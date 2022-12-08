Ракурс решает: необычный взгляд на известные или привычные вещи

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Существуют какие-то привычные, устоявшиеся для нас картины мира. А что будет, если взглянуть на те же самые вещи или события чуть-чуть иначе, под другим ракурсом? Вот небольшая, но очень точная фотоподборка на эту тему.
1. Квартира из легендарного ситкома "Я люблю Люси" 50-х годов в цвете. Зрители помнят ее черно-белой
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2. Статуэтка "Эмми" с обратной стороны
1. Статуэтка - собственность телеакадемии.
2. Воспроизведение и коммерческое использования без разрешения запрещены.
3. Если наследники лауреата премии захотят продать или каким-либо другим способом избавиться от статуэтки, им надлежит связаться с телеакадемией, чтобы статуэтка могла занять свое почетное место в музее.
2. Воспроизведение и коммерческое использования без разрешения запрещены.
3. Если наследники лауреата премии захотят продать или каким-либо другим способом избавиться от статуэтки, им надлежит связаться с телеакадемией, чтобы статуэтка могла занять свое почетное место в музее.
10. Внутри чаши Кубка Стэнли выгравированы имена членов клуба Montreal Wanderers 1907 года
11. Клод Моне в своей домашней студии рисует картину из цикла "Водяные лилии (Кувшинки)", 1920 год
15. Музыкальный дуэт Daft Punk без своих привычных шлемов. Выступление во французском ночном клубе L’An-Fer, 1996 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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