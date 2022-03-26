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25 фото, снятых с весьма оригинального ракурса

25 фото, снятых с весьма оригинального ракурса (24 фото)

Автор:
26 марта 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вот это да!   необычно   неожиданно   нестандартный взгляд   оригинально   ракурс   фото   фотографии   
1446
24
Фотокамера - наш способ остановить мгновение и сохранить в памяти самые яркие воспоминания прошлого. Однако неудачный или слишком оригинальный ракурс съемки может привести к тому, что события отпечатаются в истории не совсем такими, какими они вам запомнились.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   необычно   неожиданно   нестандартный взгляд   оригинально   ракурс   фото   фотографии   
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4  комментария
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−9
bonli Час назад
зачем кошке в жопу палец суют?
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9k
DumDum Полчаса назад
Тут ещё и блондинка заставляет парня улыбаться...
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91
vkosta 2 часа назад
Стрелка разной ширины, так что вполне смещена - см. на закрашенные плитки.
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