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Бартерный котик из Шанхая: апельсины за аренду кота

Бартерный котик из Шанхая: апельсины за аренду кота (5 фото)

Автор:
14 апреля 2022 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   бартер   интересно   китаец   коронавирус   котик   обмен   шанхай   
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Коронавирус, если кто не помнит, а он все еще существует. Внес изменения в жизнь практически всех людей. Социуму пришлось выстраивать новые формы взаимодействия, правила поведения в обществе.

Медицинские маски уже никого не удивляют, бесконтактная доставка, но в Китае пошли дальше. В Шанхае во время очередной волны люди стали закупаться в прок продуктами. Людей отправили на самоизоляцию.

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Местные китайцы организовали домовые чаты, в которых делились между собой продуктами. Своеобразный бартерный обмен стал популярным и практичным делом.

Но что делать, если у тебя нет продуктов для обмена? Правильно, можно предоставить взамен другие услуги. Находчивый китаец Ин Чэнтуо не успел закупиться продуктами до полного локдауна. Из самого ценного у него был только кот.

В итоге Чэнтуо начал сдавать в аренду своего кота в обмен на продукты. И что бы вы думали? Естественно, нашлись клиенты, желающие потискать на время усатое имущество предприимчивого китайца.

Например, ему предложили апельсины за возможность поиграть с котиком тридцать минут.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   бартер   интересно   китаец   коронавирус   котик   обмен   шанхай   
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1  комментарий
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Чумной Доктор 23 минуты назад
это китайцы они кота могут сожрать за 5 минут. я им бы не доверял.
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Александр Невский
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