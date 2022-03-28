Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае объявили масштабный локдаун. Китайцы запасаются едой

Нынешний локдаун - самый серьезный за последние два года.
Россияне на фоне актуальных новостей как-то слегка подзабыли о коронавирусе. Между тем, эта инфекция никуда не делась, а в Шанхае из-за COVID-19 и вовсе с сегодняшнего дня, 28 марта, вводится локдаун. Он рискует стать самым масштабным за последние два года - сообщает Associated Press.
Локдаун поделят на две фазы. В первую фазу (с понедельника 28 марта по пятницу текущей недели) закроют экономический район Шанхая Пудун и близлежащие нему районы. Во время второй фазы на локдаун закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.
Это вынужденные меры, т.к принятые на прошлой неделе ограничения не смогли остановить рост количества заболевших. Ранее в Шанхае уже закрыли отдельные общины, приостановили производство на заводе Tesla, запретили к посещению парк "Диснейленд".
Во время нынешнего локдауна жителям запретят выходить из дома, приостановят работу общественного транспорта, закроют офисы и предприятия (кроме тех, деятельность которых считается жизненно важной). Кроме этого, в городе организуют массовое тестирование на COVID-19. В минувшее воскресенье около 3,5 тысяч жителей сдали тест на коронавирус. Из них 50 человек получили положительный результат.
Чтобы запастись на период карантина провизией, толпы шанхайцев ринулись на штурм продуктовых магазинов. Вот такие сцены были типичными для города перед локдауном.
Между тем, в Китае придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Это значит, что при нынешнем количестве заболевших вводится строгий локдаун с обязательным карантином тех, кто контактировал с инфицированными гражданами. Для "контактеров" нет никаких поблажек. Даже если эти люди не болеют, их нахождение в изоляции строго обязательно, а нарушение этих мер карается наказанием.
Источник:
АНТИФИШКИ
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