Из-за вспышки COVID-19 в Шанхае объявили масштабный локдаун. Китайцы запасаются едой

Между тем, в Китае придерживаются политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. Это значит, что при нынешнем количестве заболевших вводится строгий локдаун с обязательным карантином тех, кто контактировал с инфицированными гражданами. Для "контактеров" нет никаких поблажек. Даже если эти люди не болеют, их нахождение в изоляции строго обязательно, а нарушение этих мер карается наказанием.