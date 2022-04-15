30 фотографий, в которых цвет и ракурс решают всё

613
31
Найдите минутку и просмотрите небольшую коллекцию снимков. Благодаря необычным ракурсам, цвету или способу съёмки эти кадры могут заставить вас усомниться в реальности. Но ненадолго: достаточно внимательно взглянуть на них ещё раз — и всё встанет на свои места.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 50 фотографий, которые сбивают с толку
- 25 фото, снятых с весьма оригинального ракурса
- 20 замечательных снимков, которые были сделаны совершенно случайно
- 20 снимков, сделанных с нужного ракурса
- 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией
Метки: Забавные фотографии необычный ракурс неожиданно неожиданный ракурс под другим углом приколы в картинках ракурс ракурсы
20
Понравилось20
Новости партнёров