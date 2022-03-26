25 фото, снятых с весьма оригинального ракурса

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Фотокамера - наш способ остановить мгновение и сохранить в памяти самые яркие воспоминания прошлого. Однако неудачный или слишком оригинальный ракурс съемки может привести к тому, что события отпечатаются в истории не совсем такими, какими они вам запомнились.
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"Это фото опубликовали в чате ветклиники. Сначала я думал, что речь о щенке, который родился с многочисленными дефектами"
"Открыв багажник, я испугался, думая, что кто-то украл чехол и запаску. Потом я вспомнил, что купил зеркало"
«Выехал из-за поворота на горной дороге и чуть не наложил в штаны, пока не понял, что передо мной буксируют буровую установку»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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