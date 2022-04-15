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30 фотографий, в которых цвет и ракурс решают всё

30 фотографий, в которых цвет и ракурс решают всё (31 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: Забавные фотографии   необычный ракурс   неожиданно   неожиданный ракурс   под другим углом   приколы в картинках   ракурс   ракурсы   
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Найдите минутку и просмотрите небольшую коллекцию снимков. Благодаря необычным ракурсам, цвету или способу съёмки эти кадры могут заставить вас усомниться в реальности. Но ненадолго: достаточно внимательно взглянуть на них ещё раз — и всё встанет на свои места.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фотографии   необычный ракурс   неожиданно   неожиданный ракурс   под другим углом   приколы в картинках   ракурс   ракурсы   
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1  комментарий
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Elena Ki 2 минуты назад
Она не только с ванной слилась, у нее кран растет между ног.
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