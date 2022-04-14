Бартерный котик из Шанхая: апельсины за аренду кота

Коронавирус, если кто не помнит, а он все еще существует. Внес изменения в жизнь практически всех людей. Социуму пришлось выстраивать новые формы взаимодействия, правила поведения в обществе.
Медицинские маски уже никого не удивляют, бесконтактная доставка, но в Китае пошли дальше. В Шанхае во время очередной волны люди стали закупаться в прок продуктами. Людей отправили на самоизоляцию.
Местные китайцы организовали домовые чаты, в которых делились между собой продуктами. Своеобразный бартерный обмен стал популярным и практичным делом.
Но что делать, если у тебя нет продуктов для обмена? Правильно, можно предоставить взамен другие услуги. Находчивый китаец Ин Чэнтуо не успел закупиться продуктами до полного локдауна. Из самого ценного у него был только кот.
В итоге Чэнтуо начал сдавать в аренду своего кота в обмен на продукты. И что бы вы думали? Естественно, нашлись клиенты, желающие потискать на время усатое имущество предприимчивого китайца.
Например, ему предложили апельсины за возможность поиграть с котиком тридцать минут.
Источник:
АНТИФИШКИ
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