Ракурс решает: необычный взгляд на известные или привычные вещи

Существуют какие-то привычные, устоявшиеся для нас картины мира. А что будет, если взглянуть на те же самые вещи или события чуть-чуть иначе, под другим ракурсом? Вот небольшая, но очень точная фотоподборка на эту тему.

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1. Квартира из легендарного ситкома "Я люблю Люси" 50-х годов в цвете. Зрители помнят ее черно-белой 0 Источник:

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2. Статуэтка "Эмми" с обратной стороны 0 Источник: 1. Статуэтка - собственность телеакадемии.

2. Воспроизведение и коммерческое использования без разрешения запрещены.

3. Если наследники лауреата премии захотят продать или каким-либо другим способом избавиться от статуэтки, им надлежит связаться с телеакадемией, чтобы статуэтка могла занять свое почетное место в музее.

3. "Парящая" полицейская машина из фильма "Вспомнить всё" 0 Источник:

4. Зоопарк 0 Источник:

5. Мост Золотые Ворота (Сан-Франциско) 0 Источник:

6. Залезть в бутылку. На съемках ситкома "Я мечтаю о Джинни" (1965 г.) 0 Источник:

7. Опустевший Овальный кабинет в ожидании ремонта 0 Источник:

8. Начальная сцена из "Бесславных ублюдков" 0 Источник:

9. Пресс-центр Белого дома, вид с трибуны 0 Источник:

10. Внутри чаши Кубка Стэнли выгравированы имена членов клуба Montreal Wanderers 1907 года 0 Источник:

11. Клод Моне в своей домашней студии рисует картину из цикла "Водяные лилии (Кувшинки)", 1920 год 0 Источник:

12. Пустой "Боинг 787" 0 Источник:

13. Кофейня Central Perk из сериала "Друзья" 0 Источник:

14. Президент США Джордж Буш объявляет о начале войны в Афганистане, 2001 год 0 Источник:

15. Музыкальный дуэт Daft Punk без своих привычных шлемов. Выступление во французском ночном клубе L’An-Fer, 1996 год 0 Источник:

16. Эверест и Гималаи, вид с МКС 0 Источник:

17. Съемочная площадка телесериала "Сайнфелд" 0 Источник:

18. Комната, в которой висит "Мона Лиза" 0 Источник: