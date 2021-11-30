От комедийной славы до трагической смерти: актеры из фильма «Один дома» спустя 30 лет

Комедийный поворот культового актёра в роли Гарри в «Один дома» стал шоком для многих, ведь всего двумя месяцами ранее он сыграл злобного и жестокого Томми ДеВито (Tommy DeVito) в «Славных парнях», эта роль принесла ему «Оскар».



Тем не менее, Джо снова попробовал свои силы в комедийном жанре, снявшись в «Мой кузен Винни», «Смертельное оружие 3» и сиквеле «Один дома», прежде чем вернуться к своему привычному амплуа в «Казино».



Звезда на некоторое время выпала из поля зрения, прежде чем вернуться, снявшись в фильм Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) «Ирландец» (2019), за эту роль он был номинирован на «Оскар».



Пеши был женат трижды. Первый раз он женился в 1964 году.



С 1988 по 1992 год Джо Пеши был женат на Клаудии Марте Харо (Claudia Haro). У них есть дочь Тиффани. В июле 2007 года тогда ещё 64-летний актёр встречался с 37-летней моделью Энджи Эверхарт (Angie Everhart). Они разорвали отношения в августе 2008 года. Сейчас Пеши 78.