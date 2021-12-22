20 замечательных снимков, которые были сделаны совершенно случайно

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Некоторые фотографии просто невозможно запланировать - они спонтанны и зависят лишь от того, насколько чутко вы улавливаете интересные кадры и насколько хорошая у вас реакция.
Подобные фотографии заставляют задуматься о том, сколько интересных изображений было потеряно навеки до того, как появились смартфоны.
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2. "Я пыталась сфотографировать, как моя дочь жует силиконовый браслет своего брата. Кажется, мне это удалось"
3. "Это может показаться странным украшением рождественской елки, но для стоматологического кабинета это просто творческий способ привлечь клиентов"
6. "Я пыталась сфотографировать свое кольцо, но вместо этого поймало в нем отражение дерева"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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