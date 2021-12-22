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20 замечательных снимков, которые были сделаны совершенно случайно

20 замечательных снимков, которые были сделаны совершенно случайно (21 фото)

Автор:
22 декабря 2021 14:53
Сообщество : Картинка дня
Метки: wtf   Забавные фотографии   забавные фотки   картинка дня   неожиданно   случайные фото   спонтанность   
1796
21
Некоторые фотографии просто невозможно запланировать - они спонтанны и зависят лишь от того, насколько чутко вы улавливаете интересные кадры и насколько хорошая у вас реакция.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: wtf   Забавные фотографии   забавные фотки   картинка дня   неожиданно   случайные фото   спонтанность   
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Трям 2 часа назад
Как можно сделать снимок "случайно"? Аффтар балбес?
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