От комедийной славы до трагической смерти: актеры из фильма «Один дома» спустя 30 лет

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Эту семейную комедию сняли в далёком 1990 году, и она актуальна и любима жителями всего мира до сих пор.
Не многие люди ожидали, что фильм о 10-летнем мальчике, сражающемся с двумя неуклюжими грабителями, не только станет невероятно успешным, но и приобретёт статус праздничного продукта, регулярно транслируемого под Рождество и Новый год. Во многом же этому успеху, скажем прямо, лента обязана замечательному актёрскому составу.
Выпущенный в 1990 году, «Один дома» смог собрать только в США и Канаде 285,8 миллиона долларов, кроме того, ещё 190,9 миллиона долларов картина собрала в других странах, и это при скромном бюджете в 18 миллионов долларов.
Выпущенный в 1990 году, «Один дома» смог собрать только в США и Канаде 285,8 миллиона долларов, кроме того, ещё 190,9 миллиона долларов картина собрала в других странах, и это при скромном бюджете в 18 миллионов долларов.
Эта классическая комедия также смогла сделать неизвестного на тот момент ребёнка-актёра Маколея Калкина одной из самых больших звёзд в мире, а его коллегам по съёмочной площадке помогла получить ещё больше ролей в будущем.
Успех фильма привёл к появлению на свет ещё одного сиквела с Маколеем в главной роли и ещё четырех, хотя и менее успешных, фильмов с другими ведущими актёрами.
Теперь же, спустя более 30 лет после выхода оригинальной киноленты, давайте посмотрим, как актёрский состав выглядит сейчас.
Успех фильма привёл к появлению на свет ещё одного сиквела с Маколеем в главной роли и ещё четырех, хотя и менее успешных, фильмов с другими ведущими актёрами.
Теперь же, спустя более 30 лет после выхода оригинальной киноленты, давайте посмотрим, как актёрский состав выглядит сейчас.
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Маколей Калкин (Macaulay Culkin)
После гигантского успеха «Один дома» 10-летний Маколей стал одним из самых востребованных актёров, получив роли в других фильмах, включая «Моя дочь», «Добрый сынок», «Повелитель страниц», «Богатенький Ричи», помимо этого, ему даже удалось поработать на одной съёмочной площадке с Майклом Джексоном (Michael Jackson).
После того, как в 18 лет актёр связал себя узами брака с Рэйчел Майнер (Rachel Miner), с которой он в итоге расстался в 2002 году, актёра на экране начали видеть всё реже. В этот период в течение 8 лет актёр даже успел тайком повстречаться с Милой Кунис (Mila Kunis).
Снова же Маколей оказался в центре внимания в 2017 году, когда он начал встречаться с диснеевской актрисой Брендой Сонг (Brenda Song) — в апреле 2021 года у пары родился сын Дакота (Dakota).
Крайний раз на экране 41-летнего актёра можно было наблюдать в последнем сезоне сериала «Американская история ужасов».
После того, как в 18 лет актёр связал себя узами брака с Рэйчел Майнер (Rachel Miner), с которой он в итоге расстался в 2002 году, актёра на экране начали видеть всё реже. В этот период в течение 8 лет актёр даже успел тайком повстречаться с Милой Кунис (Mila Kunis).
Снова же Маколей оказался в центре внимания в 2017 году, когда он начал встречаться с диснеевской актрисой Брендой Сонг (Brenda Song) — в апреле 2021 года у пары родился сын Дакота (Dakota).
Крайний раз на экране 41-летнего актёра можно было наблюдать в последнем сезоне сериала «Американская история ужасов».
Кэтрин О’Хара (Catherine O’Hara)
Опытная актриса до появления в «Один дома» уже была известна зрителю, так как она на тот момент уже сыграла роли во многих фильмах, в том числе в классическом фильме Майкла Китона (Michael Keaton) «Битлджус».
Однако вскоре после появления в «Один дома» у неё появилось гораздо больше предложений, в том числе она снялась в таких картинах, как «Уайетт Эрп», «Победители шоу», «Страна чудаков» и «Могучий ветер».
Затем Кэтрин получила роль Мойры Роуз (Moira Rose) в получившем признание критиков сериале «Шиттс Крик», который в итоге принёс ей «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом телесериале».
С 1992 года О’Хара замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем (Bo Welch). У супругов есть два сына — Мэтью (род. 1994) и Люк (род. 1997).
Однако вскоре после появления в «Один дома» у неё появилось гораздо больше предложений, в том числе она снялась в таких картинах, как «Уайетт Эрп», «Победители шоу», «Страна чудаков» и «Могучий ветер».
Затем Кэтрин получила роль Мойры Роуз (Moira Rose) в получившем признание критиков сериале «Шиттс Крик», который в итоге принёс ей «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом телесериале».
С 1992 года О’Хара замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем (Bo Welch). У супругов есть два сына — Мэтью (род. 1994) и Люк (род. 1997).
Джо Пеши (Joe» Pesci)
Комедийный поворот культового актёра в роли Гарри в «Один дома» стал шоком для многих, ведь всего двумя месяцами ранее он сыграл злобного и жестокого Томми ДеВито (Tommy DeVito) в «Славных парнях», эта роль принесла ему «Оскар».
Тем не менее, Джо снова попробовал свои силы в комедийном жанре, снявшись в «Мой кузен Винни», «Смертельное оружие 3» и сиквеле «Один дома», прежде чем вернуться к своему привычному амплуа в «Казино».
