали за развитием отношений между красавицей Жади и её возлюбленным Лукасом, которым постоянно что-то мешало. Несмотря на то, что телесериал длился всего год, его с невероятным трепетом вспоминают и сегодня. И в этом нет ничего удивительного.


Предлагаем посмотреть фото любимых актёров и оценить, насколько сильно они изменились за прошедшие годы.


Саид (Далтон Виг)

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Лукас, Диогу, Лео (Мурилу Бенисиу)

Мурилу Бенисиу — настоящий трудяжка, ведь он умудрился сыграть в сериале сразу три роли — близнецов Феррас и самого клона Лео.


Иветти (Вера Фишер)

Сценарий Глории Перес долгое время считается не очень удачным. Режиссёры один за другим отказывались от съёмок сериала (они тогда просто не знали, от чего отказывались). Лишь Жайме Монжардим оценил по достоинству историю Глории и взялся за работу.


Жади (Джованна Антонелли)


Латиффа (Летисия Сабателла)

Сериал «Клон» мог называться совершенно по-другому. Ему примеряли множество названий. Создатели хотели остановиться на вариантах «Второй шанс» и «Начать сначала».


Маиза (Даниэла Эскобар)


Мохаммед (Антониу Каллони)


Хадижа (Карла Диас)


Шанди (Марселлy Новаис)


Назира (Элиане Джардини)

Особенно тяжело было сниматься звёздам, которым достались роли мусульман. Им пришлось полностью погрузиться в незнакомую для себя культуру. Актёры упорно учили язык, отрывки из Корана и пытались воспроизводить мимику, жесты, характерные для людей этого вероисповедания.


Зейн (Лусиану Шафир)


Мел (Дебора Фалабелла )


Алисинья (Кристиана Оливейра)


Рания (Нивея Стелманн)

Сериал снимали не только в Бразилии, но и в Марокко, а также в пустыне Сахаре. Последняя локация далась съёмочной группе крайне тяжело. Из-за высоких температур у актёров портился грим, а техника постоянно выходила из строя.


Рания (Нивея Стелманн)

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Метки: актеры   было стало   кино   клон   сериал   тогда и сейчас   фильм   
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1  комментарий
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Сергей Викторович 11 минут назад
Они вообще стареют????
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