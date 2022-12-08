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Ракурс решает: необычный взгляд на известные или привычные вещи

Ракурс решает: необычный взгляд на известные или привычные вещи

Автор:
08 декабря 2022 15:51
Сообщество : Жизнь
Метки: другой взгляд   другой ракурс   интересные фотографии   необычный ракурс   неожиданно   неожиданный ракурс   под другим углом   ракурс решает   
1484
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Существуют какие-то привычные, устоявшиеся для нас картины мира. А что будет, если взглянуть на те же самые вещи или события чуть-чуть иначе, под другим ракурсом? Вот небольшая, но очень точная фотоподборка на эту тему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: другой взгляд   другой ракурс   интересные фотографии   необычный ракурс   неожиданно   неожиданный ракурс   под другим углом   ракурс решает   
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1  комментарий
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24k
Bayker 17 минут назад
Ракурс он такой
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