Звезда на некоторое время выпала из поля зрения, прежде чем вернуться, снявшись в фильм Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) «Ирландец» (2019), за эту роль он был номинирован на «Оскар».
Пеши был женат трижды. Первый раз он женился в 1964 году.
С 1988 по 1992 год Джо Пеши был женат на Клаудии Марте Харо (Claudia Haro). У них есть дочь Тиффани. В июле 2007 года тогда ещё 64-летний актёр встречался с 37-летней моделью Энджи Эверхарт (Angie Everhart). Они разорвали отношения в августе 2008 года. Сейчас Пеши 78.
Тем не менее, Джо снова попробовал свои силы в комедийном жанре, снявшись в «Мой кузен Винни», «Смертельное оружие 3» и сиквеле «Один дома», прежде чем вернуться к своему привычному амплуа в «Казино».
Звезда на некоторое время выпала из поля зрения, прежде чем вернуться, снявшись в фильм Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) «Ирландец» (2019), за эту роль он был номинирован на «Оскар».
Пеши был женат трижды. Первый раз он женился в 1964 году.
С 1988 по 1992 год Джо Пеши был женат на Клаудии Марте Харо (Claudia Haro). У них есть дочь Тиффани. В июле 2007 года тогда ещё 64-летний актёр встречался с 37-летней моделью Энджи Эверхарт (Angie Everhart). Они разорвали отношения в августе 2008 года. Сейчас Пеши 78.
Дэниел Стерн (Daniel Stern)
У Дэниела довольно длинное голливудское резюме, в том числе до 1993 года он был рассказчиком в сериале «Чудесные годы».
После «Один дома» он сыграл множество ролей на большом и маленьком экранах, включая озвучку мультиков «Эй, Арнольд!» и «Гриффины», и роли в сериалах «Трудоголики» и «Энджи Трайбека».
Совсем недавно у него была регулярная роль в сериале Эйди Брайант (Aidy Bryant) «Выскочка».
С 1980 года 64-летний Дэниел женат на Лори Мэйттос (Laure Mattos). У него две дочери, Элла и Софи, и сын Генри.
После «Один дома» он сыграл множество ролей на большом и маленьком экранах, включая озвучку мультиков «Эй, Арнольд!» и «Гриффины», и роли в сериалах «Трудоголики» и «Энджи Трайбека».
Совсем недавно у него была регулярная роль в сериале Эйди Брайант (Aidy Bryant) «Выскочка».
С 1980 года 64-летний Дэниел женат на Лори Мэйттос (Laure Mattos). У него две дочери, Элла и Софи, и сын Генри.
Киран Калкин (Kieran Culkin)
После появления в «Один дома», младший брат Маколея продолжил сниматься и появился в ряде других известных фильмов, включая «Отец невесты», «Отец невесты 2», «Это всё она», «Правила виноделов» и «Игби идёт ко дну».
Сейчас Киран снимается в популярном сериале HBO «Наследники», за который он был номинирован на различные награды.
Также недавно 39-летний актёр стал ведущим популярного в США шоу SNL («Saturday Night Live»).
Сейчас Киран снимается в популярном сериале HBO «Наследники», за который он был номинирован на различные награды.
Также недавно 39-летний актёр стал ведущим популярного в США шоу SNL («Saturday Night Live»).
Джон Херд (John Heard)
У Джона было неплохое резюме до семейного фильма 1990 года, но после того, как он в нём снялся, оно стало ещё длиннее.
После «Один дома» актёр появился в различных фильмах, включая «Дело о пеликанах», «Глаза змеи», «Поллок», а также получил роль в сериале «Клан Сопрано».
К сожалению, в 2017 году в возрасте 71 года Джон скончался в результате остановки сердца. У него остались трое детей.
После «Один дома» актёр появился в различных фильмах, включая «Дело о пеликанах», «Глаза змеи», «Поллок», а также получил роль в сериале «Клан Сопрано».
К сожалению, в 2017 году в возрасте 71 года Джон скончался в результате остановки сердца. У него остались трое детей.
Девин Рэтрей (Devin Ratray)
И хотя многие знают актёра по роли Базза в «Один дома», Девин также снялся в таких фильмах, как «Принц и я» и «Стриптизёрши».
Кроме того, он повторил свою классическую роль в перезапуске классической картины «Один дома» (2021).
Кроме того, он повторил свою классическую роль в перезапуске классической картины «Один дома» (2021).
Джон Кэнди (John Candy)
Знаменитый комедийный актёр уже был широко известен до того, как появился в «Один дома», снявшись от «Магазинчика ужасов» до «Космических яиц» и «Самолётом, поездом и автомобилем».
После классического фильма 1990 года Джон появился в других известных фильмах, последней же его ролью, перед тем, как скончаться в 1994 году в возрасте 43 лет, стал фильм «Канадский бекон».
У него остались двое детей, которые у него появились в браке с Розмари Маргарет Хобор (Rosemary Margaret Hobor).
После классического фильма 1990 года Джон появился в других известных фильмах, последней же его ролью, перед тем, как скончаться в 1994 году в возрасте 43 лет, стал фильм «Канадский бекон».
У него остались двое детей, которые у него появились в браке с Розмари Маргарет Хобор (Rosemary Margaret Hobor).
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Метки: актеры было стало кино один дома роль тогда и сейчас фильм
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автор, крайний с какого угла или откуда крайний? как вы достали адепты крайние